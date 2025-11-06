Dallamos death és folk metal este a Barba Negraban - Arch Enemy koncerten jártunk
Október 14-én visszatért hozzánk az Arch Enemy, három zenekar társaságában. A svéd dallamos death metalt játszó banda egy év után tért vissza a Barba Negra Red Stage színpadára, nem is akármilyen zenekarokkal karöltve.
Az estét az amerikai death metal banda, a Gatecreeper indította.
Folytatásként egy nagyobb névvel találkozhattunk, színpadon az Amorphis legénységével. A finn csapatot 2001 óta követem nyomon, anno a 2001-es Summerrocks fesztivál is emlékezetes bulijuk volt. Persze azóta jártak nálunk többször, de mindenközben eltelt negyed évszázad, és jobb formában vannak, mint valaha. Voltak melankolikusan gótikus dalaik is a repertoárból, no és a zorallabb hörgések sem maradtak el. A színpad szinte végig sötét vörös színekben pompázott, ezzel is a zene hangulatához illeszkedve.
Remélem, visszatérnek headlinerként is hamarosan, hogy hosszabb műsorral is láthassuk őket újra.
Arch Enemy és Amorphis koncert képekben - klikk a fotóra
A színpad elé molino hullott, várakozás vette kezdetét az este főszereplőire. Hamar lehullott a lepel, és bele is csaptak az első riffekbe. Alissa tornádóként rohant be a színpadra. Színpadon az Arch Enemy.
Az 1996-ban alakult svéd dallamos death metal banda jelenlegi énekesnője 2014 óta erősíti a csapatot. Még mindig, megalakulásuk után majd három évtizeddel is különlegesnek számít, hogy a frontember személyében hölgy hörög.
Alissa testhez simuló bőr nadrágban és felsőben amazonként szántotta fel a színpadot, és bizonyította ezen az estén is, hogy a hörgés mellett az ének is hibátlanul megy neki. Az aprítós dalok mellett még lírai dal is bekerült a setlistbe, ahol természetesen kérte a zenekar, hogy világítsuk be a teret a mobiltelefon vakukkal. A közönség két órán keresztül tombolt a leghátsó sorokig, végig csápoltuk a koncertet, természetesen a „crowdsurf” sem maradt el, voltak, akik tízszer is végig szánkáztak a közönség tetején. A koncert utolsó harmadát pedig nem, hogy végig csápolta, hanem végig is ugrálta a közönség.
Az utolsó tizenegy perces dalnál nem maradhatott el az óriás Arch Enemy logós labdák közönségbe dobálása, amiből mindenki szerezni akart egyet emlékbe.
Hatalmas buli volt az este a négy zenekarral, a szervezésért köszönet a H-Music Hungary csapatának!
Balázs Adrienn
Fotó: Mahunka Balázs
Videók
Amorphis:
1. Bones
2. Silver Bride
3. Wrona Direction
4. The Moon
5. Dancing Shadow
6. Death of a King
7. Black Winter Day
8. House of Sleep
9. The Bee
Eluveitie:
1. Ateanatos
2. Deathwalker
3. The Prodigal Ones
4. Exile of the Gods
5. A Rose for Epona
6. Premonition
7. Ambiramus
8. The Call of the Mountains
9. King
10. Inis Mona
Arch Enemy:
1. Deceiver,
2. Ravenous
3. Dream Stealer
4. Blood Dynasty
5. War Eterna
6. My Apocalypse
7. Illuminate the Path
8. Liars & Thieves
9. The Eagle Flies Alone
10. First Dav in Hell (Saturnine)
11. Sunset Over the Empire
12. No Gods, No Masters
13. Avalanche
Encore:
14. Snow Bound
15. Nemesis
16. Fields of Desolation
[2025.11.06.]