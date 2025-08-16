2025. augusztus 16. | szombat | Ábrahám nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
Játék
Zeneletöltés
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
CLUTCH: a legendás Clutch lemez 30 éves jubileumi turnéja érkezik Budapestre
Októberben újra Budapesten az Arch Enemy! 
15 év után új dallal jelentkezett a Wendigo - From Within premier
From The Sky: Égi jelek - Egy új dal, két külön változatban
Önálló headliner turnén a Sylosis - 2026 januárjában koncert Budapesten!
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
Folk metal és középkori világzene egy estén - Dalriada és Bordó Sárkány a Barba Negrában
Kapcsolatok
H-music
Alestorm

Megjelent az Alestorm, különleges magyar kiadást is kapott új nagylemeze

A nagysikerű - és itthon is bearanyozódott - 2022-es Seventh Rum Of A Seventh Rum album és a rá egy évvel kiadott Voyage Of The Dead Marauder EP után az Alestorm legénysége egy új stúdiólemezzel jelentkezett, amelyen még Russell Allen (Symphony X, Trans-Siberian Orchestra) énekes is vendégszerepel, valamint egy Nekrogoblikon feldolgozás is hallható.

A Thunderfist Chronicles megjelenésének hetében az első helyen nyitott a Mahasz 27. heti - mind az összesített digitális, mind a fizikai eladások - listáján!

Az album egy 40 oldalas - az Alestorm mellett Running WildKing DiamondGloryhammerCemetery SkylineGrave Digger és Brainstorm interjúkat, valamint két posztert tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg.

A CD+magazin kombó elérhető a Relay és InMedio újságosoknál, illetve az Auchan áruházakban, a MediaMarkt-ban, valamint a lemezboltokban. De természetesen a kiadói shopból is rendelhető további Alestorm termékek mellett.

Dallista:
01. Hyperion Omniriff
02. Killed to Death by Piracy
03. Banana
04. Frozen Piss 2
05. The Storm
06. Mountains of the Deep
07. Goblins Ahoy! (Nekrogoblikon cover)
08. Mega-Supreme Treasure of the Eternal Thunderfist
Bonus Track:
09. The Storm (Akusztikus Verzió)

Alestorm
Christopher Bowes - ének és szintetizátor
Bodor Máté - elektronikus és akusztikus gitárok
Gareth Murdock - basszusgitár
Elliot Vernon - billentyűk, vokálok
Peter Alcorn - dobok

H-Music Hungary

[2025.08.16.]

Megosztom:

Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)
lap teteje
 
gazda szolgáltatás [2025.08.02.]
gazda szolgáltatás [2025.07.29.]		 apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

A The JUICE zenekar a csúcsra tör!
ByeAlex új dala egyszerre szíven üt és tükörbe nézet
"Mindent becsomagolok, és a Dunába hajítom" - Paulina új dala igazi nyári túlélőhimnusz lett!
Célpont a szívemen címmel érkezik az Ossian új nagylemeze - Elindult az előrendelés!
HAVASI koncert show 2025 Tokajban - jegyek itt
Budavári Palotakoncert 2025 - jegyek itt
Kimaradás van - Mario & Ferike új klipje felrobbantotta a YouTube-ot! Nézd meg, miért imádják ennyien a párost!
Desh klipje mindent letarolt: "Vinnipu" - Micimackó elszabadult, a magyar YouTube megőrült
Zene nosztalgiához - a Mild Orange új lemezét Budapestre is elhozza
Augusztus 7-én a Broadway szíve a Margitszigeten dobban!
2025 legnagyobb szabású Esti Kornél koncertje Budapesten
Felfordul egy zárda élete az Erkelben, ahol Básti Juli lesz a zárdafőnök (videó)
Másodszor lépett fel a Budapest Parkban A GRUND - vígszínházi fiúzenekar
Láttad már Jason Momoa-t élőben zenélni? Most megteheted!
Dzsúdló Tokaj Fesztiválkatlan koncert 2025 - Jegyek, infók, élmény
Isten veled, Ozzy. A hang marad. A lélek nem hal meg.
Ismét Mandoki Soulmates-koncert Budapesten
Lorna Shore: jövőre arénaturnén, a Whitechapellel jönnek Budapestre!
Adele The Show From London - lenyűgöző tribute koncert Budapesten: jegyek itt
Az "Év Legjobb Musicalje"-díjat a magyar produkció nyerte Ázsia legnagyobb musicalfesztiválján!

Minden évben változik, idén is sokat fejlődött a Sziget Fesztivál
Ilyen volt a vasárnap a...

Campus Fesztivál 2025: Rekord után készülhetünk a 18. születésnapra
Esőáztatta eufória,...
Ilyen volt a Rockmaraton 2025 - a nyár legzúzósabb fesztiválja
Lionel Richie koncertjén borsódzott a bőr, nosztalgiázott a közönség
Változik, de mindig önazonos - A Bánki-tó partján zúzott a Tankcsapda
Megnéztük Majkát és a Halott Pénzt a Siófoki Plázson - képek
Jennifer Lopez Budapesten is megidézte a múltat, miközben reményt adott a folytatáshoz
beszámolók még