Electric Callboy

Novemberben beveszi az MVM Dome színpadát is az Electric Callboy

Világhódító turnéra indul az Electric Callboy. A német csapat jó egy év alatt járja majd be Európa, az Egyesült Királyság, Észak-Amerika, Japán és Ausztrália legnagyobb arénáit, hogy még több rajongóhoz juttassa el látványos és robbanékony show-ját. Budapestre is a korábbinál nagyobb helyszínen térnek vissza: november 24-én az MVM Dome-ban bulizhatunk velük, a Bury Tomorrow és a Wargasm felvezetése után.

Az Electric Callboy évről évre válik egyre ismertebbé, köszönhetően virálisan terjedő slágereiknek és telt házas koncertjeiknek. A metalcore és az elektronikus rave-kultúra hatásait ötvöző zenéjüket most Tanzneid („a tánc irigylése”) néven teszik globális mozgalommá, amit az energia, az őrület és a kontroll nélküli szórakozás jellemez. „A Tanzneid turnéval egy vadiúj élő show-t viszünk el a világ számos pontjára – áll a zenekar közleményében. – Ez a turné a rajongóinkkal való kapcsolatunk ünnepe, és arról szól, hogy a teljes Electric Callboy élményt minél több helyen megismerjék. Minden este vad, hangos és felejthetetlen lesz.” 

Az Electric Callboy 2010-ben alakult Németországban (eredetileg Eskimo Callboy néven), és azóta az egyik legkülönlegesebb és legsikeresebb modern metalcore-zenekarrá vált. A csapat az extrém zenei energiát elektronikus tánczenei elemekkel, humorral és vizuálisan is túlfűtött performanszokkal ötvözi. Slágereik – például Hypa Hypa, We Got the Moves vagy Pump It – milliós nézettséget értek el, és új korszakot nyitottak a party-metal műfajban. A Callboy stílusát gyakran nevezik electronicore-nak, amelyben a brutalitás, az önirónia és a popkultúra paródiája egyaránt jelen van. A We’ve Got The Moves már 70 millió megtekintés felett jár.

A zenekar utoljára a Tekkno Tour keretében, 2023-ban járt Budapesten, meg is töltötték a Barba Negrát. Így aztán idén már Budapesten is arénaszintre lépnek tovább, és november 24-én az MVM Dome-ban játszanak majd. Előttük a modern metalcore szcéna egyik legstabilabb képviselője, az angol Bury Tomorrow is színpadra lép: az erőteljes dallamokkal és súlyos, mégis tiszta vokálokkal operáló zenekar idei, Will You Haunt Me, With That Same Patience című nagylemezét hozza. 

Az estén a nyitózenekari szerepet egy kőkemény electropunk brigád, a brit Wargasm vállalja magára. Saját bevallásuk alapján „mérges dalokat” szállítanak „szomorú embereknek”, és a videóikat látva biztos nem okoz nekik majd gondot észrevetetni magukat.

Concerto Music bemutatja: Tanzneid World Tour
2025. november 24., hétfő 18 óra
Budapest, MVM Dome
Electric Callboy, Bury Tomorrow, Wargasm koncertek
Belépő: állójegyek 24.900 Ft, ülőjegyek 16.900-24.900 Ft
Jegyek 

[2025.10.21.]

