Campus Fesztivál 2025 - Vigyázunk egymásra

Jason Derulo, az amerikai The Chainsmokers elektropop-duó, a funk, a soul és a modern pop elemeit zseniálisan ötvöző angol sztárénekes John Newman, az alternatív rock legendává avanzsált The Dandy Warhols mellett, még további hat nemzetközi produkció is erősíti az idei Campus Fesztivál fellépőinek listáját. A Campus, Debrecen egyik legnagyobb turisztikai forgalmat generáló eseménye, de Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye is egyben.



Tíz hónap szervezés és közel kéthetes építkezés után, július 16-án nyitja meg kapuit a 2025-ös Campus Fesztivál. A 17 éve töretlen népszerűségnek örvendő, mára már több mint 21 helyszínen zajló eseményre idén is több tízezer fesztiválozót várnak a szervezők, az előzetes érdeklődés az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelkedő. A Campus a legtöbb hazai előadót felvonultató zenei fesztivál, négy nap alatt több mint 250 fellépő várható, vasárnap estig a becsült kulturális programok száma megközelíti az ezret.

A fő fellépők közül két év után újra eljön a Halott Pénz és a Bagossy Brothers Company, visszatér ByeAlex és a Slepp, Majka, Desh, Dzsúdló és a Tankcsapda, valamint a régióban csak a Campuson, a 30 éves jubileumát ünneplő Ganxsta Zolee és a Kartel is színpadra lép eredeti felállásban.

A hazai fesztiválkedvencek mellett továbbra is fontos karakterjegye a Campusnak, hogy kiemelten támogatja a debreceni kötődésű produkciókat, a hazai zenei élet közel teljes spektruma helyet kap műfaji korlátok nélkül és folytatódik az elmúlt évek hagyománya, hogy ritkán látott, unikális előadók is szerepelnek a felhozatalban. Palya Bea; Szűcs Krisztián (HS7) aki a pályafutására épülő ’Krézi Srác 25’ koncerttel érkezik; az 1986-ban alakult legendás Leukémia, a hiphop és a népzene keverékét ötvöző Zuboly, és a 30 éves Hollywoodoo koncertje is különleges eseménynek számít a hazai zenetörténelemben.

Az elektronikus zenei felhozatalban több mint 100 dj és producer található, a mainstreamtől az undergroundig.

Az idei Campus előkészületein közreműködő dolgozók létszáma eléri az ezer főt, a fesztivál működtetése alatt ez a létszám már megközelíti a háromezret, ebből négyszázan felelnek a közönség biztonságáért. Egészségügyi probléma, baleset, rosszullét esetére a fesztivál területén 24 órában orvosi- és mentőügyelet működik, a légkondicionált, professzionális egészségügyi bázison képzett szakemberek foglalkoznak az ellátást igénylő esetekkel.

ZENE NÉLKÜL

A Campuson a zene mellett kiemelkedő az egyéb aktivitások és események száma. Egész nap a teljes fesztiválterületen zajlik majd az élet, lesz bőven tánc, performansz és színház, mutatványosok, artisták és légtornászok, kocsmasportok, falmászás, és virtuális élmények speciális VR-eszközökkel.

Érdemes korán felfedezni ezeket a programokat, biztos, hogy izgalmas, élményekben gazdag, aktív kikapcsolódás vár a fesztiválozókra, éjjel pedig látványban varázslatos fényinstallációk, gyönyörű színek és formák ragyogják majd be a debreceni éjszakát.

A Civil Falu mindig a fesztivál legszínesebb zónája. A Campus Kid programjai által a legkisebbek és a legnagyobbak is egyaránt átélhetik a játék önfeledt örömét. A Játszóház Projekt új, chilles hangulatú helyszínén a leginnovatívabb és legformabontóbb társasjátékaitól az ugrálóvárakig, a szépségszalonig, a vurstlitól a zsonglőrworkshopig, a baba-mama szobától a szimulátorokig végtelen a lehetőségek sora a családdal érkezők számára, a Campus Art pontokon pedig a kézművesség és a kreatív alkotás világa várja a fesztiválozókat.

