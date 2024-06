Ismét megrendezik a nemzetközi operettfesztivált Lehár Ferenc szülővárosában A Lehár Ferenc Polgári Társulás Klemen Terézia irányításával 2023-ban hívta életre nagyszabású nemzetközi operettfesztiválját Révkomáromban, melynek hétvégéjén az érdeklődök a workshopok és a kiállítások mellett az operett műfaját népszerűsítő gálákkal és színházi előadásokkal is találkozhattak. A fesztivál sikerét látva az eseménysorozatot idén is megrendezik, ezúttal három napon keresztül, augusztus 29. és 31. között várják a látogatókat. A nemzetközi operettfesztivál fővédnöke a tavalyi évhez hasonlóan Szinetár Miklós Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas színházi és filmrendező lesz, aki maga is tart majd előadást a Tiszti pavilonban, elmélyedve a zenés színház történetében. A rendezvény idején a városba látogató érdeklődők megismerkedhetnek a modern színpadokon meg-megújuló, reneszánszát élő operett műfajával, jellegzetes karaktereivel. Kiállítások, kerekasztal-beszélgetések és filmvetítések mentén képet kaphatnak a zenés színházról, az egymásba fonódó műfajokról, sőt a szervezők arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a nagyközönség felpróbálhassa a hagyományos primadonna- és bonviván-kosztümöket. Színpadi produkciókból sem lesz hiány, mindhárom este felcsendülnek majd a 20. század legismertebb operettszerzőinek alkotásai olyan művészek tolmácsolásában, akiket a közönség a Magyar Zenés Színházból és a Budapesti Operettszínházból már jól ismerhet, de a nézők egy új előadás születésébe is betekintést nyerhetnek. A második nap nagyszabású operettgálája a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar közreműködésével valósul meg. A népszerű színészek mellett bemutatkozik a fiatal generáció is, akik kikacsintanak a modern zenés színpadi műfajok – például a showtánc, a modern tánc vagy a musical – irányába. Emellett a szervezők a program összeállításakor gondoltak a jövő színháznézőire, így a műsorban olyan produkciók is helyet kapnak, amelyek kifejezettek a gyerekeket célozzák meg. Az operettfesztivál helyszínéhez és a Lehár Ferenc Polgári Társulás törekvéseihez illően kiemelt figyelmet kap a város szülötte, Lehár Ferenc, akinek olyan népszerű operetteket köszönhet a színházi világ, mint A víg özvegy, A Luxemburg grófja, a Cigányszerelem, vagy A mosoly országa. A gazdag életmű előtt kiállítással és filmvetítéssel tisztelegnek a szervezők, de megidézik a kort is: a Magyar Veterán Autósok Szövetsége jóvoltából a 20. század autócsodái járják majd az utcákat. A programokkal négy helyszínen – a révkomáromi Tiszti pavilon dísztermében, az amfiteátrumban, a Klapka téren és az Európa udvarban – találkozhatnak az érdeklődők, a részletes műsor hamarosan olvasható lesz a Lehár Ferenc Polgári Társulás közösségi oldalán is. Az eseményt az Európai Unió társfinanszírozásával az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatta. A kisprojekt hozzájárul a polgárok és a képviseleti szervezetek ösztönzéséhez, hogy részt vegyenek az Európai Unió demokratikus és polgári életében és a Magyarország és Szlovákia polgárai közötti eszmecserék előmozdításához. A Lehár Ferenc Polgári Társulásról: A Társulás 2012-ben alakult meg Komáromban Klemen Terézia vezetésével, célja Lehár Ferenc szellemi örökségének megőrzése, ápolása, szellemiségének terjesztése. A szervezet a megalakulása óta rendszeresen szervez az életműhöz kapcsolódó eseményeket – a Lehár Bált, a tavaszi Lehár Napot, a Lehár Nyár rendezvénysorozatot –, valamint minden évben megemlékezéssel, koszorúzással és ingyenes térzenei koncerttel tisztelegnek a zeneszerző előtt Lehár Ferenc születésnapján, április 30-án. 2023-ban hagyományteremtő szándékkal hozták létre a nemzetközi operettfesztivált, melyen amellett, hogy megidézik az operettek fénykorát, olyan ismert kortársak, mint például Kálmán Imre művei is felcsendülnek. [2024.06.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK zenész » dobos/ütős [2024.05.28.]

Alacsony kamatozású gyorshitel mindenkin egyéb [2024.05.27.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu