Unprocessed és Textures a Jinjer vendégeként érkeznek februárban Budapestre
Hat év után először tér vissza igazi headliner turnéval és egy friss lemezzel a hóna alatt a Jinjer februárban.
A körút vendégei pedig szintén szemrevalóak, hiszen a német progresszív metal brigád, az Unprocessed és a holland tech-metal / djent csapat, a Textures csatlakozik jövő év elején Tatianáékhoz.
Az Unprocessed új lemeze, az Angel éppen a napokban jelent meg, melyen a korábbi technikás djent vonal mellett érdekes kísérletezések is teret kaptak, a friss dalok pedig természetesen élőben is hallhatóak lesznek majd a Barba Negrában.
A Textures legutóbb 2025 nyarán hozta ki a Closer to the Unknown kislemezét, amely egy komolyabb album érkezését jelzi.
