Megjelent az Alestorm, különleges magyar kiadást is kapott új nagylemeze

A nagysikerű - és itthon is bearanyozódott - 2022-es Seventh Rum Of A Seventh Rum album és a rá egy évvel kiadott Voyage Of The Dead Marauder EP után az Alestorm legénysége egy új stúdiólemezzel jelentkezett, amelyen még Russell Allen (Symphony X, Trans-Siberian Orchestra) énekes is vendégszerepel, valamint egy Nekrogoblikon feldolgozás is hallható.

A Thunderfist Chronicles megjelenésének hetében az első helyen nyitott a Mahasz 27. heti - mind az összesített digitális, mind a fizikai eladások - listáján!

Az album egy 40 oldalas - az Alestorm mellett Running Wild, King Diamond, Gloryhammer, Cemetery Skyline, Grave Digger és Brainstorm interjúkat, valamint két posztert tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg.

A CD+magazin kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, a MediaMarkt-ban, valamint a lemezboltokban. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető további Alestorm termékek mellett.

Dallista:

01. Hyperion Omniriff

02. Killed to Death by Piracy

03. Banana

04. Frozen Piss 2

05. The Storm

06. Mountains of the Deep

07. Goblins Ahoy! (Nekrogoblikon cover)

08. Mega-Supreme Treasure of the Eternal Thunderfist

Bonus Track:

09. The Storm (Akusztikus Verzió)

Alestorm

Christopher Bowes - ének és szintetizátor

Bodor Máté - elektronikus és akusztikus gitárok

Gareth Murdock - basszusgitár

Elliot Vernon - billentyűk, vokálok

Peter Alcorn - dobok

H-Music Hungary

[2025.08.16.]