A Sziget állásfoglalása a Kneecap beutazásának megtagadásával kapcsolatban Íme a hivatalos tájékozatató Ma délelőtt 11:00 órakor hivatalos értesítést kaptunk arról, hogy a magyar kormány megtagadja a Kneecap zenekar belépését Magyarország területére, hogy ezzel megakadályozza a zenekar augusztus 11-i fellépését a Sziget Fesztiválon. Ez példátlan lépés, amelyet szükségtelennek és sajnálatosnak tartunk. Az elmúlt hetekben a Kneecap fellépésének lehetősége aggodalmat váltott ki a kormány és különböző nyomásgyakorló csoportok részéről Magyarországon. Ezért szoros kapcsolatban álltunk a zenekarral, akik biztosítottak bennünket arról, hogy a műsoruk sem a Sziget alapelvével, sem pedig a magyar törvénnyel nem kerül ellentmondásba. Azt korábban is kijelentettük, hogy a Sziget alapértékeit megtartva elítéljük a gyűlöletbeszédet, ugyanakkor garantáljuk minden fellépő számára a művészi önkifejezés alapvető jogát. Hiszünk abban, hogy a cancel culture és a kulturális bojkottok nem jelentenek megoldást. Az elmúlt 30 év során a Sziget a különböző kultúrák szabad és biztonságos találkozóhelyévé vált, világszerte elismert előadókat és látogatókat fogadott, ezzel a nyitottsággal és kulturális sokszínűséggel nemzetközi elismerést vívott ki és hozzájárult Magyarország jó hírnevéhez is. Attól tartunk, hogy a kormány mai döntése a Kneecap kitiltásáról nemcsak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. A Sziget Fesztivál továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy minden értelemben a Szabadság Szigete maradhasson.