Az elmaradhatatlan utcaszínházi attrakciók és esti felvonulások keretében idén először lesznek a Nagyerdőn a Bábszíntér hatalmas gömb alakú lidércei és a Super Led Show világító artistái, az INspirál Cirkuszközpont művészei a levegőben és a Cyr keréken, de olyan jól ismert csapatok is jönnek, mint a Mirrorman Hungary közkedvelt tüköremberei, a Claudia's Angels légtornászai és az Ars Sol Luna társulat hatalmas világító békája, Uncle Toad.

Újdonság a fesztivál bejárati zónájában található Fun Zone, egy a partnercégekkel közösen létrehozott többállomásos akadálypálya, ahol minden egyes szakaszon különböző, szórakoztató játékokkal várják a résztvevőket.

A Job Street szintén évek óta a legnépszerűbb helyszínek egyike, ahol a régió legkomolyabb cégeivel lehet közvetlen kapcsolatot teremteni, itt személyesen is megismerheti bárki, melyik a megfelelő munkahely számára.

"Magaskultúra a mélyben" - a Víztorony földszintjén található H20 klub ezúttal színházi előadásoknak, kortárs irodalmi programoknak és előadóművészeti aktivitásoknak ad teret. Ha bárki szeretne a fesztivál forgatagából kicsit kicsekkolni és hűvösben, csendben ülve végignézni egy előadást, erre a Kultpince a legjobb választás.

EGYETEM TÉR– FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉG

A Debreceni Egyetem az idei Campus Fesztiválon is szeretne minél többet megmutatni abból a sokszínűségből, amit az intézmény képvisel. Ezen a nyáron új helyszínként a Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ, azaz a SET központ is bekapcsolódik az egyetemi programkavalkádban. A korszerű létesítményben természetesen az egészség lesz a főszerepben: szűrésekkel, tanácsadásokkal várják a fesztiválozókat az egyetem és a Klinikai Központ egységei, mások mellett a Családorvosi és Foglalkozás-Egészségügyi Tanszék, Sürgősségi Klinika, a Szemklinika, az Orvosi Képalkotó Klinika, valamint a Biomechanikai Laboratórium.

A szokásos helyszínen, a Nagyerdei Stadion szomszédságában felállított 12 faházban mutatkoznak be a karok és a különböző szervezeti egyeségek. Minden nap 15 órától látványos szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket, akik kipróbálhatják a laboratóriumban zajló tevékenységeket, például gyorsteszttel meghatározhatják saját vércsoportjukat, vagy használhatják a véna szkennert, előre elkészített vérkeneteken, összehasonlíthatják az egészséges és különböző hematológiai megbetegedéssel diagnosztizált betegek keneteit. Akinek kedve tartja hűsítő kísérleteket végezhet szárazjéggel, egyénre szabott hidratáló kézkrémet is keverhet, vagy DNS koktélt is készíthet.

Az Egyetem tér látogatói fesztiváli házassági szerződést is köthetnek, egy modellautó segítségével megismerhetik az önvezető autók működését, készíthetnek könyvszelfit, egy mimika felismerő szoftvert is kipróbálhatnak, hogy megtudják, ki, mennyire pókerarc.

A látványos programok mellett az Egyetem téren felállított Unipass Színpadon délutánonként izgalmas beszélgetéseken mutatkoznak be az egyetem élsportoló hallgatói, szó lesz egyetemi szakemberek bevonásával többek között az egészséges életmódról, a bitcoin forradalomról, az állatkínzás büntetőjogi megítélésről, illetve kiderül az is, mit üzen a tehén viselkedése.

