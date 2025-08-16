Megjelent az Alestorm, különleges magyar kiadást is kapott új nagylemeze
A nagysikerű - és itthon is bearanyozódott - 2022-es Seventh Rum Of A Seventh Rum album és a rá egy évvel kiadott Voyage Of The Dead Marauder EP után az Alestorm legénysége egy új stúdiólemezzel jelentkezett, amelyen még Russell Allen (Symphony X, Trans-Siberian Orchestra) énekes is vendégszerepel, valamint egy Nekrogoblikon feldolgozás is hallható.
A Thunderfist Chronicles megjelenésének hetében az első helyen nyitott a Mahasz 27. heti - mind az összesített digitális, mind a fizikai eladások - listáján!
Az album egy 40 oldalas - az Alestorm mellett Running Wild, King Diamond, Gloryhammer, Cemetery Skyline, Grave Digger és Brainstorm interjúkat, valamint két posztert tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg.
A CD+magazin kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, a MediaMarkt-ban, valamint a lemezboltokban. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető további Alestorm termékek mellett.
Dallista:
01. Hyperion Omniriff
02. Killed to Death by Piracy
03. Banana
04. Frozen Piss 2
05. The Storm
06. Mountains of the Deep
07. Goblins Ahoy! (Nekrogoblikon cover)
08. Mega-Supreme Treasure of the Eternal Thunderfist Bonus Track:
09. The Storm (Akusztikus Verzió)
Alestorm Christopher Bowes - ének és szintetizátor Bodor Máté - elektronikus és akusztikus gitárok Gareth Murdock - basszusgitár Elliot Vernon - billentyűk, vokálok Peter Alcorn - dobok