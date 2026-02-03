Cryptopsy: a 30 éves None So Vile lemezt hallgathatjuk meg csütörtökön a Barba Negrában
Kanada technikás death metal óriásai, vagyis a Cryptopsy 2026 elején európai és brit turnéval ünnepli zenei mérföldkőnek számító albumuk, a None So Vile megjelenésének 30. évfordulóját. Budapesten február 5-én lépnek fel a Barba Negrában, a 200 Stab Wounds, az Inferi és a Corpse Pile társaságában.
Amikor – több mint három évtizede – a Cryptopsy feltűnt a kanadai Montreal klubjaiban, a technikai virtuozitást és a brutálist ötvöző hangzásuk igazi újdonságnak számított, és azóta maradandó nyomot hagytak az extrém metal színtéren. Az 1994-es, Blasphemy Made Flesh című debütalbumuk rögtön szemléltette a zenészek páratlan hangszeres tudását, és azóta is a folyamatos megújulás és a határok feszegetése jellemzi az újabb lemezeket. Következő nagylemezük, a ’96-os None So Vile aztán végleg a death metal óriásai közé emelte a Cryptopsy-t, világszerte elismerést és elkötelezett rajongótábort hozva számukra.
Az azóta is működő zenekar idei, All So Vile turnéja e legendás lemezre épít: minden este teljes egészében előadják az album dalait, kiegészítve a legújabb nagylemezük, az An Insatiable Violence számaival. A klasszikusok közül a Slit Your Guts így hangzott két éve élőben.
A február 5-ei, budapesti koncerten fellép az amerikai, clevelandi death metal színtér feltörekvő képviselője, a 200 Stab Wounds is. Ők ezúttal második nagylemezüket, a Manual Manic Procedures-t hozzák, ami méltó folytatása a 2021-es Slave to the Scalpel-nek. Az új lemez egy kíméletlen, old school death metal anyag, ami visszahozza a klasszikus, gore-tematikájú brutalitást a műértő közönségnek.
Szintén érkezik az Inferi: a 2006-ban, Tennessee-ből indult zenekar Malcolm Pugh bőgős / gitáros / énekes köré épült. A dallamos elemekkel tűzdelt technikás death metalt játszó együttes a 2010-es évek végén megújult tagsággal vett friss lendületet, idén ismét új nagylemezzel jelentkezve. A Heaven Wept-ről a Rapture of Dead Light erősen pihent agyú videóját érdemes megnézni.
A nyitózenekari szerepet a 2019-ben, Houston lepusztult utcáin formálódott (na nem szó szerint) Corpse Pile vállalta magára: az újhullámos, brutális slamming death metal egyik legsúlyosabb zenekaraként pozicionálják magukat. Számos kislemezük és EP-jük közül a 2025-ös InThe Beginning a legfrissebb. Ezt az élő felvételt elnézve biztos, hogy a Barba Negra színpadán sem jönnek majd zavarba.
A Concerto Music bemutatja: All So Vile Europe 2026 Tour
2026. február 5., csütörtök 19 óra
Budapest, Barba Negra Blue Stage
Cryptopsy, 200 Stab Wounds, Inferi, Corpse Pile koncertek
Belépő: 11.500 Ft Jegyek
[2026.02.03.]
