Elmúltak az ünnepek - KFT koncert lesz Budapesten

Évzáró KFT-koncertet rendeznek december 28-án a Magyar Zene Házában. Az Elmúltak az ünnepek című esten a zenekar azonos című korai slágere mellett minden ismert dal elhangzik.

A KFT együttes a Magyar Televízió 1981-es Pop- és Táncdalfesztiválján futott be. Ötmillió tévénéző látta az adást, amelyben kifestett arccal, bábuszerű mozgással adták elő Bábu vagy című számukat, így a megalakulása után alig hat hónappal, gyakorlatilag egyetlen nap alatt vált országosan ismertté.

A rákövetkező években születtek azok a slágereik – többek közt az Afrika, a Balatoni nyár –, amelyek a mai napig töretlenül őrzik népszerűségüket. Fanyar humorú verseik elmaradhatatlan velejárói a koncertjeiknek, időnként humoros, jelmezes jelenetek kapcsolódnak egyes dalaikhoz – olvasható a Magyar Zene Háza ajánlójában.

A zenekar a kilencvenes években ritkán lépett fel, 2001 óta azonban folyamatosan járja az országot. Időnként, elsősorban évfordulókhoz kapcsolódva nagyobb koncerteket rendez, ilyen emlékezetes esemény volt a Sportarénában az óriási méretű vetítéssel, animációkkal látványossá tett Ufóshow (2011), az Operaházban, a társulati tagok közreműködésével színpadra állított Bál az Operában (2014), vagy legutóbb a Budapest Kongresszusi Központban adott KFT Big Band koncert (2024). A KFT tavaly tizenhat év elteltével új stúdiófelvételeket adott ki Még mit nem címmel – írták.

A KFT 2023-ban játszott először a Magyar Zene Házában, a nagy sikerű koncerthez pop-up kiállítás is kapcsolódott. A csapat mostani évzáró koncertjén tér vissza a Házba, megújult felállásban, hiszen idén májusban Laár András kilépett a zenekarból, helyére Nedvig Balambér gitáros lépett. Mostanában a Junkies-ból és a Stereomilkből ismert Szekeres András énekel a KFT-ben, amelyben jelenleg is három alapító tag, Bornai Tibor (ének, billentyűs hangszerek), II. Lengyelfi Miklós (basszusgitár) és Márton András (dob, vokál) szerepel.

A KFT 1981-ben alakult és tizenkét stúdiólemezt készített.

Forrás: MTI

[2025.12.16.]

