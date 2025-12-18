Rilés visszatér Budapestre: önálló nagykoncert a Parkban 2026-ban

Két emlékezetes Sziget-fellépés után Rilés újra meghódítja a magyar közönséget: 2026. május 31-én a Budapest Parkban ad önálló koncertet. A francia–algériai énekes-rapper napjaink egyik legeredetibb DIY-ikonja, aki dalszövegeitől a klipjei vágásáig mindent saját kezűleg épített fel.

A 29 éves Rilés Rouenból származik, érettségi után angol irodalmat tanult, hogy dalszövegírói készségeit fejlessze.

A zenélés előtt festett is, az ebből befolyt összeget és az ösztöndíját pedig arra fordította, hogy saját hálószobájában építsen fel egy stúdiót.

YouTube-videók segítségével önállóan tanulta meg a zeneszerzést, a hangmérnöki és hangtechnikai munkát, a mixelést és a maszterelést - a "csináld magad" szemlélet azóta is művészete alapköve. 2014 óta minden zenéjét maga írja, hangszereli, rögzíti és keveri, emellett minden klipjét saját maga rendezi és vágja. 2016 és 2017 között, egy éven át minden vasárnap új dalt jelentetett meg.

A "Rilesundayz Season I" projekttel magára vonta a világ szemét, és teljesen függetlenként, kiadói segítség nélkül, több mint 100 millió YouTube-megtekintést ért el.

2019-ben jelent meg első albuma, a Welcome to the Jungle, a Republic Records gondozásában. A francia Zenith-turné teltházas lett, ahogy londoni, észak-afrikai és kelet-európai koncertjei is. Két évvel később visszatért a függetlenséghez, és elindította a Rilesundayz Season II-t, amely kifinomultabb hangzással és esztétikával új korszakot nyitott életművében.

A második évad után Rilés belekezdett új albumába, a Survival Mode-ba, miközben belevágott egy komoly fizikai kihívásba is: megállás nélkül 24 órán át futott egy futópadon.

A Survival Run világszerte visszhangot keltett, a kitartás és a mentális erő szimbólumává vált: a videó 24 óra alatt csaknem 22 millió megtekintést ért el.

A Survival Mode idén év elején jelent meg, és Rilés egyik legérettebb, legmélyebb anyaga: az önfegyelem, az alkotói bátorság és a határok feszegetésének manifesztuma. Ez jellemzi élő fellépéseit is; 2022 után idén a Sziget fesztiválon, a nagyszínpadon újra koncertet adott.

