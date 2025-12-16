Karácsonyi koncert teltházzal, extra délelőtti előadással a Zeneakadémián

Különleges, látványos karácsonyi koncertre várja a zenerajongókat Vigh Andrea és a Jakobi Koncert Kft. 2025. december 21-én a Zeneakadémia Nagytermében.

Az immár 1999 óta hagyománnyá vált hangverseny méltó nyitánya a karácsonyi ünnepkörnek és egyben lezárása a Jakobi Koncert Kft. komolyzenei szempontból kiemelkedő 2025-ös évének.

Az esten a hazai komolyzenei élet élvonalbeli művészei lépnek színpadra: Vigh Andrea hárfán, Kelemen Barnabás hegedűn, Devich Gergely gordonkán és Várjon Dénes zongorán szerepel a műsorban. A 19:30-as esti koncertre már hónapokkal ezelőtt minden jegy elkelt, ezért a szervezők egy 11 órakor kezdődő délelőtti hangversenyt is meghirdettek. A délelőtti koncert szünet nélkül, kissé módosított műsorral valósul meg: Beethoven hegedű–zongora szonátája és a B-dúr trió kizárólag az esti előadáson lesz hallható.

A Karácsonyi Koncert 2026-ban december 20-án tér vissza a Zeneakadémia Nagytermébe, amelyre a jegyvásárlás már most megkezdődött. „A Zongora – Jakobi Koncertek” sorozat 2026-ban január 8-án indul a Müpában Bogányi Gergely hagyományos Chopin-szólóestjével, majd március 12-én Grigorij Szokolov, szeptember 24-én pedig Ránki Dezső estje folytatja a rangos zongorista-sorozatot.

[2025.12.16.]