Kapcsolatok • Keep Floyding Band Válogatott zenei emlékek a Pink Floyd életművéből Hatvan éves sztorit ünnepel a Keep Floyding zenekar. A Pink Floyd egy 1964-ben alakult együttesből formálódott világot rengető legendává. Miután az ős csapat feloszlott, néhány tag, úgy, mint a gitáros Bob Klose, a basszeros Roger Waters, Nick Mason dobos és a későbbi billentyűs Rick Wright Tea Set néven új zenekart alapított. Röviddel a megalakulásuk után csatlakozott hozzájuk Syd Barrett, aki a formáció énekes-gitárosa lett. Amikor pedig valami furcsa véletlen folytán egy rendezvényen egy másik brigád is ugyanezen a néven szeretett volna színpadra lépni, Barrett egy hirtelen jött ötlettel két kedvenc blues zenésze után The Pink Floyd Soundnak keresztelte magukat. Itt kezdődött az időszámítás, merthogy mindez kereken hatvan évvel ezelőtt történt, ezért a Pink Floyd hazai nagykövete, a Keep Floyding együttes egyértelmű küldetésének tekinti ünnepelni a különleges rocktörténeti évfordulót. Nem meglepő hát, hogy a bulin a klasszikus Pink Floyd hangzás kap majd főszerepet: a fellépők minden sorlemezt érintve választanak egy-egy eposzt, mint az adott korszak legjellemzőbb szerzeményét, amelyet biztosan mindenki felismer, akár Pink Floyd rajongó, akár nem. Ilyesmi progresszív izgalmak, és a helyszínnek köszönhetően teljesen speciális látványvilág várja a rockzenei kuriózumok rajongóit a tavasz legszebb időszakában, stílusosan a Budai rakpart egyik legszebb épületében, a Várkert Bazárban, május 4-én. Időpont: 2024. május 4.

Helyszín: Várkert Bazár Rendezvényterem

A koncert ülőhelyes! Jegyek [2024.03.08.]