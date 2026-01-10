Notre-Dame de Paris az Arénában - képekben

A Victor Hugo híres regényén alapuló musical 2026. január 9. és 11. között Budapesten, francia nyelven látható – nem hagyhattuk ki, már az első előadáson ott voltunk.

Az 1998-ban Párizsban debütált párizsi Notre-Dame nálunk először látható a Papp László Sportarénában.

Az alkotók - Luc Plamondon és Richard Cocciante - 2016 februárjában jelentették be, hogy újjáélesztik a musicalt. Az új párizsi premiert követően jártak Törökországban, az USA-ban, Kanadában, Svájcban, Belgiumban és most hozzánk is eljutottak. Hatszor kerül színpadra a négy nap folyamán a darab az Arénában.

Notre-Dame de Paris képekben - klikk a fotóra



A Notre-Dame de Paris nem klasszikus Broadway-musical, hanem francia „spectacle musical”, olyan zenés színpadi műfaj, ahol a történetet szinte kizárólag a zene, az ének és a látvány meséli el, nem a prózai dialógus. Rám azért megnyugtatóan hatott, hogy feliratozva lesz magyarul az előadás, lévén, hogy franciául egy szót sem értek. Viszont meglepetésemre nem sokat olvasgattam a nyers fordítást - a dalokon és a táncon keresztül megérkezett hozzám a történet a maga teljeségében.

Riccardo Cocciante dallamai tehát nem kísérik a történetet, hanem elmesélik azt. A Le temps des cathédrales, a La, fête des fous vagy éppen a Belle érzelmi csomópontok, a dalok áramlanak, szinte egymásba folynak, nincs klasszikus értelemben vett megállás, a tragédia folyamatosan hömpölyög előre. A produkció ereje egyértelműen a zenében rejlik, ami magával is ragadott, elvesztem a hangokban és az érzelmekben.

A színpadi díszlet minimalista volt, mégis erősen szimbolikus. Az akrobaták és a mozgás a katedrális falait és az emberi sorsokat egyszerre jelképezték. A tánc itt nem puszta látványelem, hanem a belső feszültségek fizikai kivetítése. Az egész látványvilág nem realista, hanem inkább költői, pszichés megjelenítés, amely megtámogatja a darab zenevilágát.

Ahogyan Hugo klasszikusa, úgy a musical sem egy könnyed esti szórakozás, hanem egy mélyen tragikus történet, amely nem ad feloldozást, hanem megmutatja a komplex érzelmeket, melyekkel a szereplők belebonyolódva a helyzetükbe inkább pusztítanak, mint építenek - kevés a szív, sokkal több a vágy és az akarat.

Jegyek a hétvégi időpontokra még kaphatók.



Január után sem maradunk francia dallamok nélkül, ősszel a Moliére musicalt hozzák el nekünk a szervezők eredetiben. Jegyek más kaphatók az októberi előadásokra.

Megyeri Nóra

Fotó: Petró Adri

[2026.01.10.]