Megjelent a Parkway Drive legújabb dala! Megérkezett a Parkway Drive új, elsöprő erejű dala, a Sacred. Ez az ausztrál metal csapat első kiadványa a nagy sikerű, 2022-es Darker Still album óta. A világszerte egyre ismertebb zenekar látványos arénaturnén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, Budapestre november 8-án érkeznek majd. Winston McCall énekes így mesélt a friss nótáról: „A Sacred üzenete roppant egyszerű: ez egy buldózer erejű, együtt énekelhető pozitív energialöket. Az életünket és a világban elfoglalt helyünket egyre inkább a negativitás és a reménytelenség szemüvegén keresztül látjuk. Folyamatosan azzal vagyunk elfoglalva, hogy mink nincs, mit gyűlölünk, kit hibáztatunk, és mi az, ami visszatart bennünket. Pénzzé tesszük egyedi, különleges énünket és időnket, csak hogy mesterségesen gyártott én-darabokat vásároljunk belőle, és így újra egésznek érezhessük magunkat. A Sacred a mi identitásunk. A Sacred a mi időnk. Soha ne veszítsük szem elől, és soha ne veszítsük el a reményt.” A kislemez megjelenése egy jelentős év kezdetét jelzi a Parkway Drive számára. Júniusban teltházas, szimfonikus koncertet adnak az ikonikus Sydney Operaházban – ez az előadás méltó megkoronázása és ünnepe lesz a zenekar 20 éves történetének. Innen indulnak tovább az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő Summer of Loud 2025 turnéra, ahol eddigi legnagyobb észak-amerikai koncertjeiket adják majd. Az év fénypontjaként pedig idén ősszel kerül sor a Parkway Drive nagy várakozással övezett 20 éves jubileumi arénaturnéjára Európában és az Egyesült Királyságban. A különleges turnén két másik neves ausztrál zenekar is csatlakozik hozzájuk: a deathcore vonalat képviselő Thy Art Is Murder, valamint az érzelmekkel teli post-hardcore zenéjéről ismert The Amity Affliction. Ez a grandiózus arénaturné a Parkway Drive eddigi legambiciózusabb produkciója lesz, amelyet a zenekarra jellemző szenvedéllyel és lehengerlő erővel adnak elő – ismét bizonyítva, miért számítanak a modern metal egyik legmeghatározóbb erejének. Budapesten november 8-án lépnek fel, a monumentális MVM Dome színpadán. A CONCERTO Music bemutatja: Parkway Drive 20 Year Anniversary European Tour 2025

2025. november 8., szombat 17 óra

Budapest, MVM Dome

Parkway Drive, Thy Art Is Murder, The Amity Affliction koncertek

Belépő: ülőhelyek 21.900 – 29.900 Ft, állóhelyek 29.900 Ft. VIP Lounge: 69.900 Ft

Jegyek Fotó: Third-Eye-Visuals [2025.05.16.]