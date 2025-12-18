2025. december 21. | vasárnap | Tamás nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Jegyek itt! Dupla karácsonyi varázslat Budapesten: Kökény Attila és Rakonczai Viktor ünnepi nagykoncerttel tér vissza

Idén decemberben kétszer is megnyílik a karácsony zenei világa Budapesten. Kökény Attila és Rakonczai Viktor „Egy karácsony este velünk” című ünnepi nagykoncertje nemcsak meghitt dallamokat, hanem egyedi hangszereléseket, látványos nagyzenekari megszólalást és különleges vendégeket is ígér.

A Budapest Kongresszusi Központban délutáni és esti előadásban is átélhető lesz az az egyszeri, megismételhetetlen élmény, amely kizárólag erre az alkalomra születik, és garantáltan ünnepi hangulatba hoz mindenkit.

„ Egy karácsony este velünk"

–             Kökény Attila & Rakonczai Viktor –

Dupla Ünnepi nagykoncert

2025. december 20.  20.00 és 15.00 – Budapest Kongresszusi Központ (BKK)

Idén a hatalmas érdeklődésre való tekintettel a közönség két alkalommal is átélheti az „ Egy karácsony este velünk” varázsát Kökény Attilával és Rakonczai Viktorral: délután és este is megnyílik a karácsony fényben úszó zenei világ. A két művész kedvenc dalaikból, a közönségkedvencekből és jól ismert slágerekből állította össze idei ünnepi repertoárját, ám most teljesen új, kizárólag erre az alkalomra készült karácsonyi hangszereléssel. Ezeket a különleges, ünnepi köntösbe öltöztetett dalokat a közönség olyan formában hallhatja, ahogyan korábban még soha.

„A december 20-i koncert, néhány nappal szenteste előtt, magától értetődően ünnepi hangulatot ölt. Ez a hangulat mind a külsőségekben, mind a zenei megszólalásban a karácsonyhoz igazodik. De nem a sztenderd karácsonyi dalok előadásának útját választottuk. Ehelyett egy olyan élményt teremtünk, ami kizárólag tőlünk szerezhető be, és csak ezen az egy estén.”- mesélte Viktor egy interjúban.

A színpadon helyet foglal egy látványos nagyzenekar, valamint egy gyermekkórus, akik együtt teremtik meg a koncert páratlan, egyszerre megható és magával ragadó hangzásvilágát.

Jegyek itt

VENDÉGEK:

Az estnek különleges vendégei is lesznek, akik tovább emelik az ünnepi műsor fényét. Erről így mesél Attila:

„A hagyományos, nagykoncertes női duett ezúttal sem hiányozhat a műsorból. Ezúttal is egy igazi szupersztárt köszönthetünk a színpadon: Veres Mónika, Nika személyében. Duettünk kétségtelenül az est egyik érzelmileg és zeneileg is legkiemelkedőbb pontja lesz.

A minőségi zene ígérete jegyében Nikán túl a színpadra lép ifjabb Sárközi Lajos, Prima Primissima díjas hegedűművész is. Minőségi megszólalás mindig alapkövetelmény volt zenekarunkban, így a kivételes vendégművészekkel együtt garantált a zenei élmény.

Természetesen elhozom a karácsonyi koncertre a fiamat, Lalit, aki idén a Megasztárban bontogatta szárnyait, és garantáltan előadja első önálló dalát, a „Szívünkben Céltáblák”-at”- mesélte Attila.

Lali gyermekkora óta tudatosan készül a zenei pályára; jelenleg már felsőfokú tanulmányait is végzi a PEMÁ-n. Attila apaként teljes mértékben támogatja a fiát, nyíltsággal és őszinteséggel beszélnek mindenről, így a munkáról, a szakmáról is.

 

KÖKÉNY ATTILA, ÉNEKES

RAKONCZAI VIKTOR, ZENESZERZŐ, PRODUCER, ZONGORISTA

Zenei együttműködés, az egy olyan szimbiózis, mint egy csapatsport.  

