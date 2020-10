Lemezen adták ki a világsztár 2016-os budapesti koncertjét Lemezen adták ki Keith Jarrett 2016-os müpabeli koncertjét - közölte az intézmény az MTI-vel pénteken. A világhírű amerikai zongorista, Keith Jarrett 2016. július 3-án lépett fel utolsó alkalommal a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A koncertet dokumentáló Budapest Concert című dupla album pénteken jelent meg a müncheni ECM kiadó gondozásában. A zongorista koncertje a Müpa 2015/16-os évadának egyik legemlékezetesebb koncertje volt. A teltházas fellépést - amelynek programját Jarrett két, merőben eltérő stílusú félidőből építette fel - kiváló minőségben rögzítették. A zongorista különösen elégedett volt a koncerttel, lenyűgözte a budapesti közönség nyitottsága és értő figyelme. Egy nemrégiben a New York Timesnak adott interjújában Jarrett a 2016-os európai turnéjának "arany etalonjaként" tekintett vissza a koncertre - írja a közlemény.



A részben magyar származású Keith Jarrett 1945. május 8-án született a pennsylvaniai Allentownban, édesanyja családja az egykoron a történelmi Magyarországhoz tartozó szlovéniai Muravidékről (Prekmurje) származik. Kezdetben Miles Davis, Art Blakey és Charles Lloyd együtteseiben zenélt, hogy aztán saját útját járva kialakítsa másokkal össze nem téveszthető stílusát.



Amerikai együttesében Dewey Redman szaxofonos, Charlie Haden bőgős és Paul Motian dobos, míg európai kvartettjében Jan Garbarek, Palle Danielsson és Jon Christensen voltak a partnerei. Jack DeJohnette dobossal és Gary Peacock bőgőssel alapított triója új távlatokat nyitott a három hangszer együttműködésében - fogalmaz a közlemény.



Keith Jarrett és Manfred Eicher producer, az ECM kiadó alapítójának találkozása egy rendkívül termékeny együttműködés kezdete volt: számos, a műfaj mérföldkövének számító lemezt jelentettek meg, köztük olyan koncertfelvételeket, mint az 1975-ös The Köln Concert, amely a jazztörténet legnagyobb sikerű, milliós példányszámban elkelt szólózongora-felvétele lett.



Keith Jarrett, aki 1989-ben a Zeneakadémián, 2007-ben, majd 2016-ban a Müpában lépett fel, egy hete jelentette be visszavonulását - olvasható a közleményben. MTI [2020.10.30.]

