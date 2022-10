Kapcsolatok • Deák Bill Gyula Deák Bill Gyula 75: életműkoncerttel ünnepel a magyar blueskirály Deák Bill Gyula ünnepi koncertet jelentett be 75. születésnapja alkalmából, melyet 2023. november 18.-án 19:30 tól a Papp László Budapest Sportarénában tartanak.

„Mint tudjuk, a blues egy életforma, egy életérzés - magával ragad, és nem ereszt. Nagy izgalommal várom a koncertet és nagyon hálás vagyok a közönségnek, hogy ennyi évtizeden keresztül mellettem van. Hatalmas boldogság, gazdagság és elégedettség számomra, hogy egész életemben azzal tudok foglalkozni, amit a világon a legjobban szeretek, ez pedig nem más, mint a zene, a színpad és a közönség. Igyekszem minél jobban viszonozni ezt a szeretet és tiszteletet, amit kapok” - mondta Deák Bill.



Bill kapitány egy élő legenda, sokszínű repertoárjából örökzöld dalait mára generációkon átívelve minden korosztály ismeri. A 75. születésnapja alkalmából megrendezésre kerülő életmű koncerten felcsendülnek a legemblematikusabb szerzemények, így természetesen nem hiányozhat a Rossz vér, Kőbánya blues, Felszarvazottak balladája stb... és életre kel Torda alakja is az István a Királyból.



A „fekete hangú magyar blueskirály” 1960-as években kezdte zenei pályafutását, amint bejött a beatzene Magyarországra és egyből beleszeretett, azóta többszörös arany-, platina és gyémántlemezes énekesként ismerik és elismerik itthon és világszerte egyaránt. Idén márciusban megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetés, amit nemcsak megbecsült zenei munkásságáért, hanem az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló példamutatásáért kapott. Számos kitüntetései és díjai mellett mégis a legnagyobb elismerés számára az, hogy elmennek az emberek a koncertjeire.



„A lényeg, hogy közel kerüljünk egymáshoz, muzsikáljunk egy jót, töltsük fel magunkat. Tervben van egy új zenei anyag is, amiből majd szeretnék egy kis ízelítőt adni, remélem addigra sikerül összehozni” – mondta Deák Bill Gyula.



Jegyek elérhetők: 2022. október 25-én 10:00 órától A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:



"A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes".



A kőbányai Sztár együttesben külföldi dalok éneklésével kezdte. Később, mint énekes a Napsugár, a Wanderers és a Loyd együttes tagja.

1979-1985-ig a Hobo Blues Band tagja volt, ezután szólópályára lépett. Megalapította a Bill és a Box Company-t Bencsik Sándorral, a P. Mobil és a P. Box egykori tagjával.

Fellépett az István, a király című rockoperában: Torda, a Táltos szerepében. 1983-ban, az Itt élned, halnod kell, a János vitéz, a Jézus Krisztus szupersztár című musicalekben láthattuk.

1983-ban Rossz vér címmel jelent meg első szólólemeze.

1986-ban Bill Kapitány Blues Cirkusza és a Mindhalálig blues című önálló albumokkal jelentkezett. (Ezeket a lemezeket 2001-ben újra megjelentették CD-n és kazettán.)

1987-ben a Deák Bill Blues Band vezetője lett. Dániában és az egykori Nyugat-Németországban is fellépett.

Filmszerepet kapott a Kopaszkutya című Szomjas György filmben.

A 90-es évektől vidéken és a fővárosban is nagy sikerrel koncertezik folyamatosan együttesével, a Deák Bill Blues Banddel.

Az 1993-as Bűnön, börtönön, bánaton túl című lemeze megjelenése után 6 évig új lemezt nem készített, de együttesével rendszeresen koncertezett.

Bort, bluest, békességet című albuma 1999-ben jelent meg. Stílusa változatlan, tehát régi szokásához híven, a tőle megszokott blues: rhytm and blues műfajt hallhatjuk albumán.

2008. áprilisában, 9 év után jelent meg a következő lemez, Hatvan csapás címmel. Még ebben az évben, december 19-én születésnapi jubileumi nagykoncertet tartott. Erről koncertfilm jelent meg, mely hatalmas sikernek örvendett.



Díjak, elismerések:

2007-Blues Patika Életmű-díj

2008-Pont FM Életmű-díj

2009-Fonogram Életmű-díj

2012-Magyar Érdemrend Lovagkereszt

2022- a Magyar Érdemrend Tisztikereszt



„Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.” Chuck Berry





