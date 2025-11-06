Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk

Október 14-én visszatért hozzánk az Arch Enemy, három zenekar társaságában. A svéd dallamos death metalt játszó banda egy év után tért vissza a Barba Negra Red Stage színpadára, nem is akármilyen zenekarokkal karöltve.

Az estét az amerikai death metal banda, a Gatecreeper indította.

Folytatásként egy nagyobb névvel találkozhattunk, színpadon az Amorphis legénységével. A finn csapatot 2001 óta követem nyomon, anno a 2001-es Summerrocks fesztivál is emlékezetes bulijuk volt. Persze azóta jártak nálunk többször, de mindenközben eltelt negyed évszázad, és jobb formában vannak, mint valaha. Voltak melankolikusan gótikus dalaik is a repertoárból, no és a zorallabb hörgések sem maradtak el. A színpad szinte végig sötét vörös színekben pompázott, ezzel is a zene hangulatához illeszkedve.

Remélem, visszatérnek headlinerként is hamarosan, hogy hosszabb műsorral is láthassuk őket újra.

Arch Enemy és Amorphis koncert képekben - klikk a fotóra



A színpad elé molino hullott, várakozás vette kezdetét az este főszereplőire. Hamar lehullott a lepel, és bele is csaptak az első riffekbe. Alissa tornádóként rohant be a színpadra. Színpadon az Arch Enemy.

Az 1996-ban alakult svéd dallamos death metal banda jelenlegi énekesnője 2014 óta erősíti a csapatot. Még mindig, megalakulásuk után majd három évtizeddel is különlegesnek számít, hogy a frontember személyében hölgy hörög.

Alissa testhez simuló bőr nadrágban és felsőben amazonként szántotta fel a színpadot, és bizonyította ezen az estén is, hogy a hörgés mellett az ének is hibátlanul megy neki. Az aprítós dalok mellett még lírai dal is bekerült a setlistbe, ahol természetesen kérte a zenekar, hogy világítsuk be a teret a mobiltelefon vakukkal. A közönség két órán keresztül tombolt a leghátsó sorokig, végig csápoltuk a koncertet, természetesen a „crowdsurf” sem maradt el, voltak, akik tízszer is végig szánkáztak a közönség tetején. A koncert utolsó harmadát pedig nem, hogy végig csápolta, hanem végig is ugrálta a közönség.

Az utolsó tizenegy perces dalnál nem maradhatott el az óriás Arch Enemy logós labdák közönségbe dobálása, amiből mindenki szerezni akart egyet emlékbe.

Hatalmas buli volt az este a négy zenekarral, a szervezésért köszönet a H-Music Hungary csapatának!

Balázs Adrienn

Fotó: Mahunka Balázs

Videók

Amorphis:

1. Bones

2. Silver Bride

3. Wrona Direction

4. The Moon

5. Dancing Shadow

6. Death of a King

7. Black Winter Day

8. House of Sleep

9. The Bee

Eluveitie:

1. Ateanatos

2. Deathwalker

3. The Prodigal Ones

4. Exile of the Gods

5. A Rose for Epona

6. Premonition

7. Ambiramus

8. The Call of the Mountains

9. King

10. Inis Mona

Arch Enemy:

1. Deceiver,

2. Ravenous

3. Dream Stealer

4. Blood Dynasty

5. War Eterna

6. My Apocalypse

7. Illuminate the Path

8. Liars & Thieves

9. The Eagle Flies Alone

10. First Dav in Hell (Saturnine)

11. Sunset Over the Empire

12. No Gods, No Masters

13. Avalanche

Encore:

14. Snow Bound

15. Nemesis

16. Fields of Desolation

[2025.11.06.]