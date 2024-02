Kapcsolódó cikkek • Szívmelengető volt a Korál jubileumi nagykoncertje Képgalériák • Korál • Korál próba Kapcsolatok • Korál Csodálatos koncerten emlékezett Balázs Fecóra a Korál - képekkel Fecó már több, mint három éve eltávozott, de amíg emlékezünk rá, itt marad velünk, tovább él a zenében és a szívünkben. A Budapesti Operettszínház nagyszínpadán zenésztársai és meghívott vendégénekesek előadásában csendültek fel Fecó és a Korál mára már klasszikussá vált dalai.

A Korál koncertek felejthetetlen hangulatát idézték meg a zenekar tagjai; Dorozsmai Péter és Fekete Tibor Samu az emlékkoncerten. Fischer László sajnos nem tudott rész venni az eseményen.

Kontor Tamás, énekes-gitáros és Binder Norbert zongorista, már a Legszebb dalaink albumon is együtt dolgozott a Korállal, így már korábban szinte zenekari taggá váltak.

Gubik Petra, Dolhai Attila és Ember Márk vendégénekesként fiatalos lendületükkel, egyéniségükkel, új színt vittek a Korál dalokba.



A színpad hátuljában elhelyezett kivetítőn régi fotók és koncertfelvételek idézték meg a kezdeteket és Fecó felejthetetlen pillanatait. Néhány dalban felcsendült Fecó egyedi hangja és jellegzetes Hammond játéka is. Igazán megható és felemelő érzés volt, ahogy ott volt velünk a koncerten és együtt zenéltek vagy épp duettet énekeltek vele a többiek.

Természetesen Horváth Attila, a Korál szövegírója is szót kapott az emlékesten, viccesen meg is jegyezte, hogy nem gondolták volna, hogy egyszer az Operettszínház nagyszínpadán fognak játszani. Korál koncert képekben - klikk a fotóra

A koncert után sikerült Gubik Petrát és Dolhai Attilát is megkérdezni, hogy mit jelentett számukra a felkérés és Fecó. Mennyire lepett meg a zenekar részéről a felkérés?



Gubik: Borzasztóan örültem neki, azt kívánom, hogy még jó sok ehhez hasonló kellemes meglepetésben legyen részem. Megtiszteltetés a javából. Dolhai: Nagyon örültem a megkeresésnek. Az mindig érzékeny kérdés, hogy hogyan őrizzük jól azoknak az emlékeit, akik sajnos már nem lehetnek közöttünk. Fecó nagy veszteség mind a szakma, mind a rajongók szívében. Alapító tagja volt a Korál zenekarnak. Ha róla vagy a zenéjéről, dalszövegeiről beszélünk, addig itt van velünk. Ha a gyászunk csendbe burkolózik és nem beszélnünk róla nem énekeljük a dalait, akkor elfelejtkezünk az érzésekről, az élményekről, amiket Ő okozott nekünk és meglehet róla is. Egy dalszerzőnek a legszebb pillanatok, azok, amikor a közönség zúgja, visszhangozza a dalait. "Ez a csönd éve volt". Hosszú ideje nem halljuk Fecó és a Korál dalait, talán a rádiók sem olyan aktívak. Tehetünk azért, hogy ez ne így legyen mi művészek, így tudunk tenni ezért! A felkérés pillanatában éppen ezért nem meglepett voltam, hanem öröm volt bennem. Eszembe juttatta azt a pillanatot, amikor Fecót ünnepeltük és átvette az életműdíját. És néhány percig együtt állhattam vele a színpadon és együtt énekeltünk. Csodálatos érzés volt!



Mennyire érzed jó választásnak, hozzád illőnek a dalt, amit kaptál?



Gubik: Tökéletesen. Tekintettel arra, hogy egy szem nőként léptem a színpadra, teljesen logikus döntés alapján kaptam a választott dalokat. Nagyon boldog vagyok, mert mind a Csönd éve, - amiben ráadásul Fecó hangjával duettezhettem, ha már élőben nem is adatott meg a lehetőség, legalább így - valamint az Érints meg című dalok is a legismertebb szerzeményei közé tartoznak. A dalok szövegeit pedig egyenesen imádom. Szívemből szólnak. Dolhai: A Korál dalok, amiket kaptam közel állnak a szívemhez, hiszen és is úgy éreztem, hogy én vagyok a fiú az utcából, aki még nem ment el és szívesen énekelném az édesanyámnak hogy "kergesd el a felhőt a házamról".. És rajongóként otthon én is üvöltöttem előbb kazettával majd később CD-vel, hogy a "kőfalak leomlanak"...

És édesapaként én is szeretnék hasonló útravalót adni a gyermekeimnek mint az "Ugye nem hiszed el" című szerzemény adni tud!

Ami megérintett, hogy milyen régen nem énekeltem ezeket a dalokat a mégy fal között és most mennyivel többet, mást adnak, mint legutóbb. Része volt-e az életednek korábban bármelyik Korál dal?



Gubik: Természetesen. Szüleim nagy Balázs Fecó és Korál rajongók. Általuk sok dalt ismertem. Az én személyes kedvencem a Homok a szélben. Dolhai: A Homok a szélben-t, és a Kölykök a hátsó udvarból-t lehet, hogy álmomból felébresztve is tudnám. A Korál mindig része volt a lázadó ifjúságomnak, ami talán még ma is tart...



A managementnek köszönhetően belenézhetünk a koncert előtti próbába is. Korál próba képekben - klikk a fotóra

Dallista:

Ugye nem hiszed el

Tudom én is megnyugodnék

Anyám vigasztalj engem

A másik oldalon

Évszakok

A csönd éve volt

Érints meg

Kölykök a hátsó udvarból

Tékozló fiú

A szeretet koldusai

A kőfalak leomlanak

Kergesd el a felhőt a házamról

Amit még nem mondhattam el

Ne állj meg soha

Homok a szélben

Maradj velem

Kevés voltam neked

Hazafelé

Ráadás:

Ugye nem hiszed el

Válaszra várva



Audrey

