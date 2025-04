Önkéntesnek a Szigeten? Nagyon is! A Fesztivál Önkéntes Központ (FÖK) idén immár tizenkettedik alkalommal várja az önkéntesek jelentkezését, akik segítségükkel hozzájárulnak a Sziget és megannyi más hazai fesztivál vagy arénás koncert megvalósításához. „Önkéntesként egy teljesen új szemszögből élheted át a fesztivált, miközben egy nagy és összetartó fesztiválcsalád tagja lehetsz. Megismerkedhetsz új emberekkel a világ minden tájáról, és bepillantást nyerhetsz a fesztivál működésébe” – írja a Fesztivál Önkéntes Központ a felhívásában, várva a jelentkezőket az idei Szigetre és más, izgalmas kulturális eseményekre. A FÖK több mint 13 éve szervez önkéntes programokat Magyarország legnagyobb fesztiváljaira és koncertjeire. Az elmúlt évek során közel 8.000 lelkes önkéntes dolgozott a programban, a nemzetközi csapat tagjai összesen 21 országból érkeztek. „A közös munka során önkénteseink nemcsak felejthetetlen élményeket, hanem a jövőben is hasznos tapasztalatokat szereztek nálunk” – meséli Nagy Réka, a FÖK vezetője. „Hiszünk az önkéntesség erejében, a csapatmunkában és az eddig megismert rengeteg értékes emberben, akik kifogyhatatlan lelkesedéssel végzik el a rájuk bízott feladatokat, amiért a közönség és a rendezvények is végtelenül hálásak ” – tette hozzá, megemlítve, hogy nagyon büszkék arra, hogy a jelentkezők több mint 40%-a visszatérő. A Fesztivál Önkéntes Központ a jelentkezéseket a www.fesztivalonkentes.hu oldalon várja.



[2025.04.14.] Megosztom: