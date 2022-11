Kapcsolódó cikkek • Azontúl, hogy formabontó, történelmi ismereteket ad át A tizenötödik című musical - képekben Képgalériák • Az Operaház Fantomja 900 Kapcsolatok • Madách Színház 900. alkalommal is lezuhant a csillár a Madách Színház színpadán - képekben November 11-én 900. alkalommal játszotta a Madách Színház Az Operaház Fantomja című előadást. Andrew Lloyd Webber világhírű művét 2003. májusában mutatták be itthon és az eltelt 19 év alatt az előadás népszerűsége mit sem változott. A jubileumi előadáson szinte csak a csilláron nem ültek a nézők, talán pont azért, mert mindenki tudta, hogy az a Fantom „területe”. A darab londoni ősbemutatóját 1986-ban tartották. Cameron Mackintosh, az előadás társproducere és Andrew Lloyd Webber 1984-ben kiadott egy sajtóközleményt, amiben az állt, hogy “Az Operaház Fantomja létező és eredeti zenét fog tartalmazni.”



A zeneszerzőnek az volt az első gondolata, hogy főként ismert klasszikus műveket használ zeneanyagként, esetleg némi összekötő zenét ír majd, ha szükséges. Mindezek alapján az eredeti regényhez Gounod Faust operája szolgált volna háttérnek. 900. Az Operaház Fantomja képekben - klikk a fotóra Webber egyébként Christine szerepét akkori feleségének, Sarah Brightmannek írta, aki a londoni és a Broadway előadásokon játszotta. A dalszövegeket Charles Hart írta, Richard Stilgoe néhány anyagának felhasználásával. Habár a musical vegyes fogadtatást kapott a kritikusoktól, hatalmas közönségsikere lett, később pedig a szakma is elismerte. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az elmúlt 36 évben több fontos szakmai elismerést kapott. Díjai között szerepel 3 Olivier-díj, 7 Tony-díj és 7 Drama Desk-díj. Az Operaház Fantomját világszerte a musicaltörténet egyik legszebb és leglátványosabb produkciójaként tartják számon. 41 ország 183 városában mutatták be, 17 nyelvre fordították le és már több mint 145 millió néző látta. Mára a világ legtöbbet játszott musicalje lett, megelőzve a Macskákat és a Chicago-t. A történet 1905-ben kezdődik, amikor elárverezik a párizsi Operaház teljes hajdani berendezéseit. Többek között egy csillárt, amely a kikiáltó szerint egy máig sem tisztázott baleset okozója volt. A baleset tetteseként az Operaház titokzatos Fantomját emlegették. Kigyulladnak a csillár fényei, és egyszerre régi pompájában ragyog fel az egykori párizsi Operaház és elkezdődik a csoda. Hogy ki volt a Fantom? Zenész, tudós, építész, feltaláló, szenvedélyes szerelmes vagy szörnyszülött gyilkos? Erről szól ez előadás, de a 900. Fantom egy kicsit a múltról is. A Madách Színház 2003. május 30-án mutatta be a musicalt, Szirtes Tamás rendezésében. A világon először saját felfogásban, vagyis non-replica változatban állíthatták színpadra a világhírű darabot. Bizony, nem is volt az olyan rég, amikor még Király Linda is Christine-t alakította, vagy amikor feltűnt Mahó Andrea neve, aki azóta számos főszerepet tudhat magáénak a Madách Színházban. A 900. előadáson váltott szereposztásban léptek fel azok a főszereplők, akik az elmúlt majdnem két évtizedben sikerre vitték az előadást. Persze akadtak hiányzók, hiszen a 19 év alatt jóval többen megfordultak a Fantomban. Webber online küldte el a köszöntőjét, videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a Madách Színház különleges részt foglal el a szívében, hiszen az itt zajló munka nemcsak profi, de példaértékű is. Az előadás közben megemlékeztek azokról az alkotókról és színészekről is, akik a 19 év alatt részesei voltak a musicalnek, de a 900. jubileumot már nem élték meg.



A jubileum után egy-egy búcsúelőadáson még láthatták a nézők Bot Gábort és Homonnay Zsoltot Vicomte-ként, óriási vastaps kíséretében vettek búcsút a szereptől. Az őszi előadásokon viszont már új szereplőket köszöntünk, Borbély Richárd és Jenővári Miklós Raoulként debütál. Monsieur André szerepében Sánta László csatlakozik a produkcióhoz. Az eredeti tervekkel ellentétben a Christinet évek óta sikeresen megformáló művésznők – Fonyó Barbara, Krassy Renáta, Mahó Andrea - még egy évadot maradnak a Fantom szerelmei. A stafétát fokozatosan veszi át Haraszti Elvira, Jenes Kitti és Széles Flóra. Akik lemaradtak a magyarországi Fantom közel 20 évéről, azoknak a Tolnay Szalonban megnyílt fotókiállítást érdemes megnézni, hiszen bemutatja mindazt, amit a Madách Színház létrehozott a világ leghíresebb musicaljéről.