Attila és Viktor nem csak barátok, hanem igazi alkotótársak. Hasonló a zenei gondolkodásmódjuk és hasonló ízlést is képviselnek. Ugyanazokat az előadókat kedvelik, és tökéletesen megegyező a szövegvilágról alkotott képük. Ez a közös pontokból építkező összhang igazi együttállásnak tekinthető. A siker pedig pontosan ilyen erős pilléreken nyugszik.

Alkotói folyamat: ötletelés és a megvalósítás

Általában a zenei világ megálmodója Viktor és aztán Attila teszi fel rá a koronát. Attila a hangjával hozzáteszi azt pluszt, amitől az egész életre kel: zenei találkozásunk az az, amikor a zenei ösztön és elegancia találkozik. Hisznek az igényes könnyűzenében.

Áprilisban az MVM Dome-ban voltak. Minden előadó karrierjének csúcspontja egy ilyen szuperkoncert megvalósítása. Az ilyen alkalmakkor minden álom valóra válhat: a legmodernebb audiovizuális technikák segítségével vizuálisan és zeneileg egyaránt a legmagasabb szintet lehet elérni. Ők ezt elérték!

A legutóbbi közös dal:  a “Veled elrepülnék” címet kapta.

A Kökény Attila–Rakonczai Viktor páros megállíthatatlan lendületben van! Dalról dalra dőlnek meg a nézettségi és hallgatottsági rekordok,  a dalok és az ötletek szinte áradnak belőlünk.

Adventi időszak:

Az ünnepi időszak náluk főszezonnak számít; koncertről koncertre járnak, és csak 1-2 nappal karácsony előtt állnak le. Az ezt követő pihenés alatt, számukra is az a legfontosabb, mint a legtöbb embernek: a család, a pihenés és a meghitt ünneplés. A rengeteg koncert miatt érzelmileg maximálisan feltöltődve, de fizikailag kissé elfáradva vágnak bele ebbe a rövid, de annál fontosabb ünnepi pihenőbe, hogy aztán újra, feltöltődve kezdhessék a következő évet.

 

[2025.12.18.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Szebényi Dániel koncert lett életem legjobb koncertje?
Flitteres csuhák, diszkógömb és fityula az Erkelben
Dacolva a digitális trendekkel: Analóg klipben éled újjá a sárkány-legenda
5 generációnyi slágerrel indul a Csináljuk a fesztivált! 5. évada
A legenda, Blackie Lawless  a Barba Negraban - W.A.S.P. koncerten jártunk
Ki nyerte az X-Faktort 2025-ben? Íme a válasz!
A MONO visszatért Budapestre - megnéztük
Megérkezett az Ofenbach újdonsága - hallgasd meg
Az ausztrál hard rock legenda először és utoljára Magyarországon!
Kalapács József és az Akusztika dalpremier: Jót ne várj - Előrendelhető a új nagylemez
KoriPark - November 28-tól újra korcsolyapályává alakul a Budapest Park
Ütősnek, pörgősnek, szórakoztatónak kell lennie
Csiszár Imre rendezésében látható a Máli néni Miskolcon
Deep Purple-koncert jövőre még egyszer Budapesten
Koncertműsort hirdet a Szegedi Szabadtéri Játékok
Nem egy klasszik Hard Rock album lesz, annyi szent...
Családias, meghitt hangulat és nosztalgia Nenaval a Barba Negraban
Az IL VOLO visszatér Budapestre!
"A világ kihűlt, az idő megállt…” - itt a Csillagokon át
Minden idők legnagyobb magyarországi színházi jegyértékesítését produkálta az Erkel

IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
Felejthetetlen koncerttel tértek vissza...

A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad
A Terror megunhatatlan, főleg, ha még a technika is...
Végre nálunk zúzott a coldrain
Családias este egy zseniális gitárossal - Kékkői Zalán koncertjén jártunk 
Egy bizarr elme örök ragyogása
Helloween koncert volt Budapesten - megnéztük!
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
beszámolók még