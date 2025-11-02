Dark-folk-death metal szeánsz a Barba Negraban - Dark Tranquillity koncerten jártunk

Október 7-én négy zenekar is tiszteletét tette a Barba Negra Blue színpadán, aminek zászlóvivője a Dark Tranquillity zenekar volt.

A rendezvény úgynevezett „Ultimate Ratio Fesztivállá” avanzsálódott. Megnéztük.

Elsőként a dán 2021-ben alakult metal banda, az Iotunn lépett fel bő negyven percben felpezsdítve a hangulatot.

Második fellépőnek a német folk/szimfonikus black metal banda, az Equilibrium csapata érkezett a színpadra. Az ordítva, hörögve éneklős muzsikával nagyon odatették magukat, az énekes lejött a közönségbe is testközelbe, miközben a gitárszólókat nyúzta a banda. Energikus bő egy óra volt, fő bandaként is várom vissza őket.

A SOEN zenekar különleges, svéd, progresszív/alternatív rock-metal csapat, 2010-ben alapítva. Az énekes hangszíne egészen egyedi, mély hangszín. Némi gótikus elemeket is fel véltem fedezni a refréneknél. Zászlólengetésre is volt idő a közönség tapsoltatás mellett. Őket is megnézném headlinerként újra.

Elérkeztünk az este főszereplőihez, Mikael Stenna anyazenekarához. Színpadon a Dark Ttanquillity.

A koncert koncepciót zseniálisan három részre tagolták.

Első felvonásként a „The Gallery” 1994-es albumukról hoztak öt dalt.

A háttér, és a vizuál itt egy gótikus templomra emlékeztetett. Mikael továbbra is mosolyogva hörög (imádom), ilyet senki más nem tud a stíluson belül.

A második felvonásban ugrottunk az időben, és a 2005-ben megjelent „Character” album öt dalával folytatta a zenekar. A fények és a füst játéka összeségében most nagyon tetszett a koncertem, mert tökéletesen eltalálták az arányokat. Az egyik dalnál, ahol Mikael a „verse” részeknél énekhangját is megcsillogtatta (az ének hangját talán még jobban szeretem, de azt a másik zenekarában (ami valójában egy supergroup - Cemetery Skyline) tudja meghallgatni, aki kíváncsi rá, tehát ennél a dalnál mintha felhők mögül bukkant volna elő záport követő ezüstös fényekben a led lámpáknak és a füstnek köszönhetően.

A harmadik felvonásban pedig az utóbbi két új lemez dalai közül játszott a zenekar öt dalt.

Zseniális koncertek, zseniális este.

A szervezésért köszönet a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Videók

Setlist:

Equilibrium:

1. Born to Be Epic

2. Renegades - A Lost Generation

3. Bloodwood

4. Cerulean Skies

5. Blut im Auge

6. Shelter

7. Nexus



Soen:

1. Sincere

2. Antagonist

3. Martvrs

4. Unbreakable

5. Modesty

6. Memorial

7. Lotus

8. Violence

Dark Tranquillity:

The Gallery

1. Punish My Heaven

2. Edenspring

3. Lethe

4. The Emptiness From Which I Fed

5. The Dividing Line

Character

6. The New Build

7. The Endless Feed

8. Through Smudged Lenses

9. My Negation

10. Lost to Apathy

Later hits

11. Not Nothing

12. Atoma

13. Unforgivable

14. Terminus (Where Death Is Most Alive)

15. Misery's Crown

[2025.11.02.]