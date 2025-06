Parkway Drive: szimfonikus este a Sidney-i Operaházban, ősszel koncert Budapesten

A Rolling Stone magazin már generációja AC/DC-jének nevezte a Parkway Drive zenekart, mely hazai pályán, a Sidney-i Operaház színpadán adott teltházas szimfonikus koncertet, új szintre emelve pályafutását. November 8-án Budapesten is megnézhetjük őket, persze itt nem szimfonikus, hanem egy hitetetlenül látványos, tűzben égő és nagyon hangos koncerten, a Thy Art Is Murder és a The Amity Affliction kíséretével.

„Több, mint húsz éve a szívünkben hordozzuk az otthonunkat, miközben bejártuk a világot. Ausztrália formált bennünket, és emelt ki a porból egészen az égig – ez határoz meg mindannyiunkat.” – állt a Parkway Drive közleményében, amivel a HOME, azaz Otthon névre hallgató júniusi fellépésüket harangozták be, amire a kontinens ikonikus helyszínén, a Sidney-i Operaházban került sor.

Ezzel az igazi kiöltözős, csokornyakkendős eseménnyel, és egy szimfonikus hangszerelésű szett létrehozásával a metalcore zenekar olyan csapatok exkluzív klubjához csatlakozott, mint a Metallica (S&M), a Scorpions (Acoustica), a Kiss (Symphony Alive IV) vagy éppen a Dream Theater (Score).

A Parkway Drive nagy hangsúlyt fektetett ausztrál gyökereinek kifejezésére: a színpadi díszlet ezúttal pirotechnikai tobzódás helyett az ötödik kontinens érintetlen, paradicsomi állapotát idézte meg. Matthew Doyle Wuruniri társulata ill. Josh Sly segítségével az őslakosok világát is megidézték, egy hagyományos Welcome To Our Country szertartás alatt. A Shadow Boxing című nótában a szintén őslakos gyökerekkel bíró rapper, Nooky működött közre, míg a Deathless Songot most először adták elő élőben, a Hevenshe néven ismert Jenna McDougall-lal közösen. A koncert felvételéből természetesen mozifilm és kiadvány is készül.

A Parkway Drive hosszú utat járt be, mire a világ egyik legmeghatározóbb modern metal zenekarává vált. 2003-as megalakulásuk óta háromszor nyerték el az Ausztrál Hanglemezkiadók Szövetsége által kiadott zenei díjat, három lemezük debütált az ottani albumlisták élén, hat albumuk lett aranylemez, dalaik több milliónyi streamet generáltak, YouTube-nézettségük százmilliós nagyságrendű, és globális rajongótáboruk is tekintélyes méretű.

Első EP-jüket (Don’t Close Your Eyes) 2004-ben adták ki, majd rövidesen Amerikába utaztak, hogy felvegyék első nagylemezüket, a 2005-ös Killing with a Smile-t – innentől pedig beindult a történet. Azóta az ausztrál keményzene egyik úttörő erejeként olyan meghatározó lemezeket tettek le az asztalra, mint a technikás metalcore-t képviselő Horizons (2007), a dinamikájával határokat feszegető Deep Blue (2010), a hangzásbeli fordulópontot jelentő Ire (2015), az érzelmileg nyers Reverence (2018), valamint a stadionokra szabott, sokrétegű Darker Still (2022).

A Rolling Stone magazin beszámolója szerint „A Parkway Drive saját generációjának AC/DC-jévé válik – és ezt a lehető legnagyobb elismerésként kell érteni. Ezzel a koncerttel egyértelműen bizonyították, hogy örökségük időtálló lehet. A Parkway Drive-ot régóta Ausztrália egyik legjobb metalzenekaraként tartják számon, de ez a koncert erőteljes emlékeztetőül szolgált arra, hogy ők nemcsak a műfaj, hanem összességében a kontinens egyik legjobb élő zenekara.”

November 8-án Budapesten is megnézhetjük a zenekar eddigi legforróbb hangulatú, lángokkal ölelt jubileumi koncertjét, az MVM Dome színpadán. A megdöbbentő látványosságnak ígérkező bulin a Thy Art Is Murder és a The Amity Affliction, azaz két további keménykötésű ausztrál zenekar is fellép majd.

A CONCERTO Music bemutatja: Parkway Drive 20 Year Anniversary European Tour 2025

2025. november 8., szombat 17 óra

Budapest, MVM Dome

Parkway Drive, Thy Art Is Murder, The Amity Affliction koncertek

Belépő: ülőhelyek 21.900 – 29.900 Ft, állóhelyek 29.900 Ft. VIP Lounge: 69.900 Ft

Fotó: Third Eye Visuals

[2025.06.24.]