Megjelenik a Dresch Quartet londoni koncertje lemezen Live in London címmel e héten jelenik meg a Dresch Quartet új koncertlemeze. Az angol fővárosban egy dzsesszfesztiválon rögzített felvétel vinylen és digitálisan lesz elérhető. "Nem szoktam visszahallgatni korábbi koncertfelvételeinket. Annak persze örülök, hogy a múltból ezekkel a megjelenésekkel sikerül elmenteni egy-egy fontos pillanatot" - mondta Dresch Mihály az MTI-nek. Az improvizatív etnodzsessz kiemelkedő képviselője, a fúvós hangszereken, köztük a saját fejlesztésű fuhunon is játszó muzsikus, komponista négy évtizede meghatározó alakja a hazai zenei életnek. Az afroamerikai fekete dzsessz, valamint az autentikus magyar népdalkincs ötvözésével műfajt teremtett.



Több formációt vezet, ezek egyike az idén 40 éves Dresch Quartet, amelyben Lukács Miklós (cimbalom), Gyányi Marcell (nagybőgő) és Csízi László (dob) a társa.

"Most megjelenő anyagunk a 2022 novemberében az EFG London Jazz Festivalon tartott koncert lenyomata. A fellépés a nívós dzsesszklubnak számító Pizza Express nevű helyen volt a Sohóban, itt nagyon régen már játszottam egyszer. A fesztiválra a londoni Magyar Kulturális Központ ajánlott be minket, de nem egyszerű oda bekerülni, korábbi koncertfelvételeket, promóciós anyagokat kellett küldenem a szervezőknek, ami alapján beválasztottak minket a programba. A közönség soraiban sok kint élő magyar volt, néhányukkal beszélgettünk is a szünetben, illetve a koncert után" - idézte fel Dresch Mihály.



A lemezen nyolc szám szerepel, közülük négy (Kinek mondjam, Nomád, Árnyékban, Váltakozások) stúdióverziója a Dresch Quartet legutóbbi albumán, a 2021-es Árnyékban című anyagon található, a Férfiének és a Sirató a 2016-os Tördelősről való. A zárószám, a Jó hír érdekessége, hogy azt a fúvós korábban másik formációjával, a Dresch Vonós Quartettel rögzítette.

A Live in London című lemez a Dresch Quartet nagybőgőse, Gyányi Marcell által nemrég alapított kiadó, a Morotva Records gondozásában érhető el.



"Mindig izgat, hogy újabb és újabb energiák kerüljenek a zenekar vérkeringésébe. Előfordul, hogy személyes élmények alapján születik egy szerzemény, ilyen a legújabbak közül az egyik, a Kicsi Kóta is, amelyet a nagyszerű gyimesközéploki táncos, a 2022-ben elhunyt Blága Károly tiszteletére írtam, és egy gyimesi keserves dallamára épül" - mesélte Dresch Mihály az MTI-nek.

Mint elmondta, márciusban a vonós kvartettel készítenek új lemezt, amely szintén vinylen és digitálisan fog megjelenni a Fonó Records kiadásában. A zenész beszámolt arról is, hogy zenét készített Horváth Csaba Forte Társulatának Az idő marasztalása című előadásához, amely a Szkéné Színházban látható. MTI [2024.03.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu