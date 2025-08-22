A Heaven Shall Burn visszatér az európai klubokba

Egy intenzív fesztiválszezon után a Heaven Shall Burn visszatér az európai klubokba, hogy bemutassa legújabb albumát, a „HEIMAT”-ot. Számos nemzetközi Top 10-es listás helyezés tükrözi az idén nyáron kihozott új anyag elsöprő fogadtatását.



A HEIMAT OVER EUROPE TOUR olyan városokat is érint, ahol még sosem játszott korábban a német csapat – többek között Krakkóban, Brnóban és Dublinban is fellépnek. De ami a legfontosabb, hogy Budapest is helyet kapott a felsorolásban, március 17-én a Barba Negrában megy majd a csapatás.





A zenekar gitárosa, Maik Weichert bizton állítja, a banda és a rajongók is felejthetetlen élményekre számíthatnak:



„Rettentően izgatottak vagyunk, hogy végre turnéra vihetjük az új lemezünket, a HEIMAT-ot szerte Európában, és az arcotokba csaphatjuk az új dalokat! Olyan brutális csomagot raktunk össze, amelyben olyan zenekarok szerepelnek, akiknek mi magunk is hatalmas rajongói vagyunk – ezt nem akarjátok kihagyni, ez totális pusztítás lesz!”



Az albumbemutató turné vendégei:



THE HALO EFFECT (SE) – melodic death metal szupergroup Götebrogból

THE BLACK DAHLIA MURDER (US) – modern death metal

FROZEN SOUL (US) – old-school Death Metal

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:

HEAVEN SHALL BURN - HEIMAT OVER EUROPE TOUR 2026

2026.03.17.

BARBA NEGRA RED STAGE

Kapunyitás: 17:30

[2025.08.22.]