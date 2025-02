Közös koncerten érkezik márciusban Tarja Turunen és Marko Hietala!

Több mint 18 évvel az utolsó közös szereplés után állt újra együtt színpadra a klasszikus Nightwish albumok két énekese, Tarja Turunen és Marko Hietala. Az elmúlt években mindketten sikerrel építették szólókarrierjüket, és a Living The Dream Together turné keretében most saját és néhány régi közös dalukat is előadják. Budapestre március 13-án érkeznek, a Barba Negrában az Aaetheria bemutatkozása után lépnek fel.

Tarja Turunen és Marko Hietala egyike a heavy metal emlékezetes énekes-párosainak: a Nightwish két klasszikusán, a 2002-es Century Child a 2004-es Once albumokon hallhatók együtt, és minden rajongó ismeri a hangjukat a Dead To The World, a Phantom Of The Opera vagy éppen az I Wish I Had An Angel slágerek révén.

Tarja immár több évtizedes szólókarriert tudhat maga mögött, amit az is jól szemléltet, hogy nemrég első saját válogatáslemezét is kiadta, Best Of Tarja – Living The Dream címmel. Számos alkalommal járt Budapesten is, utoljára tavaly karácsonykor láthattuk a MOMkult színpadán.

Marko 2019-ben indította el önálló karrierjét, és már az első nagylemezén megmutatta azt, hogy saját dalai mennyire széles zenei skálát járnak be, a folk és progresszív rocktól a heavy metalig. Aktuális lemeze a tavaly őszi Roses From The Deep, ami a Nuclear Blastnál jelent meg. Ennek egyik kiemelkedő dala a Rebel Of The North, amely egy dinamikus, erőteljes rock nóta. Marko elmondása szerint az a fő üzenete, hogy az embernek mindig törekednie kell a megújulásra és a fejlődésre, nem szabad hagynunk, hogy az életünk unalmassá váljon.

Ezen a lemezen jelent meg amúgy Marko és Tarja első közös dala 2005 óta, Left On Mars címmel.

A nagy sikerű közös fellépések 2024-ben indultak, és március 13-án lesz a budapesti alkalom. Az előzenekart követően először Marko és csapata adja elő saját dalait, és ezután következik Tarja és zenekara, kiegészülve Markóval egy-egy emlékezetes duett, vagy éppen Nightwish-klasszikus erejéig.

Az este nyitózenekara az Aaetheria, amely erőteljes énektémáival, valamint súlyos és futurisztikus gitárhangzásával egyedi hangulatot teremt. A 2023-ban indult csapat zenéjére a 30 Seconds to Mars, a Within Temptation és az Amaranthe is hatással volt.

A Concerto Music bemutatja: Living The Dream Together 2025 Tour

2025. március 13., csütörtök 19 óra

Budapest, Barba Negra

Tarja + Marko Hietala, Aaetheria koncertek

Belépő: február 28-ig 13.900 Ft, utána 15.900 Ft

Jegyek

[2025.02.22.]