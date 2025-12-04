2025. december 4. | csütörtök | Borbála, Barbara nevenapja
 
Il Volo

IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük

Felejthetetlen koncerttel tértek vissza hozzánk, láthatóan újra elvarázsolták a hallgatóságot az MVM Dome színpadán, 2025. november 14-én.

Először volt lehetőségem személyesen hallgatni az olasz triót; örülök, hogy idén végre eljutottam a fellépésükre. A koncert telt ház előtt zajlott, a 20 000 férőhelyes Dome-ban egyetlen szabad helyet sem láttam – valóban egy nagyon lelkes közönség várta a Piero Barone, Ignazio Boschetto és Gianluca Ginoble alkotta IL VOLO-t.

Jodok Cello fellépése nyitotta az estet, aki csellója mély, érzékeny tónusaival pop- és filmslágereket adott elő új köntösben. Az érzelmes csellóhangzás különleges közelséget teremtett a közönség és az előadó között; játékának intenzitása és finomsága együtt hatott ránk. Eddig elkerülte a figyelmemet a munkássága, most azonban felkeltette az érdeklődésemet. (Jodok Cello 2026. november 11-én önálló koncertet ad az Arénában - jegyvásárlás.)

Fokozott várakozás érződött a Dome-ban, mielőtt Piero Barone operai erővel töltötte meg a teret. Gianluca Ginoble bársonyos baritonja a popdaloknál bontakozott ki igazán, míg Ignazio Boschetto vidám improvizációi és energikus jelenléte már a koncert első perceitől felszabadult atmoszférát teremtettek. Ignazio és Barone folyamatosan incselkedtek egymással, rendszeresen megnevettették a tömeget.
Nekem személy szerint jobban tetszett volna, ha kevesebb poént sütnek el, mert újra és újra kiestem abból a hangulatból, amelybe a dalok során kerültem – így viszont az egész este sokkal könnyedebb volt, inkább szórakoztató, mint mély érzelmi utazás.

Legnagyobb örömömre az elsők között adták elő az egyik kedvencemet, a Grande Amore-t, ami engem is teljesen magával ragadott. A több mint két és fél órás előadás során az olasz klasszikusoktól a modern pop-opera világáig színes zenei impresszióban volt részünk. Többek között olyan dalok csendültek fel, mint a Who Wants to Live Forever, The Music of the Night, Hallelujah, The Winner Takes It All, Lonely People.

Nagyon megköszönték a 17 évet a közönségnek, a támogatásunkat és a szeretetünket, azt, hogy támogatásunkkal lehetővé tesszük számukra, hogy életük a szívvel-lélekkel éneklésről szólhasson.
Számtalan rajongó ment a dalok között, és adott ajándékot a srácoknak, amelyet a végén rózsákkal köszöntek meg, lelkesen szórták a színpadról.

A koncert fináléját hosszan tartó ováció kísérte; az IL Volo ismét bebizonyította: Budapesten otthon vannak. Telt házas este, maradandó zenei élmények és dolce vita-szerű olasz életöröm – grazie a tutti!

Az Il Volo 2027. október 17-én visszatér az MVM Dome színpadára.
Jegyvásárlás

Megyeri Nóra
Foró: Koncertpromo

[2025.12.04.]

