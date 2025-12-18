Agrár hiphop húsz év után: itt a Zuboly vadonatúj "Régi vágású" lemeze

Húszéves lett a Zuboly, és a születésnapra nem tortát, hanem egy friss stúdióalbumot hozott: a Régi vágásút. A broken etnót és „agrár hiphopot” jegyző zenekar a jól ismert slágereket most is népdallal, rappel és mindenféle stíluskavarral gyúrja össze, az új anyagot pedig január 15-én az A38 hajón mutatják be.

Az idén 20 éves Zuboly új lemezt készített Régi vágású címmel. A régi slágereket a magyar népdallal és minden mással (is) viccesen vegyítő csapat friss, immár ötödik stúdióalbumát január 15-én az A38 hajón mutatja be.

Az elsősorban más formációkból ismert zenészek "szabadidős supergroupjának" legutóbbi anyaga, a Barázdabillegető hét évvel ezelőtt jelent meg. A Zubolyra mondták már, hogy broken etno, de azt is, hogy agrár hiphop.

"Alapvetően a huszadik születésnap motivált minket egy új lemez elkészítésére, meg aztán 2018 óta összegyűlt jó néhány számunk. A ránk jellemző keverék dalok ötletei alapvetően az én fejemből pattannak ki, a pop- és a népdalok gyakorlatilag maguktól párosodnak egymással, ennek mikéntjén nem szoktam külön gondolkodni"

- magyarázta a boszorkánykonyha működését Ágoston Béla, a zenekar alapítója, vezetője, az elsősorban fúvós hangszereken játszó muzsikus.

Mint kifejtette, a dalok véglegesítésénél mindenki beleteszi saját elképzeléseit, jönnek Busa Pista rapbetétei és mindenféle egyéb, "így áll össze egy nagyobb szvitté a dolog".

A Zuboly 2005-ben alakult, a kezdetektől a csapatban szerepel a dzsesszt és világzenét több formációban (Ágoston Béla QRtet, Bélabá Band) játszó, valamint gimnáziumban ének-zenét tanító Ágoston mellett Busa Pista rapper (Irie Maffia), Hock Ernő (basszusgitár, aki manapság a Qualitonsban és a Jü-ben tag) és Benke Ágoston Félix (ének, rap, szájharmonika, ütőhangszerek, ő a Tázlóban zenél). Mellettük Mizsei Zoltán (billentyűs hangszerek, ének - előzőleg Makám, Specko Jedno), valamint az idei év óta a korábban szintén Makám-tag Keönch László Farkas (cajun, ének) játszik a Zubolyban, ő Szarvas Dávidot váltotta.

"Úgy érzem, valamennyiünkben elképesztő energiák vannak, ezek leginkább a színpadon jönnek ki a Zuboly esetében. A koncertek után semmiféle rocker életet nem élünk, mindenki megy a családjához" - fűzte hozzá a zenekarvezető.

A Budapest Vinyl kiadásában a napokban LP-n megjelent Régi vágású című Zuboly-album a zenekar korábbi lemezeihez hasonlóan rengeteg ismert sláger részleteit tartalmazza (többet csak utalásszerűen). A teljesség igénye nélkül az új korongon hallható Van Halen, Bee Gees, Kool & The Gang, Abba, Elvis Presley, A-Ha, INXS, Pharrell Williams, a hazaiak közül LGT, Fonográf, Lóci Játszik is.

"Akiktől dallamokat, szövegeket kölcsönzünk, azokat külön kell lejelentenünk a jogvédő hivatal felé, és természetesen a borítón is feltüntettük, melyik számban kitől mit idéztünk" - mondta ezzel kapcsolatban Ágoston Béla.

A lemezen két számban (Így tedd rá, Fotós ének) is közreműködött Sebő Ferenc, a hazai népzene élő legendája, aki tekerőlanton játszott és énekelt a Zubollyal.

"Szerintem Sebő Ferenc a népdal egykori kialakulását felgyorsítva látja bennünk. Egyszerre lezajlik sok-sok esküvő, poénkodások a szövegekkel, majd ezek később újra felbukkannak. Úgy gondolom, Sebőnél nem volt gond azzal sem, hogy mi a Fotó énekbe beleúsztajuk az INX-től a Need You Tonight-ot".

Szintén a magyar világzenei színtér egyik kiemelkedő énekese Magyar Bori, aki a Zuboly-lemezen a Dilidongóban a Bee Gees egykori ultraslágerét, a Stayin' Alive-ot énekli remekül. "Az őrület tőle sem áll távol, nagyon régóta ismerjük egymást, a Besh o droM-ban, ahol egy ideig Barcza Gergőt helyettesítettem, játszottunk is együtt".

A Raptér című dalhoz (benne a legendás Korda-dal felidézése mellett R. Kelly, LGT, Run DMC+Aerosmith, A-Ha) klip is készült, a Fonográf csaknem ötven éves dala, az Edison Magyarországon pedig egyfajta kakukktojás, hiszen itt egy klasszikus feldolgozás hallható, az eredeti Szörényi Levente-zene és Bródy János-szöveg megidézésével, igaz, Busa Pista rappeli Szörényit. "A dal üzenete ma is ugyanúgy érvényes".

A Zuboly korábban is kitűnt különleges lemezborítóival - a zenekar tagjai virítottak már toronyórán, népi falvédőn -, ezúttal a csapat nevét rakták ki pici csempékből. "Egy pécsi szórakozóhely, a Szabadkikötő pultján tetszőleges betűket és szavakat lehet kirakni forgatható kockákból. Idén tavasszal, amikor ott játszottunk, az új tagunk, Keönch Laci a beállás és a koncert közötti szünetben kirakta a nevünket a falon, majd le is fotózta azt".

Január 15-én a Zuboly lemezbemutató koncertjén Magyar Bori és Sebő Ferenc is színpadra lép az A38 hajón.

[2025.12.18.]