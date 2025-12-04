Új dal, nagykoncertek, Bamako - a Tankcsapda erős évre készül
Megérkezett a készülő Tankcsapda album következő dala, a ‘Kér a Nép’, amely zeneileg és vizuálisan is új irányokat hoz a zenekar világába. A friss szerzemény különlegessége, hogy két legendás gitáros, Tátrai Tibor és Lukács Peta is közreműködik benne, akik játékukkal új energiákat adtak a dalnak.
A klip rendezője a zenekarral évek óta együtt dolgozó Tokay Péter, aki a szeptemberben megjelent ‘Mondd ki a nevemet’ videót is készítette. A filmes csapat ezúttal egy letisztult, modern látványvilággal hangsúlyozza a dal mondanivalóját.
„A készülő új Tankcsapda album következő dala, amit nagy örömmel mutatunk be, annál is inkább, mert megtisztelő, hogy ebben a dalban két olyan ismert, elismert és kiváló gitárossal dolgozhattunk együtt, mint Tátrai Tibusz és Lukács Peta! Igazi örömzenélés volt a stúdióban, és persze a klipforgatás is nagyon jó hangulatban telt. A dal mondanivalója pedig – ahogy az elmúlt évtizedekben a ’csapdától már megszokhattuk – a körülöttünk lévő világra, az abban zajló eseményekre és az ezzel kapcsolatos érzéseinkre reflektál, ezeket fogalmazza meg.” – mondta Lukács Laci.
„Azt, hogy ez ott így összeállt és megszületett, először fel sem fogtam. Nem is láttam, hogy mi lesz belőle, csak azt éreztem, hogy hihetetlenül erős anyag születik – ha szabad ilyen szerényen fogalmaznom. Brutálisan erős.”- idézte fel Tátrai Tibor.
„Aztán amikor elkészült a képi verzió is, leültem megnézni, és könnybe lábadt a szemem. A rendezés, a vizuális megvalósítás annyira passzolt az egészhez, minden egyben volt: egy gondolat, egy üzenet, egy energia. Egyszerűen elképesztő. Nagyon köszönöm, hogy végül belevágtunk ebbe, ritka az ilyen élmény.”
A Tátrai Tiborral és Lukács Petával készült ’Kér a Nép’ élő premierjére, sem kell sokat várni, Tibuszék ott lesznek a Tankcsapda évzáró koncertjén Debrecenben, december 29-én a Főnix Arénában, ahol a színpadon fellépnek a 2025-ös nyári turné vendéggitárosai is. Jegyek
A zenekart a tavasz előtt még egy rendkívüli kihívás is várja: februárban Lukács Laci és Fejes Tomi is részt vesz a Budapest–Bamako Rallyn, a 9173 kilométeres afrikai táv biztos, hogy komoly erőpróbát és izgalmas kalandot jelent majd.
2026. március 28-án pedig a Papp László Budapest Sportarénában nyitják az évet, ahol a készülő új album már megjelent dalai is meghatározó szerepet kapnak majd. Jegyek
Fotó: Tankcsapda - Busi Bálint
[2025.12.04.]
