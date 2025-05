Dalriada dalpremier: 'Hű szívvel valónak' Friss dallal jelentkeztek a folk metal hazai zászlóvivői, mely szöveges videó kíséretében megtekinthető a H-Music Hungary YouTube csatornáján. “Egy dal, ami megmutatja, szerintünk hogyan kell 2025-ben szólnia egy folkos metal dalnak Magyarországon. A refrén egyfajta tisztelgésnek is felfogható Moneszunk pálinkái, és egyáltalán a hazai pálinkafőzési kultúra kapcsán.” - Ficzek András (ének, gitár) A banda tizenegyedik sorlemeze május 23-án lát napvilágot ‘Magvető’ címmel, mely a 19-i hét folyamán még előrendelhető a https://dalriada.hmusic.hu oldalról. A digipak CD-n felül a hanganyagból a zenekar történetében először ‘bakelit’ verzió is készült - az új album elérhető arany / kék marbled, valamint fekete vinyl formátumban, továbbá pendrive-on is megrendelhető, mindezek mellett kétféle teljesen új pólóminta is készült az egyéb apróságok mellett. Az eddig megjelent dalok videói az alábbi lejátszási listában tekinthetőek meg. Dalriada - Magvető

2025

H-Music Hungary 1. Világos

2. Jó remény

3. Magvető

4. Igyál betyár

5. Vér a véredből

6. Holló

7. Hű szívvel valónak

8. Virágmező

9. Végek éneke A felvételek a Tree Stúdióban készültek, 2024 október-november folyamán.

Felvételvezető hangmérnök: Ficzek András

Akusztikus gitárfelvételek: Singh-Bahadur Áron (2024 november)

Keverés és master: Denevér Stúdió - Szolnok (2024 december - 2025 február)

Vezető hangmérnök: Cserfalvi " Töfi " Zoltán

Edit: Boros Béla

A borítófestményt Laura testvére, Lakihegyi-Binder Júlia készítette.

