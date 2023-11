Újra Budapesten koncertezik a Fear Factory 44 állomásos turnén tér vissza Európába a legendás industrial metal zenekar, a Fear Factory. A közelmúltban mutatkozott be nagy sikerrel az új felállás, az Olaszországból érkező Milo Silvestro énekes és Pete Weber dobos csatlakozásával. Budapesten november 22-én szerepelnek, a Butcher Babies, az Ignea és a Ghost Of Atlantis fellépése után. 7 év után most először játszik a környéken a Fear Factory, amely hatalmas befolyással volt a heavy metal zene alakulására. A zenekar az amerikai és egyben a világ industrial metal színterének egyik legrégebbi képviselője: 1989-ban indultak Kaliforniában. Zenéjükben az industrial elsősorban heavy metal elemekkel ötvöződik, jellemzően futurisztikus témákkal és gépies hangzással párosulva. A csapat tagsága az évtizedek során többször átalakult, utoljára az énekes, Burton C. Bell 2020-as távozásakor, de a gitáros Dino Cazares stabil pontnak bizonyult. A csapat az elmúlt pár évben eredményesen rendezte sorait. 2021-ben még kijött a korábban felvett Agression Continuum album, majd hosszas meghallgatások után nemrég csatlakozott egy új énekes, az olasz származású Milo Silvestro személyében. Róla Dino nemrég azt mondta el egy interjúban, hogy Milo már az első közös fellépéseken is hatalmas elánnal vetette bele magát a koncertezésbe. Dino arról is mesélt, hogy már dolgoznak egy vadiúj lemez dalain is, de egyelőre a turnézásra fókuszálnak, hiszen az európai fellépések után jövőre az Egyesült Államokban és Ausztráliában is játszanak. A jövőre várható új lemez és az idei koncertek mellett 2023-ban két Fear Factory klasszikus is megújult formában tért vissza: a 2010-es Mechanize és a 2012-es Industrialist is újra kiadásra került. Ezek a lemezek a szakma és a rajongók által is nagyon kedveltek voltak. Mindkettőn az a Rhys Fulber tevékenykedett a csapattal producerként, aki a Front Line Assembly és a Skinny Puppy oldalán is dolgozott. A Mechanize most először vinyl formátumban, plusz három dallal jelenik meg, míg az Industrialist Re-Industrialized címen, 5 új dallal, és a dobgép helyett Mike Heller dobolásával lett elérhető. A nemrég indult európai turnéhoz csatlakozik egy másik veterán metal csapat, a Butcher Babies is, akik lassan 15 éve turnéznak eszelős és robbanékony produkciójukkal: színpadi teljesítményük mindig lenyűgözi a közönséget. Ezúttal a frissen megjelent dupla albumot, az Eye for an Eye... / ...'Til the World's Blind-ot mutatják majd be. A Beaver Cage klipje a turnébuszos afterpartikba enged betekintést. A november 22-ei budapesti koncerten részt vesz még egy ukrajnai dallamos progmetal zenekar, az Ignea is, amely harmadik nagylemezét, a Dreams of Lands Unseen-t hozza magával. Az Ignea zenéjében a súlyos riffek mellett szimfonikus, elektronikus és folk elemek is megjelennek. Friss lemezükön egy múlt században élt utazó, fotós és írónő, Sofia Yablonska életét mesélik el. Nyitózenekarként pedig egy 2019-ben alakult angol dallamos death metal zenekar, a Ghost Of Atlantis érkezik, második, Riddles of the Sycophants című lemezével. A CONCERTO Music bemutatja: FEAR FACTORY – DisrupTour

2023. november 22, 18 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Fear Factory, Butcher Babies, Ignea, Ghost Of Atlantis koncertek

Belépő: elővételben 10.900 Ft, a koncert napján 12.900 Ft.

