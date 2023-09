Kapcsolódó cikkek • "fantasztikus élményekkel távoztunk" - A Two Steps From egyik tagjával beszélgettünk! Kapcsolatok • Loreena McKennitt • Green Stage Production Loreena McKennitt újra Budapesten Varázslatos visszatérés: Loreena McKennitt a “The Visit Revisited“ európai turné keretén belül érkezik vissza Budapestre. Bejelentették, hogy a világhírű Loreena McKennitt, a többszörösen díjazott kanadai énekesnő és dalszerző, 2024-ben 24 állomásos tavaszi európai turnéja keretén belül Budapestre is ellátogat. McKennitt és zenész társai 2024. március 6-án indítják el a “Visit Revisited turnét” Eindhovenben, Hollandiában, majd április 8-án zárják Londonban. Közben fellépnek Németországban, Svájcban, Franciaországban, Olaszországban, Ausztriában, Belgiumban, Magyarországon és Lengyelországban is. A turné a Juno-díjas The Visit című albumának évfordulóját ünnepli, amelyet erdetileg 1991-ben adtak ki Kanadában, 1992-ben nemzetközi sikereket ért el a Warner Music Group gondozásában. Ez az album hozta meg számára a nemzetközi népszerűséget, az album igazi mérföldkő volt a művésznő életében, azóta is töretlen sikerrel hódítja és gyarapítja rajongóit világszerte. A művésznő 2021 szeptemberében megjelentette a The Visit: The Definitive Edition című albumát, amely az eredeti The Visit albumának 30. évfordulóját ünnepelte. A deluxe, limitált kiadású album kibővített zenei anyaggal debütált és igazi kuriózum a négy CD- audio Blu-ray és a szakmai visszatekintő illusztrált könyvével, melyben újraélt emlékek és korábban sosem publikált anyagok találhatók. A Visit Revisited turné első “felvonása”2022. szeptemberében vette kezdetét mely tíz előadásból állt Kelet-Kanadában. "Az utolsó alkalom, amikor Európában léptem fel, az 2019-ben volt, és azóta sok minden történt. Csodálatos érzés lesz jövő tavasszal visszatérni Európába és újra találkozni a sok ismerős arccal, akiket hiányoltam ezekben a zűrzavaros időkben" - mondta McKennitt.



A fellépők közül McKennittet: Caroline Lavelle (cselló), Brian Hughes (gitár), Hugh Marsh (hegedű) és Dudley Phillips (basszusgitár) kísérik.



Loreena McKennitt eklektikus keveréke a kelta zenének, a popnak, a folknak, pályafutása alatt több mint 14 millió albumot adott el világszerte. Felvételei arany-, platina- és többszörös platina státuszt értek el 15 országban és négy kontinensen. Kétszer jelölték Grammy-díjra és két Juno-díjat nyert, valamint Billboard International Achievement Awardot. Ismerősen mozog a világ legelismertebb és történelmi jelentőségű koncerttermeiben, a Carnegie Halltól a híres Alhambra-palotáig Granadában, Spanyolországban, de fellépett már a késői majestás “Her Late Majesty Queen Elizabeth II. és His Majesty King Charles III”, valamint más államfők előtt.



A koncerten olyan élményben lehet részünk, amely szívből jövő muzsikával ajándékoz meg bennünket. Ezen az eseményen a béke, nyugalom és lelki csend hangjai mellett egy varázslatos emlékutazás részeseivé válhatunk, mely mesés zenei tájakra kalauzol. A tradicionális kelta zene világa egy harmonikus atmoszférában tárul elénk, ahol mélyen megélt és átélt dalokon keresztül elmerülhetünk az érzésekben. Az előadás minden pillanatában átélhetjük a kiegyensúlyozott és egyedülálló előadói teljesítményt. Ez a koncert egyedi módon fonódik össze a hangulattal, és feledhetetlen élményt nyújt, melyben magunk is aktív részeseivé válhatunk.



Zenei karrierén túl McKennitt elismerést kapott számos figyelemre méltó jótékonysági kezdeményezésért, többek között:



• Cook-Rees Memorial Alap a Vízkeresésért és Biztonságért

• Falstaff Family Centre

• A Royal Canadian Air Force (tiszteletbeli ezredese)



2004-ben McKennitt megkapta a Kanada Rendjét, és 2013-ban Franciaország Nemzeti Művészetek és Levéltárak Lovagja lett.



A jegyek 2023. szeptember 8. délelőtt 10 órától érhetők el az Eventim.hu oldalon és Tex országos jegyirodáiban. A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója:

"A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes".



2024 tavaszának európai turné menetrendje



március 6. - Eindhoven, Hollandia - Muziekgebouw

március 7. - Hannover, Németország - Kuppelsaal

március 8. - Erfurt, Németország - Messehalle

március 9. - Bremen, Németország - Metropol Színház

március 11. - Stuttgart, Németország - Beethovensaal

március 12. - Nürnberg, Németország - Meistersingerhalle

március 13. - Frankfurt, Németország - Alte Oper

március 14. - Genf, Svájc - Theatre Lemen

március 15. - Zürich, Svájc - The Hall

március 17. - Párizs, Franciaország - Salle Pleyel

március 20. - Brescia, Olaszország - Gran Teatro Morato

március 21. - Padova, Olaszország - Gran Teatro Geox

március 23. - Bécs, Ausztria - Stadthalle F

március 24. - Budapest, Magyarország - MVM Dome

március 25. - Katowice, Lengyelország - NOSPR

március 27. - Lipcse, Németország - Quarterback Immobilien Arena

március 28. - Hamburg, Németország - Laeiszhalle

március 29. - Berlin, Németország - Tempodrom

március 30. - Utrecht, Hollandia - TivoliVredenburg

március 31. - Brüsszel, Belgium - Cirque Royal

április 02. - Amszterdam, Hollandia - Carre Színház

április 05. - Düsseldorf, Németország - Mitsubishi Electric Halle

április 06. - Antwerpen, Belgium - Stadsschouwburg

április 08. - London, Egyesült Királyság - The Palladium [2023.09.09.]

