Rekordot hozó szombat és közösségi élmény - 120 ezer felett ismét a Campus Fesztivál Debrecen, 2025. július 20. – A 2025. évi Campus Fesztivál újra bebizonyította, hogy miért az ország egyik legnagyobb és legszerethetőbb nyári rendezvénye. A július 16–20. között megrendezett fesztivál ismét 120 ezer felett teljesített, a rekordot hozó szombati nézőszámmal összesen 121 ezer látogató érkezett négy nap alatt a Nagyerdőre, ahol a régi idők felszabadult fesztiválhangulata találkozott a mai kor kényelmével és technológiájával. A zárónap valódi csúcspontként vonul be a Campus történetébe, a programok minden korábbinál nagyobb tömeget vonzottak megdöntve 17 év látogatói rekordját. A négynapos programsorozat során olyan nemzetközi sztárok is felléptek, mint a The Chainsmokers elektropop-duó, John Newman és Jason Derulo, valamint a teljes hazai élvonal – mindez a Nagyerdő ikonikus fái alatt, egy komfortos, jól szervezett fesztiválkörnyezetben, amely egyszerre kínált éjszakába nyúló bulizást és nappali, családbarát kikapcsolódást. Tíz hónap szervezés és közel kéthetes építkezés után, július 16-án nyitotta meg kapuit a fesztivál, amely 21 különböző programhelyszínen zajlott, több mint 250 zenei fellépővel és megközelítőleg 1000 kulturális programmal – ezzel a Campus a 2025-ös nyár egyik legsikeresebb fesztiváljává vált. A fesztivál népszerűségét tovább növelte, hogy több ismert közéleti és kulturális szereplő is jelen volt, köztük Berki Krisztián olimpikon, Stohl András, Kiss Ramóna, Erős Antónia, Hámori Barbara televíziós producer, és Eszterházy Mátyás sportmenedzser is. A sokszínű programhelyszínek – mint az MBH Bank Rock Aréna, az Unipass Színpad, a Debreceni Egyetem Színpad, a Kocsi.hu Színpad, a Made in Debrecen, a CATL Lighthouse Stage a Víztoronykertben, a Pepsi Music Hall és természetesen a Civil Falu – mind hozzájárultak a fesztivál sokszínűségéhez és olyan kultikus külföldi zenei produkcióknak is teret adtak, mint az amerikai The Dandy Warhols vagy a brit Flux Pavilion. A Civil Falu programjai kiemelt figyelmet kaptak, és olyan értékeket képviseltek, mint a társadalmi párbeszéd, a fenntarthatóság és a helyi közösségek erősítése. A látogatók olyan programokkal találkozhattak, mint az Élő Könyvtár, a Fenntarthatósági Udvar, vagy a helyi szervezetek interaktív standjai. A Debreceni Egyetem ismét sokszínűen mutatta be oktatási, tudományos és közösségi tevékenységét. Új helyszínként a Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ is bekapcsolódott az egyetemi programkavalkádba. Fontos színfolt volt a fesztiválon az egyéb művészeti programok jelenléte és számos fényinstalláció emelte új szintre a Campus vizuális világát. A szervezők célja, hogy a Campus ne csupán egy zenei esemény legyen, hanem egy komplex közösségi élmény, Debrecen értékei mellett, a sokszínűségre épít, nyitottan és befogadóan. A fesztivál programigazgatója, Süli András így fogalmazott: „A Campus egy olyan közösségi tér, ahol a zene, a kultúra és a találkozások kerülnek a középpontba.”



A fesztivál idei üzenete, a „Vigyázunk egymásra” nemcsak szlogenként jelent meg, hanem a Campus szellemiségének is fontos része volt. Ennek keretében idén debütált a fesztiválon a lelki biztonságot fókuszba helyező Közbelépő projekt. A szervezők különösen ügyeltek arra, hogy a fesztivál minden résztvevője biztonságos, felszabadult környezetben élhesse meg a klasszikus fesztivál élményt. Az idei év gyakorlatilag problémamentesen zárult, a professzionálisan kialakított Elsősegély Ambulancián komolyabb beavatkozásra nem volt szükség, a szakemberek összesen 180 esetet láttak el. A szerdai nyitófogadáson 16 millió forint gyűlt össze a Mentsük meg Benit Alapítvány javára – a Campus tehát nemcsak szórakoztat, hanem társadalmilag is aktív és felelősséget vállaló eseményként működött idén is. A teljes terület visszaállítását már vasárnap hajnalban megkezdték, és a tervek szerint néhány napon belül a Nagyerdő környéke újra teljes egészében elérhető lesz a debreceniek számára. Miközben több nagy hazai fesztivál megszűnt vagy szünetel, a Campus évről évre stabil látogatószámot hoz, sőt, mérsékelt növekedést is mutat, köszönhetően többek között Debrecen városának, a Debreceni Egyetemnek, a helyi és országos partnerek összefogásának. A fenntarthatóságra, minőségre és közösségi értékekre építő fesztivál mára megkerülhetetlen része lett a hazai nyárnak. A Campus háromezer ember munkája, a magyar zenekedvelők és fesztivállátogatók kedvelt rendezvénye, Debrecen kiemelt turisztikai és közösségi értéke. Találkozzunk jövőre: Campus Fesztivál 2026. július 22-26.!

