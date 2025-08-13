2025. augusztus 14. | csütörtök | Marcell nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
Dalriada dalpremier: 'Hű szívvel valónak'  
Új felállással vág neki a nyári fesztiváloknak, és az őszi-téli-tavaszi jubileumi turnénak a Dying Wish
Hat év után headliner turnéval jön a Jinjer Budapestre!
Célpont a szívemen címmel érkezik az Ossian új nagylemeze - Elindult az előrendelés!
Önálló headliner turnén a Sylosis - 2026 januárjában koncert Budapesten!
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
Kapcsolatok
Dalriada
H-music

Folk metal és középkori világzene egy estén - Dalriada és Bordó Sárkány a Barba Negrában

2025 október 24-én közös koncertet ad a Dalriada és a Bordó Sárkány. A Barba Negra Blue Stage-ben a soproni folk metalosok a Magvető albumuk élő bemutatójára készülnek, az öndefinícióban “középkori világzenét” játszó debreceni székhelyű formáció pedig 15 éves jubileumi koncertjét tartja majd a fővárosban - egy nem mindennapi buli várható!

A tavaly 20 éves születésnapját ünneplő, a külföldi metal színtéren is elismert, nemzetközi fesztiválokon is rendszeresen szereplő - a 70000 Tons Of Metal hajóra kétszer is meghívást kapott, sőt már Oroszországban és Japánban is turnézó - Dalriada négy évvel az Őszelő után május végén jelentkezett új, 9 dalt tartalmazó nagylemezével. A Magvető címet kapott - egy 48 oldalas tematikus H-Music magazinnal is megtámogatott, a CD mellett vinylen és pendrive-on is elérhető - album megjelenésekor mindkét listán első helyen nyitott a Mahasz Top 40-ben, és azóta is kirobbanthatatlan az élbolyból; ezen az estén erre az anyagra fókuszál majd leginkább a csapat.

Ficzek András (ének, gitár):
Mivel mindkét zenekar hasonló energiákkal nyomul élőben, teljesen jó kooperációnak tűnik ez a párosítás, ami egyébként az én ötletem volt. Részünkről - mivel lemezbemutató koncertről van szó - az új album dalain lesz a hangsúly ezen a bulin, de nyilván vannak korábban született, kihagyhatatlan nótáink is, amik nem hiányozhatnak egy Dalriada koncertről. A jelenlegi tervek szerint továbbra is ötös felállásban fogunk színpadra állni, ha időközben ebben változás állna be, arról mindenképpen hírt adunk majd.”

Dalriada:
Binder Laura - ének, vokál, hörgés
Ficzek András - ének, vokál, ritmusgitár
Németh-Szabó Mátyás - szólógitár
Sulyok Adrián - basszusgitár
Monostori Ádám - dobok

A repertoárjában az autentikus - több évszázadot felölelő - magyar és európai középkori dalokkal és táncokkal, végvári énekekkel, valamint hangulatában ezekhez tökéletesen illő saját szerzeményekkel érkezik a Barba Negra kék színpadára a 2010-ben indult, fennállása óta már 17 országban sikerrel koncertező Bordó Sárkány, hogy méltó módon ünnepelje meg “félkerek” jubileumát.

Dickmann Roland ajánlója:
“Egy grandiózus koncerttel szeretnénk megünnepelni fennállásunk 15 éves évfordulóját. Számos meghívott vendéggel, fényshow-val, táncosokkal, igazi összművészeti produkcióval készülünk a jubileumra. A programban az eddig megjelent öt nagylemezünk legnépszerűbb darabjai mellett színpadon eddig soha nem hallott szerzemények is helyet kapnak majd, valamint az esten a zenekar korábbi zenészei is csatlakoznak hozzánk.”

Bordó Sárkány:
Dickmann Roland - középkori duda, középkori síp, blockflöte, moldvai furulya, ír furulya, ütőhangszerek, ének, lantgitár
Szlama László - koboz, citera, középkori síp, ének
Kiss Ernő - cister, mandocello
Fábi János - hegedű, középkori síp, középkori duda, ének
Szőke Miklós Márk - dobok, ütőhangszerek

2025. október 24. Dalriada / Bordó Sárkány - Budapest, Barba Negra Blue Stage
Jegyek

H-Music Hungary

[2025.08.13.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Célpont a szívemen címmel érkezik az Ossian új nagylemeze - Elindult az előrendelés!
ByeAlex új dala egyszerre szíven üt és tükörbe nézet
"Mindent becsomagolok, és a Dunába hajítom" - Paulina új dala igazi nyári túlélőhimnusz lett!
Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza
Augusztus 7-én a Broadway szíve a Margitszigeten dobban!
2025 legnagyobb szabású Esti Kornél koncertje Budapesten
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
A The JUICE zenekar a csúcsra tör!
Budavári Palotakoncert 2025 - jegyek itt
Kimaradás van - Mario & Ferike új klipje felrobbantotta a YouTube-ot! Nézd meg, miért imádják ennyien a párost!
Dzsúdló Tokaj Fesztiválkatlan koncert 2025 - Jegyek, infók, élmény
Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
Adele The Show From London - lenyűgöző tribute koncert Budapesten: jegyek itt
Desh klipje mindent letarolt: "Vinnipu" - Micimackó elszabadult, a magyar YouTube megőrült
Isten veled, Ozzy. A hang marad. A lélek nem hal meg.
Ismét Mandoki Soulmates-koncert Budapesten
Lorna Shore: jövőre arénaturnén, a Whitechapellel jönnek Budapestre!
Az "Év Legjobb Musicalje"-díjat a magyar produkció nyerte Ázsia legnagyobb musicalfesztiválján!
HAVASI koncert show 2025 Tokajban - jegyek itt
A 101 Hang az MVM Dome-ban - jegyek az 5 órás Depeche Mode-ünnepre

Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
2025. július 2-5. között...

Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
A 76 éves (mégis...
Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
A világ egyik legelismertebb kortárs zongoraművésze Budapesten koncertezett
Minden, amit az Ugly Kid Joe koncertről tudni kell - megnéztük őket a Barba Negraban
beszámolók még