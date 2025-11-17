Unprocessed és Textures a Jinjer vendégeként érkeznek februárban Budapestre

Hat év után először tér vissza igazi headliner turnéval és egy friss lemezzel a hóna alatt a Jinjer februárban.

A körút vendégei pedig szintén szemrevalóak, hiszen a német progresszív metal brigád, az Unprocessed és a holland tech-metal / djent csapat, a Textures csatlakozik jövő év elején Tatianáékhoz.

Az Unprocessed új lemeze, az Angel éppen a napokban jelent meg, melyen a korábbi technikás djent vonal mellett érdekes kísérletezések is teret kaptak, a friss dalok pedig természetesen élőben is hallhatóak lesznek majd a Barba Negrában.

A Textures legutóbb 2025 nyarán hozta ki a Closer to the Unknown kislemezét, amely egy komolyabb album érkezését jelzi.

JINJER

+ különleges vendég: Unprocessed

vendég: Textures

BARBA NEGRA RED STAGE

2026.02.16.

Kapunyitás: 18:00

[2025.11.17.]