Este pedig olyan előadókat, illetve zenekarokat láthatnak, hallhatnak majd, mint például Gájer Bálint, a Palya Bea - Lisztes Jenő duó, Szőke Nikoletta, Vecsei H. Miklós és a QJÚB, Beretka Ádám, Nóvé Soma és ifjabb Csoóri Sándor, Molnár Tamás, Zian Jazz Planet feat. Jéger Dorottya, PG Csoport, Street Sixteen és a Debreceni Citerazenekar. A megszomjazott egyetem téri fesztiválozókat a karibi pultban látják vendégül egy finom MÉK-es szörpre, vagy mádi fröccsre.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

A Campus Fesztivál a Debreceni Egyetem és Debrecen városa mellett, kiemelt bizalmat és támogatást élvez a helyi vállalatok és vállalkozások körében.

Négy éve főtámogatója a rendezvénynek és egyben a Nagyszínpad névadója is a debreceni alapítású Metal-Sheet Kft. Az idetelepülő multinacionális nagyvállalatok közül kiemelt partnere a fesztiválnak a BMW Group Gyár Debrecen, partnere a CATL Debrecen, a Krones Hungary Kft., a Semcorp Hungary Kft., a Richter Gedeon Nyrt., az EVE Energy leányvállalata az EVE Power, a DP World Logistics Hungary Kft., a Harro Höfliger Hungary, a Schaeffler Debrecen Kft.

A Campus támogatói között megjelennek a tradicionális hazai vállalatok is, a Szentkirályi Magyarország Kft. és a Hortobágyi Nemzeti Park közelében található, száz százalékban magyar tulajdonú Nádudvari Élelmiszer Kft. is évek óta fontos partnere a fesztiválnak.

A fesztivál bankja idén az MBH Bank Nyrt. Magyarország második legnagyobb bankcsoportja új pénzügyi partnerként érkezett, a fesztiválozók elsőként a főbejáratnál találkozhatnak az MBH arculatához illeszkedő jegypénztárakkal, valamint névadóként a stílusában egyedülálló kivitelezésű MBH Bank Rock Arénával.

Ahhoz, hogy a fesztiválon változatos és színes kulturális programok valósulhassanak meg a Nemzeti Kulturális Alap, a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Hangfoglaló Program nyújt fontos támogatást.

A programhelyszínek egyediségét a névadók is jól hangsúlyozzák. A Debreceni Egyetem Színpad, az Unicum Bár, a MOL Mercarius Garden, a Jim Beam Bár és a KOCSI.HU Színpad is sokszínű és izgalmas programsorozattal várja a Campus Fesztiválra érkezőket.

A sokszínűség a fesztiválon megjelenő széles ital választékban is visszaköszön. Minden adott a jó fesztiválhangulathoz, többek között a Zwack, a Jim Beam, a Soproni, a Törley a Pepsi és a Guarana energiaital termékei találhatóak meg a Campus Fesztivál ital kínálatában.

A KÖZÖSSÉG EREJE

Micskó Benjámin ötéves, Duchenne-féle izomsorvadásban szenved, ami egy ritka, gyors lefolyású, jelenleg gyógyíthatatlan genetikai betegség, amely néhány éven belül teljes mozgásképtelenséghez és súlyos légzési problémákhoz vezethet.

Beni egyetlen esélye a génterápia, amely kizárólag korai életkorban, a betegség előrehaladása előtt alkalmazható. A kezelés költsége meghaladja az 1,3 milliárd forintot, amiből még mindig 300.000.000 Ft hiányzik.

A 2024-es nyitófogadás alkalmával 12.500.000 forint gyűlt össze, amelyet a szervezők teljes egészében Beni gyógyulását segítő alapítványnak ajánlottak fel.

Az idei nyitófogadás bevétele szintén a kisfiú életmentő kezelésének támogatását szolgálja.

