Jegyek itt! Dupla karácsonyi varázslat Budapesten: Kökény Attila és Rakonczai Viktor ünnepi nagykoncerttel tér vissza

Idén decemberben kétszer is megnyílik a karácsony zenei világa Budapesten. Kökény Attila és Rakonczai Viktor „Egy karácsony este velünk” című ünnepi nagykoncertje nemcsak meghitt dallamokat, hanem egyedi hangszereléseket, látványos nagyzenekari megszólalást és különleges vendégeket is ígér.

A Budapest Kongresszusi Központban délutáni és esti előadásban is átélhető lesz az az egyszeri, megismételhetetlen élmény, amely kizárólag erre az alkalomra születik, és garantáltan ünnepi hangulatba hoz mindenkit.

„ Egy karácsony este velünk"

– Kökény Attila & Rakonczai Viktor –

Dupla Ünnepi nagykoncert

2025. december 20. 20.00 és 15.00 – Budapest Kongresszusi Központ (BKK)

Idén a hatalmas érdeklődésre való tekintettel a közönség két alkalommal is átélheti az „ Egy karácsony este velünk” varázsát Kökény Attilával és Rakonczai Viktorral: délután és este is megnyílik a karácsony fényben úszó zenei világ. A két művész kedvenc dalaikból, a közönségkedvencekből és jól ismert slágerekből állította össze idei ünnepi repertoárját, ám most teljesen új, kizárólag erre az alkalomra készült karácsonyi hangszereléssel. Ezeket a különleges, ünnepi köntösbe öltöztetett dalokat a közönség olyan formában hallhatja, ahogyan korábban még soha.

„A december 20-i koncert, néhány nappal szenteste előtt, magától értetődően ünnepi hangulatot ölt. Ez a hangulat mind a külsőségekben, mind a zenei megszólalásban a karácsonyhoz igazodik. De nem a sztenderd karácsonyi dalok előadásának útját választottuk. Ehelyett egy olyan élményt teremtünk, ami kizárólag tőlünk szerezhető be, és csak ezen az egy estén.”- mesélte Viktor egy interjúban.

A színpadon helyet foglal egy látványos nagyzenekar, valamint egy gyermekkórus, akik együtt teremtik meg a koncert páratlan, egyszerre megható és magával ragadó hangzásvilágát.

VENDÉGEK:

Az estnek különleges vendégei is lesznek, akik tovább emelik az ünnepi műsor fényét. Erről így mesél Attila:

„A hagyományos, nagykoncertes női duett ezúttal sem hiányozhat a műsorból. Ezúttal is egy igazi szupersztárt köszönthetünk a színpadon: Veres Mónika, Nika személyében. Duettünk kétségtelenül az est egyik érzelmileg és zeneileg is legkiemelkedőbb pontja lesz.

A minőségi zene ígérete jegyében Nikán túl a színpadra lép ifjabb Sárközi Lajos, Prima Primissima díjas hegedűművész is. Minőségi megszólalás mindig alapkövetelmény volt zenekarunkban, így a kivételes vendégművészekkel együtt garantált a zenei élmény.

Természetesen elhozom a karácsonyi koncertre a fiamat, Lalit, aki idén a Megasztárban bontogatta szárnyait, és garantáltan előadja első önálló dalát, a „Szívünkben Céltáblák”-at”- mesélte Attila.

Lali gyermekkora óta tudatosan készül a zenei pályára; jelenleg már felsőfokú tanulmányait is végzi a PEMÁ-n. Attila apaként teljes mértékben támogatja a fiát, nyíltsággal és őszinteséggel beszélnek mindenről, így a munkáról, a szakmáról is.

KÖKÉNY ATTILA, ÉNEKES

RAKONCZAI VIKTOR, ZENESZERZŐ, PRODUCER, ZONGORISTA

Zenei együttműködés, az egy olyan szimbiózis, mint egy csapatsport.

Attila és Viktor nem csak barátok, hanem igazi alkotótársak. Hasonló a zenei gondolkodásmódjuk és hasonló ízlést is képviselnek. Ugyanazokat az előadókat kedvelik, és tökéletesen megegyező a szövegvilágról alkotott képük. Ez a közös pontokból építkező összhang igazi együttállásnak tekinthető. A siker pedig pontosan ilyen erős pilléreken nyugszik.

Alkotói folyamat: ötletelés és a megvalósítás

Általában a zenei világ megálmodója Viktor és aztán Attila teszi fel rá a koronát. Attila a hangjával hozzáteszi azt pluszt, amitől az egész életre kel: zenei találkozásunk az az, amikor a zenei ösztön és elegancia találkozik. Hisznek az igényes könnyűzenében.

Áprilisban az MVM Dome-ban voltak. Minden előadó karrierjének csúcspontja egy ilyen szuperkoncert megvalósítása. Az ilyen alkalmakkor minden álom valóra válhat: a legmodernebb audiovizuális technikák segítségével vizuálisan és zeneileg egyaránt a legmagasabb szintet lehet elérni. Ők ezt elérték!

A legutóbbi közös dal: a “Veled elrepülnék” címet kapta.

A Kökény Attila–Rakonczai Viktor páros megállíthatatlan lendületben van! Dalról dalra dőlnek meg a nézettségi és hallgatottsági rekordok, a dalok és az ötletek szinte áradnak belőlünk.

Adventi időszak:

Az ünnepi időszak náluk főszezonnak számít; koncertről koncertre járnak, és csak 1-2 nappal karácsony előtt állnak le. Az ezt követő pihenés alatt, számukra is az a legfontosabb, mint a legtöbb embernek: a család, a pihenés és a meghitt ünneplés. A rengeteg koncert miatt érzelmileg maximálisan feltöltődve, de fizikailag kissé elfáradva vágnak bele ebbe a rövid, de annál fontosabb ünnepi pihenőbe, hogy aztán újra, feltöltődve kezdhessék a következő évet.

[2025.12.18.]