Folk metal és középkori világzene egy estén - Dalriada és Bordó Sárkány a Barba Negrában

2025 október 24-én közös koncertet ad a Dalriada és a Bordó Sárkány. A Barba Negra Blue Stage-ben a soproni folk metalosok a Magvető albumuk élő bemutatójára készülnek, az öndefinícióban “középkori világzenét” játszó debreceni székhelyű formáció pedig 15 éves jubileumi koncertjét tartja majd a fővárosban - egy nem mindennapi buli várható!

A tavaly 20 éves születésnapját ünneplő, a külföldi metal színtéren is elismert, nemzetközi fesztiválokon is rendszeresen szereplő - a 70000 Tons Of Metal hajóra kétszer is meghívást kapott, sőt már Oroszországban és Japánban is turnézó - Dalriada négy évvel az Őszelő után május végén jelentkezett új, 9 dalt tartalmazó nagylemezével. A Magvető címet kapott - egy 48 oldalas tematikus H-Music magazinnal is megtámogatott, a CD mellett vinylen és pendrive-on is elérhető - album megjelenésekor mindkét listán első helyen nyitott a Mahasz Top 40-ben, és azóta is kirobbanthatatlan az élbolyból; ezen az estén erre az anyagra fókuszál majd leginkább a csapat.



Ficzek András (ének, gitár):

“Mivel mindkét zenekar hasonló energiákkal nyomul élőben, teljesen jó kooperációnak tűnik ez a párosítás, ami egyébként az én ötletem volt. Részünkről - mivel lemezbemutató koncertről van szó - az új album dalain lesz a hangsúly ezen a bulin, de nyilván vannak korábban született, kihagyhatatlan nótáink is, amik nem hiányozhatnak egy Dalriada koncertről. A jelenlegi tervek szerint továbbra is ötös felállásban fogunk színpadra állni, ha időközben ebben változás állna be, arról mindenképpen hírt adunk majd.”

Dalriada:

Binder Laura - ének, vokál, hörgés

Ficzek András - ének, vokál, ritmusgitár

Németh-Szabó Mátyás - szólógitár

Sulyok Adrián - basszusgitár

Monostori Ádám - dobok

A repertoárjában az autentikus - több évszázadot felölelő - magyar és európai középkori dalokkal és táncokkal, végvári énekekkel, valamint hangulatában ezekhez tökéletesen illő saját szerzeményekkel érkezik a Barba Negra kék színpadára a 2010-ben indult, fennállása óta már 17 országban sikerrel koncertező Bordó Sárkány, hogy méltó módon ünnepelje meg “félkerek” jubileumát.



Dickmann Roland ajánlója:

“Egy grandiózus koncerttel szeretnénk megünnepelni fennállásunk 15 éves évfordulóját. Számos meghívott vendéggel, fényshow-val, táncosokkal, igazi összművészeti produkcióval készülünk a jubileumra. A programban az eddig megjelent öt nagylemezünk legnépszerűbb darabjai mellett színpadon eddig soha nem hallott szerzemények is helyet kapnak majd, valamint az esten a zenekar korábbi zenészei is csatlakoznak hozzánk.”

Bordó Sárkány:

Dickmann Roland - középkori duda, középkori síp, blockflöte, moldvai furulya, ír furulya, ütőhangszerek, ének, lantgitár

Szlama László - koboz, citera, középkori síp, ének

Kiss Ernő - cister, mandocello

Fábi János - hegedű, középkori síp, középkori duda, ének

Szőke Miklós Márk - dobok, ütőhangszerek

2025. október 24. Dalriada / Bordó Sárkány - Budapest, Barba Negra Blue Stage

[2025.08.13.]