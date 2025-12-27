A legendás Notre-Dame de Paris musical először Magyarországon!

Az eredeti „Notre-Dame de Paris” musical először érkezik Magyarországra – 2026. január 8. és 11. között hat alkalommal lesz látható a Papp László Sportarénában, Budapesten.

2026 elején a magyar közönség először hallhatja élőben a musical világhírű slágereit, mint a „Belle”, „Danse mon Esmeralda”, „Le temps des cathédrales” eredeti francia nyelven. Az előadások magyar felirattal kerülnek bemutatásra.

Jegyek kaphatók az Eventim értékesítési pontjain, illetve online.

2016 februárjában jelentették be, hogy a szerzők újraélesztik az eredeti „Notre-Dame de Paris” musicalt. A világpremier ugyanazon évben volt a párizsi Palais des Congrès-ben, ahol hatalmas sikert aratott: nyolc héten át teltházas előadásokat tartottak, a jegyeket hónapokkal előre elkapkodták. Az előadásnak eddig több mint 15 millió nézője volt világszerte.

A „Notre-Dame de Paris” a francia zenés színház globális sikerének egyik legkiemelkedőbb példája. A francia változat az első évben rekordot döntött jegyeladásban, és bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is. Az ikonikus „Belle” című dalat a 20. század legjobb dalának választották Franciaországban.

A „Notre-Dame de Paris” egy legendás francia-kanadai musical, amelyet Riccardo Cocciante és Luc Plamondon írt Victor Hugo klasszikus regénye alapján. Az 1998-as párizsi bemutató óta a darab több mint 12 millió embert ragadott magával világszerte. 20 éves fennállása során több mint 11 millió CD-t és DVD-t adtak el belőle, és több mint 5000 alkalommal játszották 20 országban. Az előadást kilenc nyelvre fordították le.

A produkció díszletei 200 tonnát nyomnak és hét óriási kamion szállítja helyszínről helyszínre.

A várva várt francia nyelvű változat kiemelkedő művészeket és táncosokat vonultat fel a világ minden tájáról, akik a magyar színpadon is bemutatkoznak. Angelo Del Vecchio – aki már angol és olasz nyelven is alakította Quasimodót – ismét a púpos szerepét játssza. Frollo ikonikus szerepét a legendás kanadai popsztár, Daniel Lavoie keltette életre a párizsi Palais des Congrès színpadán és az eredeti előadásban is szerepelt. A musical új változatát Gilles Maheu rendezi és koreografálja, akit innovatív munkáiról ismernek Kanadában és nemzetközileg egyaránt.

A librettó szerzője, Luc Plamondon az egyik legismertebb francia nyelvű dalszövegíró. Szenvedélye a zenés színház iránt 1969-ben ébredt fel, amikor megnézte a Broadway-n a „Hair” musicalt. 1978-ban Michel Berger francia zeneszerzővel együttműködve megalkotta első saját musicaljét, a „Starmania”-t, amely négy Félix-díjat is nyert. A „Sand and the Romantics” című darabon végzett munkája különösen jelentős volt, hiszen ez alapozta meg kreatív együttműködését Riccardo Cocciante-tal – amely 1998-ban a „Notre-Dame de Paris” musicalben csúcsosodott ki. Plamondon írta a darab dalszövegeit is.

A zeneszerző Riccardo Cocciante fiatalon mélyen beleszeretett az operába és a klasszikus zenébe. Később megalapította saját együttesét, a „The Nations”-t, és autodidakta módon tanult zongorázni. Néhány évnyi kísérletezés után 1972-ben készítette el első szólóalbumát Olaszországban. 1994-ben megjelentette a „Greatest Hits” című válogatáslemezt, amely több mint két évtizedes zenei pályafutását foglalta össze. Egy évvel később Plamondonnal közösen elkészítette a „Present Moment” című albumot. Kettejük együttműködésének csúcspontját a Victor Hugo regényén alapuló musical, a „Notre-Dame de Paris” jelentette.

[2025.12.27.]