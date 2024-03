Cattle Decapitation: négyzenekaros brigád élén érkezik az amerikai deathgrind csapat Március 22-én pontos képet alkothatunk arról, hogy mit válaszol az észak-amerikai death metal szcéna az emberiség egyre apokaliptikusabb jövőképére: a kaliforniai Cattle Decapitation zászlaja alatt Pittsburgh-ből a Signs Of The Swarm, Clevelandből a 200 Stab Wounds, Connecticutból pedig a Vomit Forth érkezik. Egész estés gyalu a Barba Negra színpadán! Számos zenekar megpróbálta, de egy sem volt képes olyan tömör és húsbavágó módon zenébe önteni az emberiségre váró apokalipszist, mint a Cattle Decapitation. Úgy tűnt, hogy a 2019-es Death Atlas már mindent elmondott a témában, de a zenekar a 2023-as Terrasite lemezzel igyekszik rácáfolni erre. „Egy, a Death Atlas-hoz hasonló lemez után fordulatot kell tenned – mondta el a gitáros, Josh Elmore. – Minden részlet: a koncepció, a grafikák, a zene, ami az előző albumhoz kapcsolódik, egy végső állásfoglalásként értelmezhető. Innen az egyetlen továbblépési lehetőség az újjászületés volt.” Az énekes, Travis Ryan is hasonlóan nyilatkozott: „A Death Atlas 180 fokos ellentétét akartam megcsinálni. Már évek óta megvolt az alapötlet: az előző lemez komor és merengő volt, így most a napfényre akartam kilépni az új anyaggal. A fényes nappal történő horror eseményeket mindig is nyugtalanítónak tartottam, és ezt meg akartam jeleníteni a szövegekben, meg persze a borítón is.” Az album címet Ryan találta ki, összekapcsolva a terra, azaz a föld, és a site, azaz a görög származású étel szót, arra utalva, hogy az ember egy olyan parazita, amely felfalja a bolygót. Ezt az ötletet teljesíti ki Wes Benscoter grafikus kiváló alkotása, mely a borítón látható. „Egy zavart, riadt csótány-ember hibridet látunk, amely éppen most vedlette le előző kültakaróját, készen arra, hogy csatlakozzon fajtársaihoz, és folytassa a Föld pusztítását.” Amikor a dalszövegek gyökeréről kérdezik, Ryan egyértelműen válaszol: „A stresszből erednek. Düh, harag, szorongás, depresszió, neheztelés, és a fajunkkal kapcsolatos, minden szinten jelentkező rossz kilátások hatottak rám.” A felvételek idején több tragikus hírt is kapott a csapat: először Gabe Serbian, egykori alapító tag, majd nem sokkal később Trevor Strnad (The Black Dahlia Murder) követett el öngyilkosságot. A kész lemezt Serbian emlékének ajánlották, a több mint 25 éves zenekar pedig turnézni kezdett, sok új dalt és már rég nem hallott számokat is ígérve. A turnén érkezik a Pittsburgh-i, 10 éve működő Signs of the Swarm, akik Amongst the Low & Empty című tavalyi lemezüket mutatják be, amelyen a megszokottan brutális deathcore megoldásokhoz industrial lüktetést és súlyos groove-oket társítottak, felidézve a Meshuggah, a Deftones vagy a Fear Factory zenéjének hangulatát. A Josh Schroeder (Lorna Shore) produceri és hangmérnöki közreműködésével, bő egy hónap alatt készült korong címadó dalához klip is készült.



A másik vendég, a 200 Stab Wounds Clevelandből érkezik. A 2019-ben indult death metal csapat a műfaj olyan nagyjait idézi meg dalaival, mint a Cannibal Corpse, Dying Fetus vagy a Mortcian. Nemrég a Metal Blade kiadóhoz társultak, ahol az egyik első kiadványuk a Mark Lewis producer (The Black Dahlia Murder, Deicide, Nile, Krisiun, Whitechapel, Fallujah) által támogatott Masters of Morbidity kislemez. A március 22-ei, Barba Negrás estén a nyitózenekar az USA északkeleti sarkából, Connecticutból érkezik: a Vomit Forth 2018-ban indult, és 2022-es debütalbumán, a Seething Malevolence-en a Keleti-part death metal legendáit (Cryptopsy, Internal Bleeding) idézi meg, kombinálva a New York-i hardcore színtér pofátlan brutalitásával. A Concerto Music bemutatja: Terrasite Over Europe 2024

2024. március 22., péntek 18 óra

Budapest, Barba Negra

Cattle Decapitation, Signs of the Swarm, 200 Stab Wounds, Vomit Forth koncertek

Belépő: elővételben 7900 Ft, a koncert napján 8900 Ft

