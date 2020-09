Magyar koncertfilm nyerte a rangos díjat A Concerto Budapest koncertfilmje nyerte a velencei televíziós fesztivál (Venice TV Awards) Arany Oroszlán díját az előadóművészeti filmek kategóriájában. A film a Concerto Budapest és a Kremerata Baltica együttműködésében létrehozott, 2019. december 4-én a Müpában rendezett koncertjéből készült. A két zenekar, valamint Keller András és Gidon Kremer főszereplésével készült mintegy 2 órás film elkészítésében a hagyományos koncertfelvételeknél szokásos televíziós felvételi technika mellett külön filmes stáb is részt vett - közölte a zenekar kedden az MTI-vel.

A koncertfilm MEZZO TV által felkért producere és vezető rendezője Szabó Stein Imre, executive producer Keller Annie, a MÜPA-stáb tévérendezője Gémes Katalin, a filmes csapat vezető operatőre Géczy Dávid, a film hangmérnöke Vilius Keras, a vágó Mukli Bence, vezető vágó Lecza Attila.



"Számomra az a tanulság, hogy egy filmes igényű zenei felvétel nagyságrendekkel több emberhez tud eljutni a világon és segít megteremteni a klasszikus zene új közönségét. Keller András átütő erejű vezénylése, Gidon Kremer zseniális hegedűhangja és a Concerto Budapest szelleme nélkül persze a kép üres maradt volna" - idézi a közlemény a rendező szavait.



A koncertfilmet májusban a MEZZO TV külön engedélyével mintegy 220 ezer magyar néző is megtekinthette az interneten, mielőtt a legjelentősebb nemzetközi zenei televízió a műsorára tűzte.



Az olaszországi velencei televíziós fesztiválra a világ minden részéből beküldött televíziós alkotások 16 kategóriában mérkőztek ebben az évben és minden kategóriában csak egy alkotást díjaznak. Mint írják, a fesztivál és a mezőny súlyát jól érzékelteti, hogy például a legjobb tévésorozat kategóriában a Paolo Sorrentino által rendezett a Sky, az HBO és a Canal+ koprodukciójában Jude Law főszereplésével készült Az új pápa című sorozat nyerte az Arany Oroszlánt. MTI [2020.09.29.]