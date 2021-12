Megható adventi előadásokkal várják a vendégeket Tatárszentgyörgyön Sári Évi varázsolja el a közönséget december 11-én Meghitt ünnepi hangulattal és fellépésekkel szórakoztatják a szervezők és művészek Tatárszentgyörgyön az érdeklődőket, hogy a karácsony melegét vigyék a családok életébe. Az adventi programsorozat fellépői különleges előadásokkal várják az érdeklődőket, hogy kizökkentsék őket a mindennapokból: Zséda, Sári Évi, Egyházi Géza és a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes kápráztatja el a közönséget. A résztvevőket forró teával, puncs itallal, finomságokkal és végül ízletes vacsorával látják vendégül. Az adventi ünnepkör már november végén elkezdődött Tatárszentgyörgyön is, a község lakói és a környéken élők összegyűltek, hogy együtt ünnepeljék az év legszebb időszakát. A harmadik gyertyát Szehofner József, polgármesterrel együtt az óvoda vezetője gyújtja meg, december 11-én 17.00-kor, a Szent Vendel templomban. Sári Évi és Egyházi Géza varázsolja el a közönséget megható karácsonyi előadásával. Advent utolsó hétvégéjén, december 18-án 17-00-kor tartják a II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskola tornatermében a község Karácsonyi rendezvényét, amely már évek óta nagy sikernek örvend a lakók körében. Zséda elragadó hangjával szórakoztatja a vendégeket, varázsol kellemes, meghitt hangulatot.



Andristyák Lilla is gyönyörű karácsonyi dalokkal nyűgözi le a közönséget. Ezeken az alkalmakon a tatárszentgyörgyiek és a környékbeliek összegyűlnek, finomságokkal, vacsorával, forró teával, rétessel várják a szervezők a családok apraját-nagyját. Az iskolás és óvodás gyerekek közös műsort adnak elő, az utolsó gyertyát Szehofner József, polgármester és az alpolgármester gyújtja meg, karácsonyra várakozva. A rendezvényeken való részvétel feltételei: előzetes regisztráció,

kötelező maszkviselés,

kézfertőtlenítés,

kötelező távolságtartás,

