Lefoglalt tárgyak - ez a címe a Belmondo legújabb albumának

A Belmondo zenekar – még ha nem is tudatosan - mindig izgalmas koncepciókban gondolkodott, alkotott. Bár sorlemezük legutóbb öt évvel ezelőtt jelent meg, a 2023-as „Királyok kutyái” versfeldolgozás anyagukon például Petőfi születésének 200 éves évfordulója előtt tisztelegve, a költő három művét zenésítette meg a produkció.

A Music Fashion kiadó gondozásában megjelenő vadiúj albumuk, a „Lefoglalt tárgyak” tíz szerzeményt tartalmaz. A lemez címe egyfajta szolidaritást fejez ki az aránytalanul meghurcolt művészekkel, köztük Herczeg Zolival és ByeAlexszel.

A „Lefoglalt tárgyak” friss, organikus, személyes és színes zenei világot kínál a hallgatóknak: a lassú balladáktól a trap okoskodásokon át a zúzós dalokig mindent megkap a nagyérdemű. Természetesen egy-két posztmodern beatdal is helyet kapott a korongon. A történelmi kor és a földrajzi adottságok sosem határozták meg ennyire a Belmondo alkotásait, mint most. A központi motívumok között szerepel az ügyeskedők megúszása, a pohár betelése, a hétköznapok monotóniája, egy ősi ünnep, a kamu népieskedés, valamint a szerelem viccessége.         

„Őszintén szólva nagyon kevés olyan albumra emlékszem - akár a Nyers, akár a Belmondo időszakából -, ahol előre meghatározott, tudatos koncepciónk lett volna. Ez most sincs másképp. Ennél a lemeznél is az történt, ami általában: összegyűltek a dalok, összegyűltek a gondolatok, és csak utólag vált világossá, hogy van bennünk egy nagyon erős közös nevező.” - kezdte Czutor Zoltán frontember. „Ezúttal a korábbiaknál sokkal markánsabban jelenik meg a közélet. Sokkal többször és sokkal közvetlenebbül reagálok a dalszövegekben a mindennapjainkra. Ez nem volt előre eltervezve, egyszerűen ilyen korban élünk: az ember akarva-akaratlanul beleütközik ezekbe a kérdésekbe. Amikor elkészültek a dalok, akkor vettem észre, hogy hat-hét olyan szám is van, amely az aktuális jelenségekkel foglalkozik. Nem napi politikával, nem konkrét személyekkel vagy ügyekkel. Azokat a dalokat sosem szerettem igazán. Sokkal inkább egyfajta általános, örökérvényű moralizálásról van szó. Ilyen eddig is volt, de nem ekkora arányban. Korábban sokkal többet foglalkoztam a csajokkal - ez most egyértelműen háttérbe szorult.” - tette hozzá.

Az album tehát egyszerre személyes és társadalmi, mélyen gyökerezik a jelenkor tapasztalataiban, de játékos, sokszínű hangulatot is sugároz. A dalok között különleges hommage-ok is helyet kaptak:          
- A „Mámorban 3 percért” a magyar rádiózás és a magyar bokszszövetség 100 éves jubileumának állít emléket.
- A korong angol nyelvű különlegessége, „Margit” pedig egy 2026-os nemzetközi filmprodukcióhoz készült, amelyről hamarosan lehullhat az a bizonyos lepel.

A Belmondo jellegzetes hangzásvilága mellett a lemezen különleges hangszerelések is hallhatók, például élő klarinét Erdő Zolitól, valamint hegedű Kiss Virág Lilitől. Ezek a fűszerek valóban tovább gazdagítják a textúrát, maximumra erősítik fel az elérni kívánt hangulatokat.

„Amikor elkészülnek a dalok, az egyik legnehezebb kérdés az, hogy mi legyen a sorrendiségük a lemezen. Egyáltalán számít-e még ez? Nyilván, ha egy-két szám önmagában életre kel, akkor úgyis arra keresnek rá az emberek, teljesen mindegy, hogy a második vagy a hetedik helyen van egy tízszámos albumon. Ennek ellenére most tudatosan próbáltam úgy felépíteni a sorrendet, hogy egyszerűen jó legyen meghallgatni az albumot. A lemez nagyon heterogén - én eleve ilyen zenéket szeretek csinálni és hallgatni. Nem kedvelem a monotonitást, azt, amikor egy előadó mindig ugyanazt a dalt írja meg újra. Ezen a lemezen a gitáros balladáktól a treppes–reppes számokon át a metal riffekig, sőt a ránk jellemző, hatvanas–hetvenes éveket idéző postmodern beat hangulatig minden megtalálható. Azt gondolom, mindenki talál rajta olyat, amit szeret.” – zárta végül.

A „Lefoglalt tárgyak” elérhető minden streaming platformon!

[2025.12.16.]

