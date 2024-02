Különleges látványvilág és népszerű slágerek Király Béla új rendezésében Világslágerek és magyar színpadokon ritkán hallott musicalbetétek csendülnek fel március 1-jén a RaM-ArT Színházban, a Bizarre! The Show-ban. A Menüett Produkció és a Show Dance Company előadásában egy új világ tárul a nézők elé: az átkötőszövegek és a szereplők megszólalásai egy komplex történetté formálják a különböző zenei stílusok dalait. „Olyan előadást álmodtam színpadra, amelyet még nem látott a közönség Magyarországon” – meséli Király Béla, a produkció rendező-koreográfusa. „A világ, amelybe a nézők belecsöppennek, nem félelmetes, sokkal inkább misztikus és bizarr. Ezen keresztül lehetőségünk van megmutatni, hogy milyenek az emberek valójában, miközben olyan fontos témák is szóba kerülnek, mint a család vagy az élet rendje.” A Bizarre! amellett, hogy komoly témákat feszeget, elsősorban a szórakoztatást helyezi a középpontba. A környezet a napjainkban is nagy népszerűségnek örvendő Addams Family – és az abból készült Wednesday sorozat – világát idézi meg, azonban Király Béla semmiképp nem szeretett volna szorosan kapcsolódni az ihletadó alkotásokhoz. „Ez nem az Addams Family újramesélése” – hangsúlyozza a rendező-koreográfus. „Aki megnézi az előadást, az ráismerhet ugyan a miliőre, illetve az újragondolt karakterekre, akiket számos alkalommal láthatott már a tévében, azonban egy egészen más történet bontakozik ki a színpadon.” Király Béla a felcsendülő dalok kiválasztásánál különösen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minél több olyan szerzemény kerüljön bele a műsorba, amely ugyan a nézők számára ismert, azonban Magyarországon nem, vagy csak ritkán hallható. Ilyen például a Wicked musical egyik legismertebb dala, a Defying Gravity, a Moulin Rouge Backstage Romance-a, de hallható lesz a Jégvarázs 2 egyik slágere is. A musicalek mellett a popikonok sem hiányozhatnak: a show-ban Miley Cyrus, Ciara, Robbie Williams klasszikusa mellett a Queen szerzeményével is találkozhat a közönség. A dalok különlegessége, hogy nem magyarul, hanem eredeti formájukban, angolul szólalnak meg az előadásban, a fanyar humorú magyar narráció – melynek megírásában az egyik szólista, Gábor Márkó is jelentős szerepet vállalt – pedig segít eligazodni a történetben. A jeleneteket a Bizarre! Ensemble, a Show Dance Company 24 fős tánckara, valamint a monumentális vizuáltechnika és díszlet teszi még látványosabbá. A show fellépői ismert és népszerű előadók: Füredi Nikolett, Sári Évi, Dér Heni, Szabó P. Szilveszter, Rigó Anna, Horváth Dániel, Gábor Márkó, Fejes Szandra, Fábián Nikolett, Becz Bernadett és Pap Viktória. „Minden próba csodálatos élmény, mert látom a csillogó szempárokat, és az, hogy a szereplők ennyire szeretik ezt az előadást, engem is még jobban inspirál” – mondja a próbákról Király Béla. „Hiszem, hogy ez egy olyan közösség, ahol önzetlenül tudunk örülni egymás sikereinek, ahol a szakmai elhivatottság és az alázat csodákra képes. Őszintén bízom benne, hogy olyan előadást hozunk létre, amellyel örömet szerzünk az embereknek ebben a nehézségekkel teli világban. ÉN EBBEN HISZEK!” Jegyek [2024.02.20.] Megosztom: