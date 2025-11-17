Headliner turnéval és masszív vendégekkel érkezik márciusban a KATAKLYSM
2026-ban a KATAKLYSM visszatér Európába egy hatalmas, 32 várost érintő headliner turnéval. A zenekarhoz a VADER és a BLOOD RED THRONE csatlakozik, így a rajongók a legütősebb, legpusztítóbb extreme metal esték egyikére számíthatnak. Budapestre március 8-án gördül be a konvoj, november 10-ig pedig még elérhetőek a kedvezményes early bird jegyek is!
Közel három évtizede könyörtelen erővel árasztja el a világot lehengerlő hangzásával az amerikai/francia-kanadai melodikus death metal formáció, a KATAKLYSM. 2023. augusztus 11-én a zenekar kiadta 15. stúdióalbumát, a „Goliath”-ot, a Nuclear Blast Records gondozásában, melyet idén a „The Rabbit Hole” kislemez követett.
A VADER soha nem volt az a zenekar, amely megállna vagy pihenne. 37 éves pályafutásuk során mindent elértek, amit csak lehetett. A kommunista Lengyelország szigorú felügyelete alatt kezdtek rendkívül agresszív thrash metalt játszani, majd világszintű szerződést kötöttek a neves brit független kiadóval, az Earache Records-szal. A Varsói Szerződés 1991-es felbomlása után pedig végre világkörüli turnékra indulhattak, és szinte mániákus rajongótáborra tettek szert.
Ennek az elszántságnak az élő bizonyítéka a „Solitude in Madness”, a zenekar 16. stúdióalbuma, amelyben a sebesség és az erő ismét központi szerepet kapnak – ez adja a hajtóerejét a VADER démoni, mégis precíz death metaljának.
A norvég death metal BLOOD RED THRONE híres energikus és közvetlen élő fellépéseiről és az elmúlt 25 évben a világ számos pontján turnézott headlinerként, valamint support zenekarként is olyan nevek oldalán, mint a Dimmu Borgir, Enslaved, Suffocation vagy Cryptopsy.
A banda fellépett a legnagyobb fesztiválokon is, többek között a Wacken, Hellfest, Bloodstock, 70.000 Tons of Metal és Brutal Assault színpadain, valamint turnézott az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, Ázsiában, Európában, Skandináviában, sőt még Dubajban és Mongóliában is koncerteztek!
A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a DECIBEL TOURING bemutatja: KATAKLYSM - FREEDOM OR DEATH TOUR 2026 + különleges vendégek: VADER BLOOD RED THRONE 2026.03.08. Barba Negra Blue Stage Kapunyitás: 18:00 JEGYÁRAK: 9999 Ft ▲ Elővételben - 2025.11.10-ig 11999 Ft ▲ Elővételben - 2025.12.31-ig 12999 Ft ▲ Elővételben - 2026.03.07-ig 13999 Ft ▲ A koncert napján
