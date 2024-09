Kapcsolatok • Veres 1 Színház, Veresegyház 10 éves a Veres 1 Színház 10 év, 150 helyszín, 1333 előadás, 620 ezer néző. A fennállásának jubileumi évét ünneplő Veres 1 Színház két bemutatóval és nyolc új vendégjátékkal készül a 2024/25-ös évadra Veresegyházon. A szervezésében megvalósuló Mézesvölgyi Nyár – Pest megye legnagyobb összművészeti fesztiválja – 39 ezer nézővel zárta az idei szezont. „A Veres 1 Színház nem startup többé. Serdülőkorba léptünk. Kitapinthatóvá vált az ízlésvilágunk, rátaláltunk a hangunkra, de ennél még fontosabb: a közönségünkre. Több mint 600 ezer néző szavazott az elmúlt tíz évben arra, amit csinálunk. Nem udvarlás, hanem a hitvallásunk, hogy ennyi jegy megvásárlása teszi lehetővé a szabadságunkat. A nézők a mi legfőbb részvényeseink, akik abba a szerencsés, ugyanakkor felelősségteljes helyzetbe hoztak minket, hogy csak rajtunk múlik, sikerül-e élnünk ezzel a kitüntető bizalommal” – mondja Venyige Sándor, a Veres 1 Színház igazgatója, aki kiemelt figyelmet fordít a nézői szokások monitorozására és az adatokra épülő marketingkommunikációs tevékenységre. Állítja, így alakítható ki a sikeres műsorpolitika, és ez teszi üzletileg is tervezhetővé a működést. A pályázati pénz és állami támogatás nélkül működő modell alapja az erős tulajdonosi szemlélet elvárása a kollégáktól, a változásokra való gyors reagálás és az örök kíváncsiság. A társulat az elmúlt tíz évben összesen 150 helyszínen, több mint 600 ezer nézőnek játszott 1333 előadást – az ország szinte minden pontján. 2017-ben hozta létre saját szabadtéri játszóhelyét, a Mézesvölgyi Nyár pedig nemcsak „covid-állónak” bizonyult, de robbanásszerű növekedésével mára Pest megye legnagyobb összművészeti fesztiváljává nőtte ki magát, és ez idáig összesen 180 ezer nézőnek kínált kulturális programot a nyári hónapokban is. A Mézesvölgyi Nyár idén 23 előadással, 39 ezer eladott jeggyel zárta a szezont. A társulat a 2023/24-es évadban összesen 222 előadást játszott 70 különböző helyszínen, 132 ezer eladott jeggyel. A Veres 1 Színház a 2024/25-ös évadra két bemutatóval, nyolc vendégjátékkal és korábbi sikerelőadásaival készül fel. Böhm György rendezésében novemberben érkezik A meseautó, egy legendás vígjáték Kékesi Gábor, Janza Kata, Molnár Gyöngyi, Harna Péter, Janik László, Széles Flóra, Ágoston Péter, Bajor Lili, Zorgel Enikő, Vincze Márton, Krajnik-Balogh Gábor és Falusi Mariann főszereplésével. 2025 tavaszán Simon Kornél Az Ackroyd-gyilkosság című Agatha Christie-krimit állítja színpadra, méghozzá meglepetés-szereposztásban. A hivatalosan október 4-én születésnapos Veres 1 Színház a Hogyan nevezzelek? című vígjátékkal ünnepel, amelyben Claude szerepében épp a jubileumi estén debütál Peller Károly a megújuló társulatban. A beállók sora ugyanis itt még nem ér véget. Több sikerelőadásban is új kedvenceket köszönthet majd a közönség. A színház megalakulásának évéhez köthető Ray Cooney és John Chapman Ne most, drágám című vígjátékának bemutatója, amelyben szintén októbertől Nagy Sándor és Molnár Gyöngyi is csatlakozik majd a „szőrmebolti kalandokhoz”. Neil Simon bohózatába, a Pletykafészekbe érkezik Kékesi Gábor, Simon Kornél, Ferenczy-Nagy Boglárka és Henczi Emma, míg ősszel az 1×3 néha 4-ben Kálid Artúr és Miklós Kriszta mutatkozik be. Az idei évadban visszatér a társulathoz Verebes Linda is, aki a kilenc évvel ezelőtt bemutatott, és azóta is nagy sikerrel játszott Az Egérfogó című krimiben veszi vissza a főszerepet. A társulat előadásai továbbra is láthatók Budapesten is, többek között a RaM-ArT Színházban és a Belvárosi Színházban. A Veres 1 Színház a 2024/25-ös évadban 70 helyszínen, 230 előadással várja majd nézőit, valamint négy bérletsorral – a bérletesek a saját előadások mellett nyolc független produkció vendégjátékát is láthatják.



