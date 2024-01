Kapcsolatok • Toto Kapcsolódó események • TOTO a Veszprémfeszten

[2024. július 20. 21:00 - 24. ] TOTO koncert lesz a Veszprémfeszten - jegyek itt Az eseményre Veszprémben kerül sor - időpont: 2024. JÚL 20. SZOMBAT, 21:00 TOTo koncert jegyek História Kert (esőhelyszín: VeszprémAréna) 3 Grammy-díj, 14 sorlemez, 8 koncertalbum, 3,4 millárd dalletöltés és tucatnyi világsláger – ez az 1977-ben alapított amerikai Toto rövid mérlege. A kaliforniai együttes a 70-es évek azon kevés bandái közé tartozik, amelyek kibírták a változó trendeket és stílusokat, miközben továbbra is aktuálisak és töretlenül sikeresek maradtak. A Toto David Paich és Jeff Porcaro vezetésével indult, hozzájuk csatlakozott Steve Lukhater gitáros – énekes, aki a világ legkeresettebb session zenészeként pályafutása során játszott többek között Miachael Jackson, az Earth, Wind&Fire, Eddie Van Halen, Carlos Santana, Jeff Beck, Elton John, Quincy Jones, Al Di Meola, Eric Clapton, Cher, Lionel Richie oldalán is. A Toto első lemeze 1978-ban jelent meg, amelyet később számtalan kiváló album követett. Legismertebb dalaik az Africa, a Hold the Line, a Rosanna, az I’ll Be Over You vagy éppen a Georgy Porgy mai napig a rádiós játszások kihagyhatatlan darabjai. A pop, a soul, a funk, a progresszív rock, a hard rock, az R&B, a blues és a jazz elemeit ötvöző muzsikájukkal több mint 40 millió lemezt adtak el világszerte, 2009-ben bekerültek a Musicians Hall of Fame-be. Ugyan 2008-ban a Toto a feloszlás mellett döntött, 2010-ben újra aktivizálták magukat. A világ csaknem összes jelentősebb színpadán felléptek már, körbe turnézták a földet. Bár az alapító, Jeff Porcaro 1992-ben elhunyt, a Toto a mai napig is minden fellépést a zenésznek ajánlja. Így lesz ez Veszprémben is, ahol a Steve Lukather és Joseph Williams vezette Toto az együttes pályafutásának legnagyobb sikereiből ad majd válogatást a közönségnek.



