Madách Színház

Az Operaház Fantomja 1000. előadását ünnepli a Madách Színház

A Madách Színház 2025. november 30-án ünnepli Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, Az Operaház Fantomja ezredik előadását – ezzel egyedülálló színházi mérföldkőhöz érkezik a teátrum. A különleges jubileumi előadáson a jelenlegi három szereposztás valamennyi tagja színpadra lép, egyetlen estén idézve meg a darab több mint két évtizedes történetét és varázsát.

A musicalt 2003-ban mutatta be a Madách Színház. A rendező, Szirtes Tamás a világon először kapott engedélyt arra, hogy non-replica verzióban – vagyis saját látványvilággal és színpadi megoldásokkal vigye színre a musicalt. A darab a Párizsi Operaház titokzatos lakójának történetét meséli el, aki beleszeret a fiatal énekesnőbe, Christine-be. A történet a szépség és a sötétség, a vágy és a félelem határán egyensúlyoz, miközben a zene ereje és a láthatatlan szerelem örökérvényű témái elevenednek meg.

A darab sikere nem csupán a lenyűgöző zenének és rendezői koncepciónak, valamint látványvilágnak köszönhető, hanem annak a színészi elhivatottságnak is, amelyet a szereplők képviselnek. Kiemelkedő példa erre Sasvári Sándor, aki a premier óta alakítja a Fantomot, és ezzel világrekorderként immár a legidősebb színész, aki ezt a szerepet folyamatosan játssza. Ez nemcsak szakmai bravúr, hanem emberi teljesítmény is, amely méltán emeli őt a színháztörténet legendái közé.

A jubileumi előadást egy egész héten át tartó ünnepi programsorozat előzi meg, amely méltó módon tiszteleg a Fantom előtt. November 25-én nyílik meg az a különleges kiállítás, amely a produkció előkészületeinek legemlékezetesebb pillanatait, valamint az előadás ikonikus elemeit mutatja be. November 27-én a legelszántabb rajongók próbára tehetik tudásukat egy izgalmas Fantom-kvíz során. Emellett november 14-től megújul az Utazás a függöny mögé című színházi séta, amely nem csak a Madách Színház kulisszái mögé kalauzolja a nézőt. A séta során felidézzük Andrew Lloyd Webber Madách Színházban megrendezett előadásainak hátterét.

Az Operaház Fantomja 1000. előadása nem csupán jubileum. A Madách Színház ezzel az ünnepi eseménnyel nemcsak a darabot, hanem a közönséget, a generációkon átívelő  legendát ünnepli – amely továbbra is élő, lenyűgöző és örök.

Jegyvásárlás

Madách Színház
Fotó: Madách Színház - Jardek Szabina
 

[2025.11.17.]

