H-music
Kataklysm
Vader

Headliner turnéval és masszív vendégekkel érkezik márciusban a KATAKLYSM

2026-ban a KATAKLYSM visszatér Európába egy hatalmas, 32 várost érintő headliner turnéval. A zenekarhoz a VADER és a BLOOD RED THRONE csatlakozik, így a rajongók a legütősebb, legpusztítóbb extreme metal esték egyikére számíthatnak. Budapestre március 8-án gördül be a konvoj, november 10-ig pedig még elérhetőek a kedvezményes early bird jegyek is! 

Közel három évtizede könyörtelen erővel árasztja el a világot lehengerlő hangzásával az amerikai/francia-kanadai melodikus death metal formáció, a KATAKLYSM. 2023. augusztus 11-én a zenekar kiadta 15. stúdióalbumát, a „Goliath”-ot, a Nuclear Blast Records gondozásában, melyet idén a „The Rabbit Hole” kislemez követett.

A VADER soha nem volt az a zenekar, amely megállna vagy pihenne. 37 éves pályafutásuk során mindent elértek, amit csak lehetett. A kommunista Lengyelország szigorú felügyelete alatt kezdtek rendkívül agresszív thrash metalt játszani, majd világszintű szerződést kötöttek a neves brit független kiadóval, az Earache Records-szal. A Varsói Szerződés 1991-es felbomlása után pedig végre világkörüli turnékra indulhattak, és szinte mániákus rajongótáborra tettek szert.

Ennek az elszántságnak az élő bizonyítéka a „Solitude in Madness”, a zenekar 16. stúdióalbuma, amelyben a sebesség és az erő ismét központi szerepet kapnak – ez adja a hajtóerejét a VADER démoni, mégis precíz death metaljának.

A norvég death metal BLOOD RED THRONE híres energikus és közvetlen élő fellépéseiről és az elmúlt 25 évben a világ számos pontján turnézott headlinerként, valamint support zenekarként is olyan nevek oldalán, mint a Dimmu Borgir, Enslaved, Suffocation vagy Cryptopsy.

A banda fellépett a legnagyobb fesztiválokon is, többek között a Wacken, Hellfest, Bloodstock, 70.000 Tons of Metal és Brutal Assault színpadain, valamint turnézott az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában, Ázsiában, Európában, Skandináviában, sőt még Dubajban és Mongóliában is koncerteztek!

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a DECIBEL TOURING bemutatja:
KATAKLYSM - FREEDOM OR DEATH TOUR 2026
+ különleges vendégek:
VADER
BLOOD RED THRONE
2026.03.08.
Barba Negra Blue Stage
Kapunyitás: 18:00
JEGYÁRAK:
9999 Ft ▲ Elővételben - 2025.11.10-ig
11999 Ft ▲ Elővételben - 2025.12.31-ig
12999 Ft ▲ Elővételben - 2026.03.07-ig
13999 Ft ▲ A koncert napján

JEGYEK

[2025.11.17.]

