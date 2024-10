Októberben megérkezik a Csárdáskirálynő nagyoperett Egerbe A hirtelen jött szeptemberi hideg miatt elmaradt szabadtéri Csárdáskirálynő előadást az egri Gárdonyi Géza Színház fogadta be, a legendás történet október 18-án elevenedik meg a történelmi város teátrumában. A nem csak borairól, de vivid kulturális életéről is híres északi csodaváros, mint hős harcok, és megannyi legenda helyszíne, kedvenc városi színházában kel most életre egy ugyancsak hazai büszkeség, a több mint száz éve utánozhatatlanul sikeres operett egyik legszebb meséje. A műfaj rajongói a nyárutón elmaradt alkalmat pótolva, október 18-án örülhetnek, hiszen ezen a péntek estén elevenedik meg látványos díszletben a rendkívüli karrierjét csodagyerekként kezdő, később pedig nemzetközi hírű zeneszerzőnkké avanzsált Kálmán Imre méltán legnépszerűbb műve, a Csárdáskirálynő. A jövőre már ősbemutatójának 110 éves évfordulóját ünneplő darab fülbemászó, örök klasszikus dalai, többek között A lyányok, a lyányok, a Te rongyos élet, vagy a Húzzad csak kivilágos virradatig töltik majd meg az 1904 óta működő városi teátrum sokat látott épületét, egy szimfonikus nagyzenekar, valamint a Rátonyi Róbert Színház csaknem 30 művésze, és az egykori nagy elődök, Nyári Antal, vagy a hajdani budapesti bemutató sztárja, id. Latabár Árpád nyomdokaiban, olyan hazai operett csillagok közreműködésével, mint Kállay Bori, Faragó András, Vörös Edit, Domoszlai Sándor vagy éppen Virágh József. Éljük át együtt ezt a nem mindennapi zenei időutazást a magával ragadó, történelmi borvidék legromantikusabb városában! Történelem a történelemben - találkozzunk ősszel is Egerben!

Új helyszín: Gárdonyi Géza Színház (3300 Eger, Hatvani kapu tér 4.)

Új időpont: 2024.10.18. 19:00

A már megváltott jegyek érvényesek az új időpontra!

Jegyek még korlátozott számban kaphatóak a helyszínen és a Tourinform irodában is! [2024.10.17.]