CAMPUS FESZTIVÁL 2025

A legtöbb hazai előadót felvonultató zenei fesztivál

Több mint 250 fellépő 21 helyszínen

Igényesen kiépített infrastruktúra

Könnyű megközelíthetőség az ország bármely pontjáról

Változatos street food kínálat

Fesztiválélet 10 percre a belvárostól

150 vízöblítéses wc

Árnyékos, pormentes környezet

Minőségi, megfizethető szállások a közelben

Az ország legmenőbb strandja 50 m-re a helyszíntől

KOMFORT 2025

őrzött kerékpártároló

érték- és csomagmegőrző

LIDL szupermarket

folyamatos orvosi és mentőügyelet

Információs Pont

A legváltozatosabb food truck pontok

kemping

számtalan angol wc, csak a Nagyerdei Stadion magasjárdáiról 40 ilyen mosdó érhető el

VIGYÁZUNK EGYMÁSRA

A Campus Fesztiválon mindennél fontosabbnak tartjuk, hogy odafigyeljünk a fizikai és lelki biztonságotokra. Nagyon fontos, hogy ti is figyeljetek oda egymásra: barátaitokra, családtagjaitokra és a többi fesztiválozóra. Közösen meg tudjuk előzni a lehető legtöbb problémát - de ha mégis történik valami, fontos, hogy mindig tudjátok: van kihez fordulni.

ORVOSI- ÉS MENTŐÜGYELET

Egészségügyi probléma, baleset, rosszullét esetére a fesztivál területén 24 órában orvosi- és mentőügyelet működik, melyet a fesztiváltérképen a sárga 11. számmal, valamint a jól ismert vöröskereszt jellel is jelöltünk. A légkondicionált, professzionális egészségügyi bázison képzett szakemberek foglalkoznak az ellátást igénylő esetekkel.

KÖZBELÉPŐ

A Közbelépő projekt célja, hogy az éjszakai élet mindenki számára biztonságos legyen. A zaklatás soha nem elfogadható, a közbelépés, a támogató jelenlét és a közösségi felelősségvállalás fontos lépések a visszaszorításában. Ha zaklatást, agressziót, kirekesztést, toxikus viselkedést tapasztaltok vagy egyéb, zavaró és felkavaró esemény történik veletek a fesztiválon, jelezzétek a közelben található szervezőnek vagy stábtagnak, a területen dolgozó kollégáinkat felkészítettük arra, hogy mit tegyenek ilyen esetekben. A Közbelépő Pontot az Egészségügyi Bázis mellett alakítjuk ki, itt pszichológiai, mentálhigiénés segítséggel várnak kollégáink, de csak simán meg is pihenhetsz önkénteseink társaságában, megnyugtató környezetben, ha erre van szükséged.

TEDD MEG MAGADÉRT ÉS A TÖBBIEKÉRT

A fesztiválozás életre szóló élményeket tartogat - tegyünk közösen azért, hogy semmi ne rontsa el az élménygyűjtést. Érdemes a fesztiválra korán érkezni és fontos, hogy megismerkedjetek a fesztiválterülettel, a fő közlekedési irányokkal, hogy probléma esetén is tudjatok tájékozódni. Nélkülözhetetlen a rendszeres és bőséges folyadékbevitel, amelyhez a fesztivál számos pontján, a stadionban található mosdókban találtok ivóvizet. Nem kevésbé fontos a kiegyensúlyozott táplálkozás és a hatékony napvédelem a fesztivál ideje alatt. Érdemes néha a buli közben tartani egy kis pihenőt, kiszellőztetni a fejünket a szabadban.

ALKOHOL ES DROGOK

Bár a fesztiválozás a látogatók egy részénél hagyományosan együtt jár az alkoholfogyasztással, szervezőként fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet: ha tudatosan, kontrolláltan veszel magadhoz alkoholt, tartalmasabb és hosszabb szórakozás és élménygyűjtés vár rád - és a másnap sem lesz olyan vészes. Magyarországon a kábítószerek fogyasztását, birtoklását a törvény bünteti - ez a szabály természetesen a fesztivál területén is maximálisan érvényes. Ha úgy érzed, hogy te vagy a környezetedből valaki túl tolta a bulizást és a legális tudatmódosítást, az Egészségügyi Bázison a Lelkierő Egyesület jóvoltából működő ártalomcsökkentő helyiségben, szakemberek felügyelete mellett van lehetőség pihenni egyet hazaindulás előtt.

