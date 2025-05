A Gedeon Reflects visszatér: "Állj!" címen új dal és klip Állj! Címmel megjelent a Gedeon Reflects legújabb lemezelőzetes dala egy klippel kísérve. Május végén pedig érkezik az új album is. Változatosság, sokszínűség Az “Állj” leginkább egy hard rock, már-már progresszív metál dal, amiben érezhetők például a Dream Theater, TIll Lindemann és Marilyn Manson stílusjegyei is, de emellett spanyolos témák és fusion elemek is megjelennek benne. Andris és Balázs különösen élvezte az énekfelvételeket, mert ilyen sokféle hangon megszólalni ritkán van lehetőségük egy dalon belül, és Bálint (Csongor Bálint-a szerk.) énekproduceri tevékenységével igen érdekes, változatos eredmény született (Károly Tamás hangmérnök alig győzte megfelelő helyre tenni a csillió éneksávot)



A dalszöveg Alapvetően a szöveg egy viszonzatlan szerelemről szól, amit a lírai én nagyon nem képes elengedni. A szöveg egy komoly vívódást ír le, ami esetében nem egyértelmű, hogy “hangok a fejben” vagy beszélgetések közben történik – düh, elutasítás, vágy, elengedés, játszmák is előjönnek benne. Az eredeti szöveget Megyeri István dobos írta, majd Gedeon András frontember pofozta a végleges formájára Csongor Bálint (Useme, Subscribe) énektanár segítségével.

Hogyan készült a dal? A dal vázát, ütemborogatásait, kiabálós, párbeszédes alapötletét Andris hozta, a triolás fusion rész pedig Balázs és Tomi szüleménye. Szerkezetileg Bálint is nagy segítséget nyújtott abban, hogy az énektémák teljesek legyenek (így történt például az, hogy Isti még egy refrénnel rövidebb dalt dobolt fel, mint ami feléneklésre került…). Ami a zenekartól eddig szintén újdonság, hogy produceri elemeket is alkalmaznak a dalban, ami Andris öccsének, Gedeon Máténak köszönhető (GD:ON) A videoklip Az “Állj” dinamikus, lendületes, némileg pszicho hangulatú klipje a Riff Budapest klubban forgott a Kill Monday Management rendezésével, Gerő András vágó, Simon Leila colorist és Farkas Christian operatőri munkájával.



Új album és lemezbemutató A Gedeon Reflects új albuma “Előtted áll” címmel jelenik meg május utolsó hetében, amit május 30-án a budapesti Muzikum Klubban egy lemezbemutatóval is megünnepelnek. Az új lemez 9 dalt fog tartalmazni, rajta az Állj mellett a korábban megjelent Tengerennel. Az új album izgalmas utazás lesz a melodikus akusztikus gitáros csellóval, zongorával kiegészülő vonaltól egészen az Álljhoz hasonló keményebb vonalig. Témailag elsősorban pedig a belső és külső küzdelmek, döntési helyzetek, valamint a remény és segítségkérés kerül terítékre. Szerzőiség



Szöveg: Megyeri István, Gedeon András

Zene: Gedeon András, Kiss Balázs, Kiss Tamás, Megyeri István Felvételek

Botlik Mátyás (Grenma Stúdió) - dob- és akusztikus gitár felvétel

Csongor Bálint: ének- és vokálfelvételek, énekproducer

Gedeon Máté GD:ON - producer

Károly Tamás (Hangart Stúdió): keverés, master [2025.05.26.]

