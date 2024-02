Óperencián túlról hozza a főhősöket Feke Pál legújabb produkciója Először Magyarországon, egy színpadon, egy műsorban, egy varázslatos koncertshow látványvilágával, sztárművészek előadásban hallhatók a legnagyobb mesefilm és mesemusical slágerek. 2024 júniusától a budapesti Uránia színpadára érkezik Feke Pál legújabb előadássorozata, az Óperencián Túl, mely aztán 2024 telétől országos turnéra is indul. 21. századi koncertélményt hoz Budapestre Feke Pál legújabb színpadi produkciója, az Óperencián Túl, amelyben majd 20 mese és musical, többek között a Jégvarázs, az Oroszlánkirály, az Aladdin, a Tarzan, A Padlás, A szépség és a szörnyeteg, a Madagaszkár a Süsü a sárkány, vagy éppen a Doktor Bubó és még számos mese legismertebb slágerei csendülnek fel. A dalokat hazánk sztárszínészei- és énekesei, Gubik Petra, Szulák Andrea, Vágó Bernadett, Csonka András, Veréb Tamás és a rendező-producer, Feke Pál adják elő élő zenekarral, olyan vizuális látványvilág kíséretében, amit eddig csak a világ vezető koncertszínpadain láthattak a gyermekeknek szóló produkciók nézői. Óperencián túl sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra

- A világ nagyvárosaiban ismert és megszokott, hogy a legkisebbeket is a legmagasabb színvonalon szórakoztatják. Ezt most az Óperencián Túl produkcióval Magyarországon mi is megvalósítjuk. A művészek elegáns ruhákban lépnek színpadra, miközben a hatalmas ledfalon varázslatos mesebeli animációkat láthatnak a nézők. Egyedülálló látványvilágú koncertshow-val készülünk - mondta Feke Pál, az Operencián Túl koncert rendező-producere. Az Óperencián Túl az egész családnak szól, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy a szórakoztató produkció kiszakítsa a mai digitális- és online világ sokszor nem valódi értékeket közvetítő jelenéből a kisebbeket és utat mutasson nekik a színház és az értékes színpadi darabok csodálatos világa felé. - A gyerekeket egészen korán, minél fiatalabban kell a színházzal, a zenével megismertetni és megszerettetni. Mindezt befogadható módon, a mai kor lendületével, technikai tudásával, 21. századi vizuális élménnyel, a legmagasabb művészi színvonalon. Fontos, hogy már az első alkalommal szórakoztató, egyben értéket hordozó élményben legyen részük – mondta a rendező-producer. Az Óperencián Túl koncertshow-t a CRESCENDO MUSIC MANAGEMENT állítja színpadra.

Bemutató 2024. június 8. Budapest, Uránia