KIK JÖNNEK?

Jason Derulo | Metal-Sheet Nagyszínpad, szombat, 23:10

A 35 éves világsztár három év kihagyás után tér vissza Magyarországra, amely egyben az első debreceni fellépése is lesz. 16 éves kora óta foglalkozik dalszerzéssel és sokat elárul tehetségéről, hogy A-kategóriás előadók keze alá dolgozott már pályája kezdetén is. Az elmúlt években a streaming platformok mellett a TikTok univerzumát is meghódította és talán nem túlzás azt állítani róla, hogy trendformálóvá vált a közösségi médiában. Több, mint tíz olyan zenei videót is letett az asztalra, amely nézettsége már 200 millió fölött jár, ezek közül kettő pedig átlépte az egymilliárdos határt is, így egy olyan elit klub tagja lett, amelyben nagyon kevesen vannak még jelenleg. Legújabb durrantása a Nora Fatehi-vel közösen jegyzett Snake, amelynek látványos klipje azonnal az internet kedvencévé vált.

The Chainsmokers | Metal-Sheet Nagyszínpad, péntek, 23:10

A tizenhárom éve létező amerikai DJ páros a #Selfie című daluk megjelenése óta az EDM zenei irányzat rajongóinak nagy kedvence, a Halsey vagy a Coldplay közreműködésével megjelent dalaik pedig letarolták a világ slágerlistáit. Három balatoni és egy budapesti fellépésük után idén először Kelet-Magyarországon is megtáncoltatják majd a fesztiválozókat. A srácok a Nagyerdőre egyenesen Kanadából érkeznek majd és minden bizonnyal saját slágereik mellett mutatnak olyan előadók számára készített remixeket is, mint például Steve Aoki, Bon Iver, Justive és Tame Impala vagy épp Gracie Abrams. Az elektropop-duó legutóbbi saját daluk (Don't Lie) – amelyben Kim Petras énekel – korábbi dalaik vibe-ját hozzá nagyon modern hangzásvilágban.

John Newman | Metal-Sheet Nagyszínpad, csütörtök, 21:45

Ha annyit mond valaki, hogy Love Me Again, mindenki tudja a választ: John Newman! Az angol énekes gigaslágere semmit sem kopott az évek alatt, lenyűgöző hangja pedig mindig garancia arra, hogy fantasztikus koncertben legyen részünk. Ugyan sok magyarországi fellépés van már a háta mögött, de ő sem játszott még a régiónkban, ezt a sorozatot törjük meg július 17-én. Dalaiban a funk, a soul és a modern pop elemei keverednek, dalszövegei kifejezetten érzelmesek, előadásmódja pedig erőteljes, karakteres. Sokat elárul róla, hogy két komoly betegséget is legyőzött már és fáradhatatlanul, teljes erőbedobással lép fel minden színpadon. Nagyon várjuk, hogy élőben is hallhassuk például a Losing Sleep vagy a Stand by Me című dalait!

The Dandy Warhols | CATL Lighthouse Stage, péntek, 20:30

Ha volt bombasztikusat szóló reklámzene a kétezres évek legelején, az egyik mobilszolgáltató reklámjából megismert Bohemian Like You egész biztosan az volt. A pszichedelikus alternatív rock legendái tavaly új lemezzel ünnepelték fennállásuk 30. évfordulóját, idén pedig egy világturné kereteiben belül mutatják be az új dalokat, valamint adnak átfogó képet az elmúlt három évtized terméséből. A debreceni koncert lesz a zenekar első magyarországi fellépése, így túlzás nélkül kijelenthető, hogy rocktörténelem íródik majd a Nagyerdőn július 18-án.

