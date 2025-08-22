2025. augusztus 25. | hétfő | Lajos, Patrícia nevenapja
 
A Heaven Shall Burn visszatér az európai klubokba

Egy intenzív fesztiválszezon után a Heaven Shall Burn visszatér az európai klubokba, hogy bemutassa legújabb albumát, a „HEIMAT”-ot. Számos nemzetközi Top 10-es listás helyezés tükrözi az idén nyáron kihozott új anyag  elsöprő fogadtatását.
 

A HEIMAT OVER EUROPE TOUR olyan városokat is érint, ahol még sosem játszott korábban a német csapat – többek között Krakkóban, Brnóban és Dublinban is fellépnek. De ami a legfontosabb, hogy Budapest is helyet kapott a felsorolásban, március 17-én a Barba Negrában megy majd a csapatás.



A zenekar gitárosa, Maik Weichert bizton állítja, a banda és a rajongók is felejthetetlen élményekre számíthatnak:

„Rettentően izgatottak vagyunk, hogy végre turnéra vihetjük az új lemezünket, a HEIMAT-ot szerte Európában, és az arcotokba csaphatjuk az új dalokat! Olyan brutális csomagot raktunk össze, amelyben olyan zenekarok szerepelnek, akiknek mi magunk is hatalmas rajongói vagyunk – ezt nem akarjátok kihagyni, ez totális pusztítás lesz!”

Az albumbemutató turné vendégei:

THE HALO EFFECT (SE) – melodic death metal szupergroup Götebrogból

THE BLACK DAHLIA MURDER (US) – modern death metal

FROZEN SOUL (US) – old-school Death Metal 

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:
HEAVEN SHALL BURN -  HEIMAT OVER EUROPE TOUR 2026
Vendégek:
The Halo Effect
The Black Dahlia Murder
Frozen Soul
2026.03.17.
BARBA NEGRA RED STAGE
Kapunyitás: 17:30
Jegyek

H-Music Hungary

[2025.08.22.]

