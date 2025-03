Tedd magad szabaddá idén is! Bagossy Brothers, Havasi, Csepregi, Stohl, Alföldi, Thuróczy, Udvaros, Hernádi, Kálid, Peller, Oszvald – A padlástól a Brooklyni mesékig, Cseh Tamástól az operettig – 6 nagy koncerttel és 19 színházi előadással – „Ezer színben” – várja nézőit Pest megye legnagyobb összművészeti fesztiválja, a Mézesvölgyi Nyár Veresegyházon. Kilencedik alkalommal nyitja meg kapuit a Veres 1 Színház szervezésében megvalósuló fesztivál. 1900 férőhelyes nézőterével, természetközeli környezetével és változatos műsorával a Mézesvölgyi Nyár lett az agglomeráció egyik legfontosabb nyári kulturális eseménye. „A fesztivál annak idején egy merész vállalás volt, ma pedig már biztos pont a közönség számára” – mondja Venyige Sándor igazgató, akinek az a célja, hogy a csaknem egymilliós agglomerációs térség lakóinak helyben kínáljon változatos kulturális programot és a nyári időszakban is elérhetővé tegye a főváros legnépszerűbb előadásait. A családi előadások, musicalek, vígjátékok mellett koncertek és egyedülálló show-k is helyet kapnak a kínálatban. Tripla telt házas Erkel Színházas koncertje után először lesz látható a Bagossy Brothers Company különleges estje, a Csillag az égen. Az egyedülálló produkcióban öt népzenésszel és húsz táncossal kiegészülve csendülnek fel a zenekar dalai népzenei hangszerelésben, Vecsey H. Miklós rendezésében. Nem rongyos élet! címmel érkezik Peller Károly egyszeri és megismételhetetlen operettgálája, melyhez hasonlóval még nem találkozhatott a közönség, a műfaj nagyágyúi mellett ugyanis a hazai prózai színjátszás legnagyobbjai is láthatók majd a színpadon. Lesz Oszvald Marika, lesz Kolozsvár, lesz Hajmási, de lesznek meglepetések. A repertoárban megtalálható egy régi-új különlegesség: Alföldi Róbert rendezésében, 12 év elteltével ismét várat épít Kőműves Kelemen. A Zikkurat Színpadi Ügynökség produkciója, Szörényi Levente és Bródy János legendás rockballadája többek között Stohl Andrással, László Zsolttal, Radnai Csillával és Medveczky Balázzsal a főszerepekben, a fesztivál záróeseményeként várja a közönséget. Legendákból pedig sosem elég. Hrutka Róbert hangszerelésében idézi meg Cseh Tamást egy „best of” koncerttel Rudolf Péter, Szegezdi Róbert, Udvaros Dorottya, Für Anikó, Nagy-Kálózy Eszter és Gubik Petra a csillagos ég alatt, a Csönded vagyok produkcióval. A magyar rock’n’roll, a Hungária együttes és Fenyő Miklós életműve előtt tiszteleg Feke Pál Csókkirály show-ja. Szente Vajk rendezésében Szulák Andrea mellett olyan énekesek keltik életre a hatvanas évek jampeceit, mint Király Viktor, Vastag Csaba, Csonka András – és még sokan mások. Számos meglepetéssel, speciális látványvilággal készül veresegyházi koncertjére Havasi Balázs is, akinek legújabb szerzeményei mellett emblematikus tételei is hallhatóak lesznek majd. Olyan művek is felcsendülnek majd, amelyekben Simkó-Várnagy Mihály csellón kíséri majd a világhírű zongoraművészt. Érkezik a nyolcvanas évek egyik legsikeresebb hazai pop-bandája, a Neoton Família is, élükön természetesen Csepregi Évával, hogy a nosztalgia a Santa Mariától a Kétszázhúszfelettig dübörögjön, és idén nyáron, először koncertezik a Mézesvölgyi nagyszínpadon Rúzsa Magdi is. A koncertek, show és különlegességek mellett az ide programban hat színház produkciója kap helyet: a Játékszín, a Veres 1 Színház, az Orlai Produkció, a Turay Ida Színház, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és a József Attila Színház hozza el Veresegyházra legsikeresebb előadásait. Jön a Kalamazoo, Hernádi Judit és Kern András jutalomjátéka, valamint Woody Allen legújabb komédiája, a Brooklyni mese, Szabó Máté rendezésében. Egy jól ismert film, a Hölgyválasz színpadi változata is kivonul a szabadtérre, Kolovratnik Krisztiánnal, Lévay Viktóriával, Molnár Andreával és Liptai Claudiával a főbb szerepekben, míg Nagy Sándor a Rém rendes vendég című West End vígjátékban bosszankodik majd. Az idei nyárból sem maradhat ki a nagy visszatérő: két alkalommal is újra látható a tabudöntögető Menopauza. Érkezik az Intermouse rég visszavonult adu ásza, Nick Grabowski, az egerek egyetlen reménye, vagyis a Macskafogó. A gyerekeket várja Pocahontas története, Csingiling és a kalózok, A padlás, na meg Smaragdvárosban Oz, a csodák csodája is. Egyedülálló vállalásként, csaknem kétezer ember előtt stand upol majd Thuróczy Szabolcs az egyszemélyes, Egy életem című estjén. Kálid Artúrral a címszerepben jön a Hippolyt, a lakáj. A sok évtizede folyamatos sikerű történetet a főbb szerepekben Göttinger Pál, Balázs Andrea és Molnár Piroska kelti életre. A Veres 1 Színház az évek óta töretlen sikernek örvendő Szép nyári nap musicallel készül, de begördül majd A Meseautó is a színpadra. A társulat legújabb előadása, Agatha Christie Az Ackroyd-gyilkosság című krimije, az áprilisi bemutató után szabadtéren itt látható majd először, míg az Anconai szerelmesek utoljára. Ezer néző petícióban megfogalmazott kérésére a fesztiválon búcsúzik el a Veres 1 Színház csaknem tíz évvel ezelőtt bemutatott produkciója. A Mézesvölgyi Nyár 2025. június 21-től augusztus 31-ig ezer színben, 25 estén át várja a közönséget! Jegyek már kaphatók. [2025.03.26.] Megosztom: