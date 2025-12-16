Ezt nem érdemes kihagyni! Budapesten zárja az évet a Decadancer
A hazai zenei palettán üdítő színfoltot jelentő, két nagylemezzel büszkélkedő (2019-ben jelent meg a That's You, míg tavaly a Supernova) Decadancer a post-wave mellett rock, pop és elektronikus elemekkel fűszerezi hangzását. Mindkét album magyar és angol nyelvű dalokat is tartalmaz, témáik pedig széles spektrumon mozognak, így minden hallgató megtalálhatja a maga kedvencét.
Idén májusban a zenekar két új taggal bővült: Puskás István és Szentmihályi Gábor Michel csatlakozott a Ficzkó András, Fűzfa Zoltán Pocky és Mátyás Attila alkotta trió mellé, ezzel új energiákat hozva a koncertjeikbe.
A közönség számára a legnagyobb élményt továbbra is a Supernova anyagát és a korábbi szerzeményeket is felvonultató élő koncert jelenti.
A Decadancer a következő buliját december 20-án rendezi meg a Backstage Pubban (1068 Budapest, Városligeti fasor 44.), ahol garantáltan felejthetetlen hangulat vár mindenkit.
