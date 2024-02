Új Metallica lemezével érkezik ősszel Budapestre az Apocalyptica Ismét Metallica dalokat dolgoz fel az Apocalyptica: a finn cselló-metal zenekar új nagylemezt és őszre turnét jelentett be: november 25-én érkeznek majd Budapestre. A finn cselló-metal zenekar, az Apocalyptica ma jelentette be, hogy ősszel nagyszabású turnéra indul, bemutatva legendás első albumuk, az Apocalyptica Plays Metallica folytatását. A kettes számmal jelzett friss lemez folytatja azt az utat, amin a finn zeneiskola, a Sibelius Akadémia 4 fiatal csellósa elindult 1996-ban: ekkor találták ki, hogy saját hangszerükön adják elő a legnagyobb heavy metal titánok, vagyis a Metallica dalait. Számtalan koncerttel később a jelenleg hármasként működő együttes most visszakanyarodik a kezdetekhez, bezárva az akkor megkezdett kört. Az alapító Eicca Toppinen így kommentálta a zenekarral kapcsolatos hírt: “Hihetetlen, hogy a Metallica még ennyi év után is olyan erőteljesen képes megszólítani az embereket. Az pedig igazán varázslatos élmény, hogy mi a színpadon is meg tudjuk osztani a rajongásunkat a Metallica iránt. Ezúttal a látványosság is új szintet ér majd el, alig várjuk, hogy útra keljünk és remek időt töltsünk el a rajongókkal!” A két hónapos, majd’ 50 állomásos turné november 25-én érkezik Budapestre, a Barba Negra Red Stage-en játszik majd a csapat. A nagyközönség számára a jegyértékesítés február 23-án, 10 órakor indul, de a zenekar rajongói klubjának tagjai és a koncertet szervező Concerto Music early bird hírlevelesei már február 21-étől megvásárolhatjuk az extra kedvezményes belépőjegyeket. A zenekar saját weboldalán kiegészítő VIP jegyeket is kínál majd. a Concerto Music bemutatja: Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2. Tour 2024

2024. november 25., hétfő 19 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Apocalyptica koncert

Belépő: early bird jegyek 10.900 (korlátozott számban), normál elővételben 12.900 Ft, nov.1-től 14.900 Ft. Balkonjegyek: 17.900 (korlátozott számban)

A zenekari rajongói klub és a Conceto Music early bird hírlevelesei számára a jegyértékesítés február 21-én 10 órakor indul. A nagyközönség számára a jegyértékesítés február 23-án, 10 órakor indul.

Jegyek [2024.02.21.]