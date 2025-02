Megérkezett a Parkway Drive 20 éves turné ausztrál állomásain készült riportfilm! Az európai, köztük a november 8-án esedékes budapesti koncert előttre időzítve indított exkluzív, videós riportsorozatot a Parkway Drive, bemutatva a 2024-es ausztrál turné legforróbb és leglátványosabb pillanatait. Megérkezett az első rész! A rajongók már hónapok óta készülnek a Parkway Drive európai turnéjára, amin a Thy Art Is Murder és a The Amity Affliction is részt vesz. A zenekar nemrég egy exkluzív, bő 25 perces videóbeszámolót mutatott be a 20 éves turné tavalyi, ausztráliai szakaszáról, ami természetesen hatalmas sikerrel zajlott. Ennek nem csak a hazai pályával járó hatalmas ismertség volt az oka, hanem az a hihetetlenül összetett és látványos színpadi produkció, amit a filmben részletesen bemutatnak: óriási, mozgó színpadrészek, látványos díszletek, és tényleg nevetségesen sok pirotechnika teszi a zenekar koncertjeit igazán hajeldobós, letaglózó élménnyé. Az angol felirattal is ellátott filmet nézve a rajongók a nézőtér első soraiból élhetik át a koncerteket, bepillanthatnak a kulisszák mögé, exkluzív interjúkat láthatnak a zenekarral és a rajongókkal egyaránt. A Parkway Drive 2024-es ausztrál turnéja hatalmas tömegeket vonzott, és bebizonyította a zenekar megállíthatatlan lendületét. Több mint 62 000 eladott jeggyel, több teltházas koncerttel és rekordot döntő nézőszámmal ez a jubileumi turné Ausztrália történetének egyik legnagyobb heavy metal eseményévé vált, még nagyobb várakozást keltve az előttünk álló európai turné iránt. A müncheni és dortmundi koncertekre például már alig maradt jegy, de a budapesti bulira is jól fogynak az állójegyek. November 8-án láthatjuk majd őket, az MVM Dome-ban. Winston McCall így nyilatkozott az idei tervekről: „2025 itt van, és a visszaszámlálás elkezdődött! Akik nem lehettek ott, azoknak elmondom: az eddigi legjobb turnéval zártuk az előző évet. A pályafutásunk meghatározó élménye volt ez a turné, amely valóban olyan volt, mintha 20 év munkája ért volna be. Ha ott voltál, tudod, miről beszélek. Ha nem, akkor ezzel a filmmel lehetőséged van átélni az egészet. Ősszel pedig elhozzuk ezt az élményt Európába és az Egyesült Királyságba, hogy az ottaniakkal is együtt élhessük át a pillanatot. Nézzétek meg a káosz előzetesét, vegyetek jegyet, és készüljetek fel. Ne legyen kétségetek – ez lesz az év legjobb koncertje. Ne hagyjátok ki!” A CONCERTO Music bemutatja: Parkway Drive 20 Year Anniversary European Tour 2025

2025. november 8., szombat 17 óra

Budapest, MVM Dome

Parkway Drive, Thy Art Is Murder, The Amity Affliction koncertek

Belépő: ülőhelyek 21.900 – 29.900 Ft, állóhelyek 29.900 Ft. VIP Lounge: 69.900 Ft

Jegyek [2025.02.15.]