Flux Pavilion | Pepsi Music Hall, szombat, 02:00

A nyolc évvel ezelőtti szigetes bulija után tér vissza Magyarországra az angol csoda-DJ / EDM-bass music producer, aki legfőbb inspirációjának a The Prodigyt tartja, így már lehet is elképzelése zenei világáról azoknak, akik még nem hallották alkotásait. Idén két észak-amerikai turné közé épített be néhány európai fellépést, köztük a nagyerdeit. Készüljetek, nem fogtok unatkozni!

(A fellépésre vasárnap hajnali 2 órakor kerül sor, a fesztivál szombati programjához tartozik)

Nils Hoffmann | Pepsi Music Hall, péntek, 23:30

A berlini elektronikus színtér egyik legizgalmasabb alakja a melankolikus house világába kalauzolja el a hallgatókat, ráadásul olyan egyedi módon, hogy az semmihez sem hasonlítható. Első magyarországi fellépése a budapesti A38 Hajón volt 2024-ben, így külön öröm, hogy egy olyan előadóról van szó, akit még nem igazán láthatott élőben a magyar közönség. Július 18-án ez megváltozik.

JC Stewart | Metal-Sheet Nagyszínpad, péntek, 17:00

A még a húszas éveiben járó John tényleg megcsinálta a szerencséjét: hiába adott ki már több remek dalt, az áttörő sikert és ismertséget Jennifer Anistonnak köszönheti, aki 2020-ban megosztotta John egy olyan videóját, amelyben a Jóbarátók sorozat főcímdalát parodizálta ki. Innentől kezdve nem volt megállás és JC Stewart hamar közönség-kedvenc előadóvá vált. Azóta olyanok kérik fel közreműködésre, mint Armin Van Buuren, akivel a közös Come Around Again hasít a listákon. Debütáló albumának dalai nagyon frissen fognak hatni a Campuson, ugyanis akkor még csak pár hete lesznek elérhetőek.

!DelaDap | KOCSI.HU Színpad, péntek, 00:25

A Stani Vana vezette bécsi zenekar tavaly töltötte be a húszat, utoljára a 2007. évi EFOTT-on jártak Debrecenben, így nagyon menő, hogy ötödik magyarországi koncertjük a Campuson lesz. A roma kultúrát, roma zenei hagyományt ápoló héttagú formáció a korai években balkáni hatásokra építette zenei világát, de az utóbbi időben inkább az EDM irányába vitték el a produkciót, mégis meghagyva a cigányzene autentikusságát. Egy különleges kulturális csemege a fesztivál idei kínálatában.

(A fellépésre szombat hajnali 0 óra 25 perckor kerül sor, a fesztivál pénteki programjához tartozik)

Amilost | CATL Lighthouse Stage, csütörtök, 20:30

A norvég-skót duó nem táncolni és ugrálni invitálja az embereket, ugyanis melankolikus, de borzongatóan gyönyörű, északi hangulatú dalaik fő témája a szakítás, az egyedüllét, a fájóan univerzális és mindenkit érintő gondolatok. A skandináv vibe, a bólogatás, a magunkba nézés garantált ezen a koncerten, amely a 2025. évi Eurosonic Fesztiválon felfedezett zenekar első magyarországi fellépése lesz.

Shakalab | KOCSI.HU Színpad, szerda, 23:15

Egy kis olasz reggae Szicíliából? Jöhet! Pontosabban: jönnek! A szigeten élő négy veterán énekes pár éve összefogott, hogy közösen is alkossanak valamit, a dolog pedig olyan népszerűségre tett szert, hogy azóta is együtt zenélnek. A négyes két éve már járt Debrecenben, akkor az Ifiházba vittek az életérzésből, most a Nagyerdőn teszik majd meg ugyanezt.

